L’impact du coronavirus a été catastrophique pour toutes sortes d’entreprises pendant la pandémie de COVID-19, les compagnies aériennes, l’industrie hôtelière et les lieux de divertissement en direct étant particulièrement touchés.

Après avoir été inspirée par la résurgence des ciné-parcs, une société de divertissement de Tokyo, au Japon, a décidé d’ouvrir une maison hantée en voiture.

C’est une option de divertissement créatif qui prend également en compte la distance sociale.

L’impact du coronavirus a été rapide et brutal dans une gamme d’industries, dévastant les petites et grandes entreprises et remodelant les attentes sur la façon dont les entreprises peuvent interagir en toute sécurité avec les consommateurs. Parallèlement aux voyages en avion et à l’industrie hôtelière, les lieux de divertissement ont été décimés au cours des six derniers mois environ à cause de la pandémie de coronavirus aux États-Unis. Comment êtes-vous censé regarder de manière responsable une performance musicale en direct dans un club ou profiter de quelque chose comme un match de sport dans un complexe intérieur, tout en restant socialement éloigné d’une foule massive de personnes?

Au cours des derniers jours, les organisateurs d’événements au Royaume-Uni ont tenté de réimaginer en toute sécurité à quoi pourrait ressembler une expérience de concert à l’ère du coronavirus. Un lieu en plein air à Gosforth Park, dans la ville de Newcastle, dans le nord de l’Angleterre, a commencé à accueillir des concerts en rassemblant de petits groupes de personnes dans des enclos en métal surélevés qui sont répartis pour tenir compte de la distanciation sociale. À Tokyo, pendant ce temps, les gens deviennent encore plus créatifs.

La recrudescence des ciné-parcs a donné à une société de divertissement de la capitale japonaise l’idée d’essayer quelque chose d’amusant: ouvrir une maison hantée.

C’est tout aussi terrifiant que vous pourriez l’imaginer, et vous pouvez regarder une vidéo ci-dessous. En gros, les visiteurs entrent dans un parking couvert au centre-ville de Tokyo. Vous vous garez et éteignez la voiture. L’expérience qui s’ensuit implique des zombies d’aspect grotesque venant de partout dans votre voiture, vous offrant une simulation à 360 degrés à la première personne d’être piégé dans une épidémie de zombies.

«Avec le virus, je savais qu’il n’y aurait aucun moyen que nous puissions avoir une maison hantée traditionnelle, avec tout ce qui hurle dans un petit espace confiné», a déclaré Kenta Iwana, fondateur de la société japonaise de production de maisons hantées et d’événements d’horreur Kowagarasetai, en une interview avec .. «Quand j’ai lu que les ciné-parcs faisaient un retour, c’était mon moment« aha ».»

Dans le cadre de cette expérience, les clients reçoivent un ensemble de haut-parleurs Bluetooth à écouter à l’intérieur de leur voiture, à travers lesquels une histoire effrayante commence à être racontée. «Autour de ces parties», dit un narrateur à un moment donné, «il y a une légende selon laquelle les fantômes attaquent les humains. Klaxonnez trois fois si vous voulez en entendre davantage.

À ce stade, pendant près de 20 minutes, votre trajet commence à être entouré de fantômes et de zombies sanglants. Ils bercent votre voiture et essaient généralement de vous faire peur à mort, sans jeu de mots.

Une traduction approximative du nom de la société japonaise d’Iwana, Kowagarasetai, est «the Scaredy Squad» en anglais. «Mes parents ont loué des films d’horreur et m’ont laissé les regarder jouer (Resident Evil 7) depuis l’âge de trois ans», a déclaré Iwana. «Les fantômes sont comme des Pokémon pour moi.»

Andy est un journaliste à Memphis qui contribue également à des médias comme Fast Company et The Guardian. Lorsqu’il n’écrit pas sur la technologie, on le trouve penché de manière protectrice sur sa collection de vinyles en plein essor, en plus de soigner son whovianisme et de se gaver sur une variété d’émissions de télévision que vous n’aimez probablement pas.