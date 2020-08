Il semble qu’il y a à peine quelques jours, quand nous vivons après des mois de tests, le lancement de Crew Dragon Demo-2, le premier lancement spatial habité depuis le sol américain depuis 2011, bien qu’en réalité deux mois se soient déjà écoulés. Certains ne le savaient même pas, la grande majorité la vivait avec un certain intérêt, et certains, peut-être peu, nous sommes vraiment enthousiasmés par ce moment. Qu’il s’agisse de regarder les émissions de la NASA et de SpaceX via Internet, ou par la main de vulgarisateurs, j’exprime ici ma préférence personnelle pour Alex Riveiro, que j’ai suivi pendant des années sur Twitter et dont je suis abonné à la chaîne Twitch depuis un certain temps. mois.

Depuis ce jour, le Crew Dragon est resté ancré à la Station spatiale internationale, où il attendait son moment pour revenir sur Terre, pour ramener à la maison Bob Behnken et Doug Hurley, accomplissant ainsi une mission historique pour diverses raisons, principalement l’entrée par la grande porte de SpaceX dans les missions habitées, et de la main de celle-ci, que les États-Unis peuvent revenir pour effectuer ce type de missions sans dépendre des autres pays, comme cela se passait depuis 2011, après la dernière mission de la navette Atlantis.

Le retour du Crew Dragon Ce n’était pas clair jusqu’à il y a quelques heures, en raison de la présence de la tempête tropicale Isaias, qui frappe actuellement la côte de la Floride., précisément l’endroit où l’arrivée est attendue, près de Pensacola, et qui aurait pu sérieusement compromettre les efforts de sauvetage des astronautes après l’éclaboussure du navire. Telle était l’incertitude que, même lorsque Behnken et Hurley ont dit au revoir à ceux qui ont été leurs compagnons pendant ces deux mois, ils l’ont fait avec un certain scepticisme, car il n’était pas clair si cela serait enfin possible ou, pour des raisons de sécurité, la NASA choisirait de annuler ce retour et le retarder de quelques jours.

Finalement, et heureusement, les conditions météorologiques dans la zone de rentrée sont devenues claires, et l’agence a décidé de procéder à la mission de retour, de sorte que Vers 1h30 du matin du samedi au dimanche (heure espagnole), le Crew Dragon, avec les deux astronautes à l’intérieur, se découplait de la Station spatiale internationale., entamant ainsi un voyage qui se terminera, si tout se passe comme prévu, à 20h42 dimanche (heure espagnole), lorsque la capsule est posée sur l’océan Atlantique et que la sécurité de son équipage commence et que la récupération du navire.

Dans ce tweet SpaceX, vous pouvez voir le moment où le Crew Dragon a été séparé de la Station spatiale internationale et son retour sur Terre a commencé:

Séparation confirmée. Dragon effectuant 4 brûlures de départ pour s’éloigner de la @Space_Station pic.twitter.com/ea14fozdO8 – SpaceX (@SpaceX) 1 août 2020

Il existe plusieurs possibilités pour suivre les dernières heures du Crew Dragon dans l’espace et son retour à la maison. La NASA offre un signal en direct, via YouTube, de ce qui se passe à l’intérieur du navire, combiné à une équipe de communicateurs et de diffuseurs qui documentent rapidement tout ce qui se passe, à quel stade se trouve la mission à tout moment et partagent des informations très intéressantes sur l’ensemble du contexte du mission. De plus, ils répondent aux questions posées via Twitter avec le hashtag #AskNASA dans le message. Vous pouvez le voir en direct en cliquant ici.

Pour sa part, SpaceX émet également le même signal, bien qu’à un moment donné, il puisse changer celui de la NASA pour le sien sur votre chaîne YouTube, lorsque le Crew Dragon est plus proche de l’atterrissage. Vous pouvez voir son live sur ce lien.

Et comme recommandation personnelle, et comme je l’ai déjà mentionné au début, je pense que c’est encore plus intéressant vivre ce type d’événements avec l’aide de vulgarisateurs comme Riveiro, qui sont ouverts par les directives NASA et / ou SpaceX et complètent toutes les informations les concernant avec des données supplémentaires, des réponses aux requêtes qui surviennent dans le chat … C’est, sans aucun doute, mon option préférée, et où je verrai la rentrée et le éclaboussures du Crew Dragon. Si vous vous arrêtez, nous nous verrons sûrement.

