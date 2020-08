Le nouveau film du scénariste-réalisateur David Ayer, Le percepteur d’impôts incarne plusieurs des pires tendances du barreur de End of Watch et Suicide Squad. Un thriller policier qui ramène le cinéaste à son terrain de jeu familier du centre-sud de Los Angeles, ce conte macabre d’un « collecteur d’impôts » et de son partenaire d’un sombre seigneur du crime aborde de nombreux thèmes préférés d’Ayer (famille, honneur, religion, fraternité ), mais ne parvient pas à les approfondir de manière significative. Ce n’est pas non plus par manque de passion pour le sujet; il y a un sentiment de respect pour les codes des gangs de L.A. et les traditions culturelles Latinx, mais ils sont déçus par l’intrigue et les personnages du film. Combiné avec les faux pas continus de la narration d’Ayer, The Tax Collector équivaut à beaucoup de sang et de brutalité sans l’âme qui correspond.

Bobby Soto et Shia LaBeouf jouent dans le film le rôle de David et Creeper, une paire de « collecteurs d’impôts » qui travaillent pour un seigneur du crime incarcéré connu sous le nom de Wizard (Jimmy Smits), collectant une part des bénéfices de divers gangs de drogue dans le centre-sud. région de Los Angeles. Le couple inspire la terreur à ceux auprès desquels ils recueillent – en particulier Creeper, qui est connu pour infliger des châtiments sadiques à quiconque ne paie pas ses «impôts» – mais aussi jouer honnêtement, leur gagnant le respect des organisations rivales. Mais lorsque Conejo (Jose Conejo Martin), le vieux rival vicieux de Wizard, revient à Los Angeles du Mexique et demande à David de travailler pour lui maintenant, la paix relative est brisée, forçant David à protéger ses proches contre les feux croisés.

Tourné à l’été 2018, The Tax Collector ne sort que sur demande, et il n’est pas difficile de comprendre pourquoi. Les efforts de réalisateur d’Ayer ont toujours été un goût acquis pour la façon dont ils frottent le nez du public dans la violence et la sauvagerie des mondes criminels qu’ils dépeignent, mais The Tax Collector le fait tout en racontant une histoire tout à fait générique. Les rythmes de l’intrigue qui sont censés être choquants peuvent être repérés à un kilomètre, et même les gains plus subtils du troisième acte ne font pas grand-chose pour entretenir l’arc de David ou lui faire ressortir plus de couches en tant que personnage. Le film est à son meilleur quand il suit David et Creeper dans leur routine quotidienne au début, contrastant leurs perspectives différentes (David est profondément spirituel et tout au sujet de la famille; Creeper est célibataire et ne croit pas en Dieu, mais est tout au sujet de la compassion pour son corps et son esprit) tout en illustrant pourquoi ils fonctionnent si bien ensemble. Une fois que le conflit principal démarre, cependant, leur bromance est rapidement jetée au bord du trottoir.

En parlant de LaBeouf: bien que son casting dans The Tax Collector ait soulevé des inquiétudes concernant l’acteur livrant une performance au visage brun, Ayer insiste sur le fait que Creeper n’est pas censé être une caricature Latinx, le décrivant comme « un garçon blanc qui a grandi dans le quartier. . » Cela mis à part, le personnage n’est vraiment mémorable que parce qu’il ressemble un peu à Ayer dans la vraie vie. Il y a beaucoup moins de profondeur émotionnelle et de charisme dans la performance de LaBeouf que son travail récent ailleurs, et ses bizarreries alimentaires mises à part, il y a tout aussi peu de choses qui distinguent Creeper des nombreux tueurs à gages idiosyncratiques qui l’ont précédé. Il y a quelque chose à admirer dans le fait qu’il est le seul grand acteur blanc ici, ou du moins il aurait pu y en avoir, si le film avait donné Soto et le reste de la distribution (y compris Cinthya Carmona comme sa femme Alexis et George Lopez comme son oncle Louis) meilleur matériau pour tirer. Pourtant, malgré le sentiment d’authenticité que la distribution à prédominance non blanche (et même Ayer, tirant de ses propres expériences de grandir à Los Angeles) apporte à la table, ils sont entraînés à devoir jouer des personnages qui ne sont jamais étoffés au-delà. au mieux des archétypes, au pire des stéréotypes.

Même avec des éléments prometteurs en première période, les tendances autodestructrices d’Ayer commencent à couler The Tax Collector à mesure qu’il continue. Le troisième acte s’enlise spécifiquement dans des scènes d’effusion de sang et de barbarie qui sont (comme c’est typique de ses films) horribles, mais étrangement fétichistes dans la façon dont Ayer et son DP Salvatore Totino (Bird Box) les capturent au ralenti et s’attardent sur des coups de feu sur du sang se répandent partout alors que des gens sont assassinés de manière de plus en plus sanglante. C’est aussi là que la misogynie Ayer est trop souvent accusée de se livrer à la tête, car la plupart des femmes les mieux développées présentées plus tôt dans le film sont soit mises sur la touche, soit incluses dans un but apparemment minime autre que d’être tué ou mis en danger ici. La seule exception est Gata (Cheyenne Rae Hernandez), l’associé silencieux de Conejo, qui passe la majeure partie de la seconde moitié du film légèrement vêtu tout en l’aidant volontiers à massacrer ses ennemis. Si le personnage était destiné à donner du pouvoir à sa méchanceté, elle rate la cible.

Les films machistes, maussades et souvent exploiteurs d’Ayer n’ont jamais été pour tout le monde, mais même ses fans inconditionnels peuvent trouver que The Tax Collector est tout au plus un effort médiocre. Sans les décors forts ou le jeu d’acteur de son meilleur travail, ni même les personnages loufoques et les éléments fantastiques trouvés dans ses films de genre récents, il n’y a pas grand-chose à recommander sur le film à qui que ce soit, à part la représentation qu’il offre à la photo. communauté Latinx marginalisée. Même dans ce cas, ses défauts sont trop grands et dépassent les ambitions positives qu’il avait en tête. Ayer a raison quand il demande « Où est la f-ing superstar de Hollywood Chicano? » tout en faisant la promotion du film; c’est dommage qu’il ne puisse pas mieux répondre à cette question.

Le percepteur d’impôts joue maintenant dans certains cinémas et sur demande et numérique. Il dure 95 minutes et n’est pas évalué.