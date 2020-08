Lorsque Apple a présenté des modèles d’iPad Pro mis à jour plus tôt cette année, ils sont venus avec un nouvel accessoire, le Magic Keyboard. Au prix de 299 $, le Magic Keyboard pour ‌iPad Pro‌ est le clavier le plus avancé d’Apple à ce jour, offrant des touches rétroéclairées pleine grandeur et, plus important encore, un trackpad.

Au lancement, il n’y avait pas d’équivalent tiers au Magic Keyboard car la prise en charge du trackpad pour l’iPad Pro‌ était nouvelle, mais le mois dernier, Logitech a dévoilé le Folio Touch, un étui pour clavier à 160 $ ​​qui fonctionne avec les modèles 2018 et 2020 iPad Pro‌.

Le Folio Touch est plus abordable que le Magic Keyboard tout en offrant une grande partie des mêmes fonctionnalités et, dans certains cas, des choix de conception plus pratiques, ce qui en fait une alternative intéressante à l’option de clavier d’Apple. Il y a une mise en garde – à l’heure actuelle, le Folio Touch n’est disponible que pour l’iPad Pro de 11 pouces, sans modèle de 12,9 pouces.

Du point de vue du design, le Folio Touch comprend un étui qui se fixe à l’‌iPad Pro‌ avec un clavier attaché, le tout recouvert d’un matériau semblable à un tissu gris doux. Il est agréable au toucher et n’est pas trop éloigné du tissu que Microsoft utilise pour ses accessoires Surface Pro. Je préfère la sensation de tissu de cet étui à la sensation plus caoutchouteuse du matériau qu’Apple utilise pour le Magic Keyboard, et il est moins sujet aux taches, à la poussière et aux éraflures.

Même en tant que personne qui s’efforce de garder le Magic Keyboard propre, la couverture de mon ‌iPad Pro‌ Magic Keyboard a encore des taches dues aux gouttes d’eau et aux éraflures quotidiennes, et même si ce n’est pas trop difficile à nettoyer, ces taches et marques ne sont pas ne se détache pas toujours. Le Folio Touch ne montrera pas de taches comme celles-ci et la couleur et le motif masqueront également la saleté.

L’iPad Pro est conçu pour s’insérer dans la partie boîtier du Folio Touch, qui est fabriqué à partir d’un matériau en caoutchouc malléable. Il y a une découpe de caméra de forme carrée capable d’accueillir les modèles ‌iPad Pro‌ 2018 et 2020, ainsi qu’une découpe sur le côté où se trouve le port USB-C de l’iPad, un point de fixation Smart Connector et une découpe pour Apple Chargement du crayon.

Avec le ‌Smart Connector‌, le Folio Touch est alimenté par ‌iPad Pro‌ et n’a pas besoin d’être rechargé ni de Bluetooth pour se connecter. Le Magic Keyboard dispose d’une fonction de charge passthrough qui permet à l’iPad Pro d’être chargé à travers le boîtier via un port USB-C supplémentaire – cela n’est pas présent sur le Folio Touch et le port USB-C standard de l’‌iPad‌ doit être utilisé. Il y a une découpe pour le port USB-C, mais il est petit, donc si vous utilisez une station d’accueil ou un dongle plus large qu’un connecteur USB-C, vous allez avoir des problèmes.

Parce que c’est un étui et une housse, le Folio Touch est un peu plus épais que le Magic Keyboard, ce qui n’est pas idéal car le Magic Keyboard est déjà encombrant. Cependant, il est toujours plus fin et plus léger que la plupart des ordinateurs portables et il peut toujours être retiré lorsqu’il n’est pas utilisé. Je n’ai pas trouvé trop difficile de faire entrer et sortir mon ‌iPad Pro‌ du Folio Touch, et il va comme un étui traditionnel. Le Folio Touch est un peu plus long et plus large que le Magic Keyboard, mais leur taille est finalement suffisamment similaire pour qu’il n’y ait pas beaucoup de différence en utilisant l’un par rapport à l’autre.

L’étui offre une sensation de protection, en particulier lorsque la partie clavier est fermée, et un rabat magnétique puissant le maintient fermé et maintient un «Apple Pencil» en place. Si vous avez un Crayon Logitech au lieu d’un «Apple Pencil», il y a une fente dans le rabat où vous pouvez le ranger afin qu’il ne soit jamais perdu ou égaré.

Il y a un support coulissant à l’arrière du boîtier conçu pour soutenir l’iPad Pro et le tenir debout pendant que vous tapez sur le clavier. Le stand est correct. Ce n’est pas la plate-forme la plus solide et je n’étais pas fan de l’utiliser sur mes genoux à cause de la flexion du support, mais cela fonctionne assez bien sur une surface plane. Je ne suis pas sûr que le Folio Touch soit confortable à utiliser sur un tour pendant une période plus longue en raison de l’instabilité du support, ce qu’il faut garder à l’esprit.

Le support et l’étui ont plusieurs modes de visualisation et d’utilisation. Il y a le mode Type où le clavier est étendu et l’iPad Pro‌ est calé avec le support, qui est le moyen le plus évident d’utiliser le Folio Touch, ainsi que trois modes où le clavier est rabattu.

Le mode d’affichage pour regarder des vidéos fonctionne en repliant le clavier et la béquille vers l’arrière, le mode croquis est similaire au mode d’affichage mais avec le support abaissé pour créer une surface légèrement inclinée idéale pour le dessin, et le mode lecture est l’endroit où le clavier et le support sont tous deux repliés et le clavier peut être rabattu pour que l’iPad puisse être utilisé en mode tablette standard sans avoir à retirer l’étui.

C’est un domaine où le Folio Touch surpasse le Magic Keyboard car le clavier d’Apple ne se replie pas et doit être retiré si vous souhaitez utiliser l’iPad dans une orientation plate. Le support offre 40 degrés de réglage, mais comme il ne fonctionne pas avec une charnière ou un mécanisme de verrouillage, je m’inquiète de la façon dont il va tenir au fil du temps. Il utilise la tension, et cela semble être un mécanisme qui pourrait se relâcher avec le temps, mais je ne sais pas encore si ce sera le cas.

J’utilise le Magic Keyboard pour ‌iPad Pro‌ depuis plusieurs mois, et même s’il n’est pas difficile de l’enlever, c’est un problème, alors j’apprécie la polyvalence offerte par Folio Touch. La conception de l’étui permet de fixer l ‘«Apple Pencil» à l’‌iPad Pro‌ à des fins de chargement, et il existe une fonctionnalité de veille / réveil pour activer l’écran de l’‌iPad‌ lorsque le couvercle est ouvert.

Ceux qui ont déjà utilisé un clavier Logitech ‌iPad‌ seront probablement familiarisés avec la sensation des touches. Ils sont cliquants, satisfaisants à presser et offrent une quantité décente de déplacement, donc il n’y a pas de compromis sérieux en utilisant l’étui clavier par rapport à un clavier standard. La sensation est similaire à la sensation des touches du Magic Keyboard, mais avec une touche moins de déplacement et une touche plus de douceur.

Si je suis obligé de choisir, je dirais que je préfère la sensation des touches du Magic Keyboard, mais le Folio Touch n’est pas trop loin et il est facile de s’adapter à une sensation de touche différente. Le clavier Logitech offre une rangée de touches de fonction pour régler la luminosité de l’écran, accéder à l’écran d’accueil, rechercher et contrôler le son et la lecture multimédia, ce qui est quelque chose que le clavier d’Apple n’a pas et une fonctionnalité que j’ai manquée avec l’utilisation quotidienne.

L’absence de ces touches de fonction faciles d’accès est l’un des inconvénients du Magic Keyboard, donc quiconque utilise fréquemment ces touches pourrait souhaiter envisager le Folio Touch. Le Folio Touch dispose également de touches rétroéclairées, un peu comme le Magic Keyboard. Les touches s’adaptent à l’éclairage ambiant mais peuvent être réglées directement sur le clavier.

Il y a un petit trackpad au bas du clavier sur le Folio Touch, ce qui met le boîtier à égalité avec le Magic Keyboard d’Apple. Le trackpad a une sensation lisse et plastique qui est difficile à distinguer du trackpad du Magic Keyboard. L’utilisation est presque identique, mais vous devez appuyer plus fort sur le Folio Touch pour qu’il enregistre un clic. Avec la fonction Tap to Click activée, une fonctionnalité que j’utilise toujours, cela n’a pas d’importance.

Les deux trackpads prennent en charge exactement les mêmes gestes et fonctionnalités que ceux de l’iPadOS, il n’y a donc pas beaucoup de différence entre eux. Ci-dessous, j’ai répertorié les avantages et les inconvénients de chaque clavier pour vous permettre de voir plus facilement la différence en un coup d’œil et d’expliquer pourquoi vous voudrez peut-être choisir l’un par rapport à l’autre.

Avantages et inconvénients du clavier magique

Coûts 300 $ +

Disponible pour les modèles 11 et 12,9 pouces

Angles de vision réglables, mais l’étui doit se détacher pour le mode tablette

Fonctionne bien sur les genoux

Le matériau en silicone absorbe la poussière, la saleté et les empreintes digitales mais semble plus premium

Plus fin que Folio Touch, mais pas trop

Pas de couverture complète de l’iPad Pro

Espace pour charger ‌Apple Pencil‌

Aucune touche de fonction

Touches rétroéclairées

Les touches ont un bon voyage et se sentent robustes sous les doigts

Le trackpad est réactif et facile à utiliser

Possède un port USB-C supplémentaire intégré dans la charnière pour les accessoires

Se connecte avec ‌Smart Connector‌

Avantages et inconvénients de Logitech Folio Touch

Prix ​​de 160 $ ​​(140 $ moins cher que Magic Keyboard)

Uniquement disponible pour l’iPad Pro 11 pouces

Support avec plusieurs angles de vision et modes d’utilisation, y compris une option pour replier le boîtier

Ne fonctionne pas bien sur les genoux

Le matériau de revêtement en tissu doux est moins susceptible de montrer la saleté

Plus épais et plus lourd que Magic Keyboard

L’étui en caoutchouc protège ‌iPad Pro‌

Découpe pour charger ‌Apple Pencil‌ plus rabat pour le maintenir en place lorsque le boîtier est fermé

Rangée complète de touches de fonction

Touches rétroéclairées

Sensation de touche solide avec un bon voyage, mais pas aussi agréable que les touches Magic Keyboard

Le trackpad prend plus de force pour un clic

Le port USB-C est accessible, mais n’offre pas de port supplémentaire

La découpe du port USB-C est petite et ne convient pas à tous les accessoires.

Se connecte avec ‌Smart Connector‌

Nous avons également fait un article et une vidéo comparant le Magic Keyboard au Logitech Folio Touch, et la vidéo vaut la peine d’être visionnée si vous voulez voir les deux claviers côte à côte.

Conclusion

Le Magic Keyboard coûte 300 $ et le Folio Touch 160 $, donc en fonction du prix seulement, c’est une bonne affaire et une alternative solide au clavier ‌iPad Pro‌ d’Apple. J’apprécie la polyvalence du support du Folio Touch et de la couverture, et mon seul reproche est qu’il n’est pas idéal pour une utilisation sur les genoux.

Avec le Magic Keyboard, je dois l’enlever complètement si je veux utiliser mon ‌iPad‌ pour autre chose que taper ou regarder des vidéos, ce qui n’est pas le cas avec le Folio Touch. C’est un facteur énorme pour quelqu’un qui préfère une affaire qui peut être laissée en suspens tout le temps. Certaines touches de fonction sont également absentes de l’iPad Pro‌.

Le Folio Touch n’a pas de port USB-C intégré pour une charge plus pratique, mais il est toujours possible de charger avec le port USB-C standard de l’iPad Pro‌, donc je n’ai pas manqué cette fonctionnalité. J’aime le style flottant du Magic Keyboard, la conception de la charnière, et je préfère la sensation des touches et du trackpad, mais il est si proche que je pense que la plupart des gens voudront économiser 140 $ et choisir le Folio Touch.

Si vous avez hésité à acheter un Magic Keyboard en raison de son prix, le Folio Touch est une alternative solide. Malheureusement, Logitech ne fabrique le Folio Touch que pour les modèles inchiPad Pro‌ 11 pouces pour le moment, de sorte que les propriétaires d’‌iPad Pro are 12,9 pouces sont bloqués avec le Magic Keyboard d’Apple.

Comment acheter

Le Folio Touch pour l’iPad Pro 11 pouces peut être précommandé sur le site Web de Logitech pour 160 $.

Remarque: Logitech a fourni à MacRumors un Folio Touch pour ‌iPad Pro‌ aux fins de cet examen. Aucune autre compensation n’a été reçue.