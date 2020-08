Dernièrement, Cubot a lancé la Note 20 Pro, qui est la version mise à jour de Cubot Note 20. Avez-vous besoin de savoir ce qui est nouveau? Il est alimenté par des puces plus efficaces et dispose de plus de RAM et de ROM. Dans cet article, nous vous présenterons quelques raisons valables pour lesquelles vous devriez envisager d’acheter ce smartphone.

Beau design avec un excellent affichage

Cubot Note 20 Pro est une smartphone riche en fonctionnalités et avec une apparence élégante. Il dispose d’un Écran de 6,5 pouces, pour une expérience visuelle engageante. La coque arrière est fabriquée avec des revêtements caoutchoutés mats qui rendent l’appareil plus élégant et donnent une sensation de confort au toucher. Là quad-caméra à l’extérieur il est embrassé par un anneau, tandis que les couleurs disponibles sont le noir, le bleu et le vert.

Matériel et mémoire

Note 20 Pro est alimenté par le Chipset octa-core MT6771 Helio P60. Le chipset peut gérer efficacement les tâches gourmandes en énergie et maintient une expérience de fonctionnement fluide. L’appareil a 6 Go de RAM qui facilitent les opérations multitâches, tandis que le la mémoire interne est de 128 Go. Note 20 Pro est livré avec un emplacement pour carte Micro SD jusqu’à 128 Go.

Caméra et connectivité

Là configuration des caméras à l’arrière, un objectif SONY IMX486 12MP, un objectif SONY IMX350 20MP et un objectif 0.3MP. Il y a une caméra frontale de 8 MP avec fonctionnalité AI, située à l’intérieur de l’encoche de goutte, pour prendre de beaux selfies grâce à l’intervention de l’intelligence artificielle.

Batterie longue durée

Là Batterie amovible de 4200 mAh offre une autonomie en veille jusqu’à 300 heures! Quoi que vous fassiez, vous pouvez vous adonner à des heures de divertissement sans avoir à vous soucier de charger votre smartphone.

Conclusion

Cubot propose toujours quelque chose pour un prix inférieur avec de nombreuses fonctionnalités intéressantes comme le Note 20. Le Note 20 Pro a beaucoup de fonctionnalités, 6 Go de RAM et 128 Go de stockage interne au prix de seulement 119,99 $. Cubot propose un coupon pour réduire le prix à 99,99 $ pour les 1000 premières unités, disponible à l’achat sur AliExpress à partir du 24 août. Vous pouvez utiliser votre coupon en faisant cliquez ici.