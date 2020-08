CD Projekt RED a organisé aujourd’hui un nouvel événement Night City Wire et y a présenté de nouvelles vidéos de Cyberpunk 2077, son nouveau projet tant attendu, dont le lancement est prévu pour 19 novembre 2020.

Comme nos lecteurs réguliers le savent, Cyberpunk 2077 a été développé comme un jeu de transition intergénérationnel, c’est-à-dire qu’il arrivera sur PS4 et Xbox One, et aura également des améliorations dans sa version pour Stadia, PS5 et Xbox Series X. Quant à Cyberpunk 2077 sur PC, nous savons qu’il aura fière allure grâce à l’utilisation du ray tracing appliquée aux hautes lumières, aux ombres, aux reflets et à l’occlusion ambiante, et sera prise en charge par la technologie de redimensionnement intelligente NVIDIA DLSS 2.0, qui améliore les performances sans réduire la qualité de l’image.

En revenant aux vidéos publiées par CD Projekt RED, nous trouvons différentes clés qui couvrent des aspects importants tels que la musique, les armes, les décisions que nous pouvons prendre et, bien sûr, le rôle de Johnny Silverhand. La touche RPG que présente Cyberpunk 2077 est parfaitement intégrée, à tel point qu’à partir du moment où nous créerons notre personnage, nous devrons choisir entre trois origines différentes: « Street Kid », « Nomad » et « Corpo », que nous pouvons traduire comme un enfant du rue, nomade de banlieue et garçon d’entreprise, c’est-à-dire un «gros coup».

Choisir l’une ou l’autre origine entraînera un début de jeu totalement différent. Cela me rappelle beaucoup la création de personnages de Guild Wars 2, où la première partie de l’histoire a changé en fonction de l’origine que vous avez choisie. Cependant, l’impact de cette décision ira bien au-delà du début du jeu, car cela affectera grandement notre caractère, à ses compétences et même aux dialogues.

Ils se sont également penchés sur les spécialisations. Nous pouvons nous concentrer sur armes puissantes, intelligentes ou technologiques. Chacun aura ses propres avantages, et nous devons être clairs à leur sujet afin de les utiliser de manière optimale. Par exemple, les armes intelligentes nous faciliteront la vie en ayant des systèmes de suivi et de suivi, tandis que des armes puissantes nous permettront de détruire plus facilement les ennemis.

Pour la bande originale, le CD Projekt RED s’est appuyé sur le groupe suédois Samurai qui, curieusement, a aussi un petit rôle dans l’histoire de Cyberpunk 2077, depuis est le groupe que dirige Johnny Silverhand, un personnage joué par Keanu Reeves. Je ne vous divertis plus, profitez des vidéos.