Un nouveau virus chinois crée de nombreux problèmes, mais cette fois il se propage sur les ordinateurs. Le virus en question ça s’appelle Taidoor, une vieille connaissance dans le monde des hackers qui est encore et encore ça ressemble à un cheval de Troie. Ce type de Malware tire son nom de la célèbre légende du cheval de Troie; tout comme le gigantesque cheval de bois se faufile à l’intérieur des «murs» de notre PC et en prend ensuite le contrôle.

L’Agence de la cybersécurité et de la sécurité des infrastructures du Département de la sécurité intérieure (DHS CISA), le Cyber ​​Command du ministère de la Défense (Cybercom) et le Federal Bureau of Investigation (FBI); les trois agences gouvernementales travaillent ensemble pour rédiger un rapport sur les principales menaces du virus.

Virus chinois: comment se défendre contre Taidoor

Selon les déclarations des agences, le virus est capable d’accéder à nos appareils via l’utilisation de la bibliothèque de liens dynamiques (DLL); à l’intérieur, le fichier infecté contient deux autres fichiers, le premier agit comme un chargeur et pour le décryptage du second, le vrai cheval de Troie. Heureusement, bien qu’aucune attaque de ce type n’ait encore été identifiée, des protocoles et des directives de sécurité ont déjà été établis.

CISA a également mis à disposition une véritable protection contre le virus; les Rapport d’analyse des logiciels malveillants (MAR) est un paquet de défense mis à la disposition de l’agence; à l’intérieur, il contient les instructions pour l’application de techniques d’atténuation, actions de réponse suggérées et suggestions pour prévenir l’infection. On ne sait pas encore qui est le promoteur du nouveau virus, mais selon certaines sources, il pourrait s’agir de représailles à la guerre tarifaire menée par certains hackers chinois pro-gouvernementaux.