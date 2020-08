Windows 10 garantit un service exceptionnel à ses milliards d’utilisateurs. le mises à jour ils arrivent avec une fréquence assidue, garantissant des mises à niveau pour les performances générales et la stabilité ainsi qu’une plus grande sécurité et une expérience utilisateur plus fluide et linéaire. L’équipe de Redmond s’engage en permanence à poursuivre sa philosophie «Windows as a Service» et cette dernière Aperçu de la version Insider il n’a certainement pas trahi les attentes en créant un ensemble de nouvelles très importantes et intéressantes pour tout le monde. Voici ce qui ressort d’une analyse préliminaire du paquet.

Windows 10 applique plusieurs modifications en publiant le journal des modifications officiel avec l’aperçu de la nouvelle version

le Le menu Démarrer entièrement rénové est la première chose qui attire le regard. Plus mince avec une couleur d’arrière-plan unie aux logos d’application en mosaïque auxquels une transparence qui ne se heurte pas est appliquée. Cela crée une base qui met en valeur les applications et donne certainement un aspect plus raffiné à l’ensemble de l’écosystème. En particulier, les icônes Fluent Design pour Office et Microsoft Edge gagnent plusieurs points ainsi que ceux de Calculatrice, Mail et Calendrier publiés dans une version mise à jour ces derniers mois. Une nouveauté valable avec les schémas de couleurs claires et foncées et qui doit être activée nécessite l’option «Afficher la couleur d’accentuation sur les surfaces suivantes» pour «Démarrer, la barre des tâches et le centre de notifications» dans Paramètres> Personnalisation> Couleur.

Pour Microsoft Edge la nouveauté substantielle est configurée avec une optimisation ciblée du multitâche sur les onglets ouverts qui apparaissent désormais avec l’utilisation de la combinaison de touches ALT + TAB comme s’il s’agissait d’applications à part entière. Cela vous permet de reprendre rapidement le travail à partir de tous les appareils liés à votre compte Microsoft.

Là barre des tâchesenfin, il est personnalisé de manière ciblée dans le but de «vous aider à tirer le meilleur parti de votre PC dès le premier jour». Il exploite les données cloud de l’utilisateur de manière à offrir une expérience utilisateur basée sur les habitudes d’utilisation. Fonction en cours d’expérimentation qui est en cours de réévaluation par l’action des retours d’expérimentation émis par les utilisateurs.