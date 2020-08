Si vous lisez habituellement nos articles, vous saurez qu’à l’époque, on parlait déjà de landing pages. Nous vous avons même donné quelques conseils pour les faire fonctionner. Aussi appelées landing pages, elles sont essentielles pour analyser le taux de conversion de toute stratégie marketing. Par conséquent, malgré le caractère inhabituel de cette année 2020 à bien des égards, nous souhaitons analyser ci-dessous certains facteurs qui semblent essentiels pour travailler sur le marketing de page de destination.

Les spécialistes d’Unbounce, une entreprise qui produit des pages de destination pour des sites Web et qui fait partie des principales références de l’industrie, ont mené une étude récente auprès de spécialistes du marketing. Là, ils sont parvenus à des conclusions comme celle-ci, alors que certaines théories ont été complètement écartées lors de la pandémie de coronavirus, d’autres ont fini par se renforcer, démontrant la raison de ceux qui les défendent.

De plus, cette enquête leur a permis de savoir ce que pensent les experts en marketing de pages de destination. Colin Loughran, Content Marketing Manager chez Unbounce a partagé certains des résultats de ses recherches avec les médias. Et l’idée est de les revoir pour en savoir un peu plus sur ce travail.

Marketing de page de destination: ce que vous devez savoir

Une stratégie aux multiples options

Si les pages de destination peuvent être considérées comme la stratégie de marketing numérique la plus populaire, elles ne se transforment pas en une stratégie moins diversifiée. Interrogés sur le montant que les professionnels de terrain envisagent d’y investir au cours de cette année atypique, les réponses allaient de moins de 5 000 $ à plus de 500 000 $. Ce qui est drôle, c’est qu’il n’y avait pas nécessairement une relation entre l’investissement et la taille de l’entreprise.

D’un autre côté, ces personnes ont affirmé qu’elles prévoyaient de diversifier au maximum leurs campagnes. Le marketing par e-mail, la publicité sur les réseaux sociaux et le marketing de contenu figuraient parmi les activités préférées. Évidemment, cela n’a pas été un an pour d’autres solutions, comme le marketing événementiel.

Cependant, ces temps difficiles ne signifient pas que ces activités ont été complètement abandonnées. De nombreuses entreprises ont trouvé des moyens d’atteindre des objectifs similaires en ligne en organisant des webinaires ou des conférences numériques. Il y a même ceux qui disent que ces nouvelles tendances se poursuivront avec le temps.

De plus, lorsqu’on leur demande à quelle fréquence les spécialistes du marketing incluent des pages de destination dans leurs campagnes 2020, près de 4 sur 5 les considèrent généralement dans leurs tactiques. Parmi eux, près de la moitié les utilisent constamment, tandis que les autres profitent assez souvent de leurs vertus.

Tirez le meilleur parti de vos pages de destination

Si nous concluons que les spécialistes du marketing utilisent assez fréquemment les pages de destination, nous devrions immédiatement rechercher plus d’informations sur le résultat qu’ils produisent.

Sans aucun doute et, comme on pouvait s’y attendre, la génération de leads est le premier retour trouvé dans ces cas. Mais alors que cette réponse tient, d’autres commencent à apparaître qui démontrent la proximité qui vient des pages de destination. La prise de rendez-vous et les appels téléphoniques ont été stimulés.

Par conséquent, nous sommes en mesure de dire que les situations de conversion sont beaucoup plus diverses qu’auparavant, ce que nous avons fait valoir dans les paragraphes précédents. Et cela a du sens, car toutes les entreprises ne visent pas les mêmes méthodologies de conversion. La situation joue également un rôle. Comme jamais auparavant, nous avons vu des pages de panier se transformer en pages de destination lors du verrouillage. Si les achats en ligne sont maintenus, ce sera plus courant.

De plus en plus ambitieux

La dernière conclusion de cette étude – et probablement la plus facile à anticiper – est que les marketeurs sont devenus de plus en plus ambitieux. Bien que ces experts s’attendent rarement à des taux de conversion supérieurs à 10%, la plupart d’entre eux pensent pouvoir percer ce chiffre. 7 sur 10 déclarent travailler à des taux de conversion de 11% ou plus. Tout simplement, il y a quelque temps, ce n’était pas le cas.

Des objectifs élevés comme ceux-ci sont bons. Ils aident les professionnels à améliorer leurs performances. De plus, certains résultats montrent clairement qu’ils sont définitivement réalisables. Cependant, il est nécessaire de remplir certaines conditions pour cela. Par exemple, bien connaître votre audience et prendre le temps de tester et d’optimiser en permanence vos pages de destination et vos campagnes. Êtes-vous prêt à y travailler dur?

Les statistiques actuelles de Unbounce montrent que sur la base de 34 000 pages de destination étudiées, les conversions se produisent 9,7% du temps. Mais certaines industries semblent plus fortes que d’autres. Sans aller plus loin, ceux de la finance et de l’assurance sont au-dessus de la moyenne. Ils convertissent 11,6% du temps. Loin en dessous, pour des raisons évidentes, se trouve le marché immobilier. Il ne convertit «que» dans 6,2% des cas, bien que chaque conversion se transforme en un grand mouvement de monnaie, qui équilibre ce solde.

