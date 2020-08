Alors que Blizzard a annoncé Diablo IV à Blizzcon cette année, il a également laissé tomber beaucoup d’informations sur Diablo Immortal. Immortal est sur le point de combiner la sensation d’un jeu Diablo avec l’avantage supplémentaire d’une expérience MMO – le tout sur mobile. Non seulement le jeu sera un jeu Diablo à part entière, mais il y aura également une tonne d’extras. Ce sera également le premier jeu Diablo complet conçu à partir de zéro pour être joué sur un appareil mobile.

Voici tout ce que nous savons sur le jeu jusqu’à présent.

Qu’est-ce que Diablo?

Source: Blizzard

Diablo est une franchise de jeux créée par Blizzard et centrée sur le monde de Sanctuary. Dans les jeux précédents, vous aviez combattu des hordes de démons pour collecter du butin et défendre les fragments de la Worldstone détruite.

Diablo: Immortal se déroule entre les événements de Diablo II et III et vous met dans le rôle d’un héros, unissant vos forces avec d’autres factions et même d’autres joueurs pour endiguer la force d’invasion en lambeaux laissée par Diablo II. Skarn, l’un des lieutenants les plus puissants de Diablo, rallie les démons qui investissent la terre, et c’est à vous de l’arrêter.

Quel type de jeu est Diablo Immortel?

Comme presque tous les jeux Diablo, Immortal est un MMO isométrique, top-down, hack-and-slash où vous combattez des hordes de serviteurs et utilisez la magie et la puissance pour gagner la journée. Ce qui est différent à propos d’Immortal, cependant, c’est qu’il est entièrement conçu pour fonctionner sur les téléphones et qu’il comprendra également un grand composant multijoueur, faisant de Diablo Immortal plus un MMORPG qu’une expérience mobile typique.

Blizzard nous assure que le jeu aura toujours une histoire solo substantielle, mais Diablo Immortal vise également à être un véritable MMORPG, avec des fonctionnalités telles que des espaces sociaux partagés, des donjons à quatre joueurs, un butin légendaire et même des guildes. Blizzard semble espérer que cette approche facilitera la monétisation du jeu car le contenu continuera de croître avec le temps.

Quelles classes y a-t-il?

Source: Blizzard

Comme tous les bons jeux du genre, il y a beaucoup de classes à choisir. À l’heure actuelle, Blizzard a révélé qu’il y aurait six classes dans Diablo Immortal:

Barbare: La première classe la plus probable pour de nombreux joueurs, les Barbares seront probablement une classe basée sur la force et utiliseront des armes brutales et puissantes pour vaincre leurs ennemis. Des attaques comme le marteau des anciens et la lance antique aideront à éliminer les ennemis rapidement et efficacement.

Moine: Les moines se concentreront sur la précision dans Diablo Immortal et utiliseront des attaques ultra-rapides qui se concentrent fortement sur la mobilité et la rapidité.

sorcier: Les sorciers sont tout au sujet de la magie et auront un large éventail de capacités arcaniques, y compris une attaque de météore, une explosion de foudre et le pouvoir de se téléporter sur le champ de bataille.

Chasseur de démon: Le chasseur de démons est une autre classe qui profitera des attaques à longue portée, utilisant une arbalète pour abattre les ennemis. Les joueurs peuvent s’attendre à apprendre une tonne d’attaques à l’arbalète, y compris des capacités qui peuvent étourdir et repousser les ennemis.

Croisé: Cette classe semble être la chose la plus proche d’un Paladin qui pourrait exister dans le jeu. Les croisés sont vêtus d’une armure et cherchent à éliminer tout mal qui pourrait exister. Blizzard n’a pas encore révélé exactement à quels types d’attaques s’attendre pour cette classe.

Nécromancien: C’était la dernière classe annoncée pour Diablo Immortal, donc il n’y a pas encore beaucoup d’informations disponibles. Selon Blizzard, ils «utiliseront leurs pouvoirs sur la vie et la mort» pour mener le combat contre n’importe quel ennemi qu’ils pourraient avoir.

Chaque classe a quatre capacités, qui seront différentes et uniques dans chaque classe. Les classes pourront également utiliser les capacités ultimes, qui augmenteront certains pouvoirs que les personnages possèdent déjà. Selon la société, le plan actuel est que chaque classe obtienne 12 compétences à débloquer, les joueurs étant autorisés à en utiliser cinq en même temps pendant qu’ils jouent.

Diablo Immortal est-il gratuit?

On ne sait actuellement pas si Diablo Immortal sera gratuit, bien qu’il y ressemble. Blizzard n’a pas encore révélé officiellement comment Diablo Immortal sera disponible pour les joueurs, il n’est donc pas clair s’il sera gratuit, gratuit avec des microtransactions ou s’il coûtera des frais uniques. Compte tenu de la réponse initiale au jeu et du fonctionnement des autres jeux mobiles, il est fort probable que Diablo Immortal soit libre de jouer lors de son lancement.

Cependant, lors de la BlizzCon 2019, Blizzard a déclaré qu’il n’avait toujours pas trouvé exactement comment monétiser le jeu, vous devrez donc attendre un peu plus longtemps pour savoir combien il coûtera officiellement (le cas échéant).

À quoi ressemble l’interface utilisateur?

Source: Blizzard

L’une des plus grandes questions que les fans se posaient à propos de Diablo Immortal était de savoir comment le jeu intégrerait les capacités, la santé et d’autres informations sur un écran plus petit. Lors de ChinaJoy, la plus grande convention de jeux vidéo de Chine, Blizzard a publié une toute nouvelle bande-annonce pour Diablo Immortal, nous donnant un aperçu de la façon dont une partie de cela va être présentée.

Au cours de la courte vidéo, de brefs aperçus du gameplay peuvent être vus, avec l’interface utilisateur entièrement disponible. Heureusement, il semble que Blizzard ait trouvé un moyen d’obtenir toutes les informations nécessaires à l’écran, avec la santé des joueurs, les buffs et les capacités qui s’affichent parfaitement à l’écran. Pour ceux qui ont joué à d’autres MMO sur leur téléphone, cela ne devrait pas être trop différent, avec des capacités apparaissant sur le côté droit de l’écran et juste à portée de votre pouce.

À quoi ressemble le gameplay dans Diablo Immortal?

Pour tous ceux qui ont joué à des jeux Diablo dans le passé, vous ne serez pas étranger au fonctionnement de Diablo Immortal. Semblable aux jeux précédents de la franchise, les joueurs affronteront des hordes d’ennemis avec leur classe, utilisant leurs diverses capacités et armes pour traverser les zones.

Grâce à la dernière vidéo de gameplay publiée sur ChinaJoy, il semble que certaines idées centrées sur le mobile aient également été mises en œuvre, y compris un journal d’activité qui récompensera les joueurs pour avoir atteint les objectifs du jeu. Heureusement, il semble que Blizzard ne s’éloigne pas trop du modèle pour ce qui rend Diablo si génial, ce qui devrait être une nouvelle incroyable pour quiconque s’intéresse à Diablo Immortal.

Y a-t-il des microtransactions?

Nous nous concentrons d’abord sur la création d’un excellent jeu Diablo. Cela dit, nous savons que le modèle commercial est une priorité pour beaucoup de gens et nous prenons le temps de bien faire les choses.

À en juger par la citation ci-dessus concernant les microtransactions dans Diablo Immortal, il est assez clair que Blizzard est très conscient de la façon dont un mauvais écosystème IAP peut avoir un impact négatif sur les performances de votre jeu à long terme. Pour le moment, Blizzard dit toutes les bonnes choses pour nous faire sentir que ces microtransactions ne seront pas terribles, mais il est important d’attendre de voir comment Diablo Immortal gère les microtransactions le moment venu.

Les microtransactions doivent être suffisamment attractives pour que vous, en tant que joueur, souhaitiez acheter et ne pas créer de déséquilibre en ajoutant un scénario pay-to-win. Le simple fait de pouvoir déposer une charge d’argent et de devenir le héros le plus puissant du marché peut ruiner les jeux multijoueurs, alors j’espère que Blizzard en tiendra compte au moment de décider comment les implémenter dans le jeu.

À quoi ressemble le système de contrôle?

Source: Blizzard

Parce que Diablo Immortal est un jeu mobile, il a naturellement des boutons à l’écran pour son schéma de contrôle. Vous pouvez voir dans le GIF ci-dessus qu’ils ne sont pas trop gênants, ce qui est bien si vous utilisez un téléphone plus petit, bien qu’ils puissent gêner l’action. Vous pouvez voir que le joystick droit disparaît presque complètement lorsqu’il n’est pas utilisé, ce qui est agréable, bien que ce soient toutes les icônes d’attaque qui prennent le plus de place.

Espérons que Blizzard ajoutera la prise en charge du contrôleur ainsi que des boutons à l’écran. La plupart des téléphones de nos jours sont compatibles avec divers contrôleurs, et l’expérience de jeu sera bien meilleure si vous pouvez voir davantage le jeu que les icônes.

Quelle est la date de sortie de Diablo Immortal?

Blizzard n’a pas encore publié d’informations sur la date de sortie de Diablo Immortal. Cependant, lors de l’appel aux résultats du quatrième trimestre 2019 d’Activision Blizzard, la société a révélé que Diablo Immortal devrait entrer dans les tests régionaux au milieu de 2020. Combiné au fait que le jeu est déjà disponible pour se pré-enregistrer sur les appareils Android, il ne le serait pas. t être trop choquant de voir une date de sortie être annoncée le plus tôt possible.

Plus tôt cette année, lors d’un récent appel aux investisseurs, Activision a annoncé qu’un test alpha pour Diablo Immortal était prévu cette année. Bien qu’aucune information concrète n’ait été donnée sur le moment où cela pourrait avoir lieu, mais puisque nous sommes sur le point d’entrer au milieu de l’année, ils pourraient arriver plus tôt que tard. La société a également déclaré que « de bons progrès » étaient en cours sur le jeu, et même si la BlizzCon 2020 est annulée, il est probable que nous verrons des informations sur le jeu dans les mois à venir.

Étant donné qu’il s’agit du premier titre mobile à présenter le monde de Diablo, et d’une entreprise assez ambitieuse en soi, Blizzard passera probablement un peu plus de temps à s’assurer que tout fonctionne comme prévu au moment du lancement. Les téléphones devenant de plus en plus puissants et l’argent que l’on peut gagner en faisant des jeux mobiles correctement, Blizzard voudra encaisser le plus fort possible.

