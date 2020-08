Le Google Pixel 5 est le prochain téléphone haut de gamme que nous attendons de Google après le dévoilement officiel du Pixel 4a, une offre plus moyenne, en août. Comparé à beaucoup d’autres gros téléphones à venir, comme l’iPhone 12, nous n’avons pas entendu trop de fuites et de rumeurs sur le Pixel 5.

Le Google Pixel 5 est le suivi attendu du Pixel 4 de 2019, un excellent téléphone avec appareil photo fonctionnant sous Android avec certaines fonctionnalités de pointe, mais aussi un ou deux gros problèmes. Il y aura probablement une version plus grande appelée Pixel 5 XL dans l’esprit du Pixel 4 XL.

Si le précédent se vérifie, nous nous attendons à voir le Google Pixel 5 vers octobre 2020 – cela étant dit, il est possible que nous le voyions plus tard, car le Pixel 4a a été retardé en raison de l’impact du coronavirus sur la chaîne d’approvisionnement. Mais étant donné que Google a officiellement annoncé que le Pixel 5 (appelé Pixel 5G) arriverait en 2020, nous nous y attendons au moins cette année.

Lorsque les téléphones Google Pixel 4 ont été lancés à la fin de 2019, nous avons sans surprise adoré leurs capacités photo, mais nous avons constaté qu’ils n’étaient pas à la hauteur dans d’autres domaines.

Les lacunes que nous avons constatées dans les téléphones Pixel 4 nous donnent des idées sur ce que nous aimerions voir dans le Google Pixel 5, et comme il n’y a pas encore beaucoup de vraies fuites ou rumeurs sur les prochains appareils Pixel 5, nous avons pris cette opportunité de faire une liste de souhaits pour le prochain smartphone phare de Google.

Les Pixel 4 et 4 XL étaient des appareils populaires, mais n’ont pas été accueillis avec enthousiasme par les téléphones Pixel 3, de sorte que les prochains combinés pourraient être l’occasion pour Google d’épater les acheteurs qui pourraient profiter de ce que Google fait de mieux. Lisez la suite pour découvrir où nous pensons que le Google Pixel 5 pourrait réussir.

Dernière histoire: Google a apparemment laissé échapper que les précommandes pour le Pixel 5 ouvriraient le 8 octobre, donc une annonce complète est susceptible de se produire à ce moment-là.

Qu’est-ce que Google Pixel 5? Le prochain smartphone phare complet de GoogleQuelle est la date de lancement de Google Pixel 5? Peut-être le 8 octobreCombien coûtera le Google Pixel 5? Le prix peut être d’environ 799 $ / 669 £ / 1049 AU $

Google Pixel 4 en main

Il est un peu tôt pour affirmer avec confiance la date de sortie du Pixel 5, compte tenu de la tumultueuse année 2020. Alors que Google a officiellement annoncé le Pixel 5 et déclaré qu’il sortirait avant la fin de 2020, nous ne savons pas s’il sera retardé comme le Pixel 4a – mais sinon, nous avons une bonne idée du moment où il pourrait atterrir. .

En effet, alors que dans la plupart des régions, Google a simplement déclaré que le Pixel 5 arriverait cette année, en France, son blog a brièvement déclaré que les précommandes pour le téléphone ouvriraient le 8 octobre.

Il est à noter que les précommandes peuvent ne pas s’ouvrir le jour même de l’annonce du téléphone, mais il semble probable que Google prévoit de toute façon une annonce début octobre.

Octobre a également du sens, car le Pixel 4 a été lancé le 24 octobre 2019, et tous les produits phares précédents de Google Pixel ont également été lancés en octobre.

En termes de prix à payer, le prix du Google Pixel 5 sera probablement au même prix ou un peu plus élevé que le Pixel 4, qui avait un prix de départ de 799 $ / 669 £ / 1049 AU $.

Les smartphones ont lentement grimpé en prix, passant du territoire au-dessus du milieu de gamme aux véritables étiquettes de prix phares, et Google semble présenter ses téléphones phares comme étant égaux à ce niveau – nous nous attendons donc à ce qu’ils suivent le rythme de la hausse des coûts phares. , aussi.

Et pourtant, Google pourrait envisager de baisser le prix: une enquête aurait été publiée pour demander si les consommateurs achèteraient un « smartphone Google premium » à 699 $ (environ 572 £ / 1070 AU $). Cela pourrait certainement lui donner un avantage sur les smartphones phares rivaux qui ne font que devenir de plus en plus chers.

Bien sûr, ce sont toutes des suppositions à ce stade, et lorsque nous entendrons des fuites concrètes, nous mettrons à jour cet article.

Fuites et actualités de Google Pixel 5

La première chose à savoir sur les fuites de Pixel 5 est que, selon un certain nombre de sources, elles pourraient toutes être fausses ou sujettes à changement, Google n’ayant apparemment pas encore finalisé la conception du téléphone (en juillet 2020). Prenez donc tout ce qui suit avec encore plus de sel que d’habitude.

Cela étant dit, la plus grande fuite de Google Pixel 5 à ce jour concerne en fait le Pixel 5 XL. Un rendu de haute qualité montrant un prétendu prototype du téléphone a fui, que vous pouvez voir ci-dessous.

Comme vous pouvez le voir, la conception de la caméra est plutôt différente et risque de semer la discorde, mais la source affirme qu’il ne s’agit que de l’un des trois prototypes, et que les autres ont un bloc de caméra carré plus conventionnel.

L’un des trois objectifs représentés ici est apparemment grand angle, ce qui serait nouveau pour la gamme. Quant à l’avant du téléphone, cela n’est pas illustré mais est apparemment similaire au Pixel 4, y compris une grande lunette supérieure – bien que cela soit apparemment légèrement plus petit cette fois.

NO FREAKIN 'WAY @madebygoogle !!! 😂 #Google # Pixel5 # Pixel5XL 14 février 2020

Nous avons également vu des fuites de rendus montrant supposément le Google Pixel 5 standard, mais un certain nombre de sources ont jeté le doute sur eux, ils sont donc probablement faux.

Comme vous pouvez le voir ci-dessous, ils montrent un téléphone avec des cadres latéraux de taille importante, un bloc d’appareil photo carré et un scanner d’empreintes digitales à l’arrière, et une caméra perforée à l’avant.

EXCLUSIF: rendus, dimensions et vidéo 4K de Google Pixel 5 #googlepixel #android # pixel5 juillet 2020

Le même leaker a également partagé des images montrant censément le Pixel 5 XL et elles – peut-être sans surprise – ressemblent beaucoup à la fuite standard du Pixel 5.

Cela signifie cependant qu’ils ont un aspect différent de la fuite du Pixel 5 XL ci-dessus, donc étant donné que la source suspecte et les affirmations selon lesquelles la plupart des fuites jusqu’à présent sont fausses, nous les prendrions avec une bonne dose de sel.

C'est ici! Le plus grand #Google # Pixel5XL basé sur des dessins CAO divulgués. + Vidéo 4k + dimensions. Amusez-vous les gars! p.s. certains détails ne sont toujours pas confirmés mais ma source est à peu près sûre que nous verrons bientôt ce design publié 7 juillet 2020

Une fuite surprenante est que le Pixel 5 n’a peut-être pas la puissance phare, car un code inédit dans l’application Google Camera suggère qu’il utilise le chipset Snapdragon 765G de milieu de gamme supérieur.

Cependant, il pourrait être mis à niveau, car Qualcomm a depuis lancé le successeur de ce chipset – le Snapdragon 768G. Ceci est compatible avec les broches et les logiciels avec le Snapdragon 765G, il devrait donc être facile pour Google de faire le changement s’il avait l’intention d’utiliser le 765G, et il offre des améliorations globales, se rapprochant un peu plus du sommet. fin Snapdragon 865.

Nous avons mentionné l’application appareil photo Google – une version plus récente de ladite application a mentionné quelques nouvelles fonctionnalités de l’appareil photo qui pourraient venir sur le Google Pixel 5, notamment le flou de mouvement dans les photos, le zoom audio dans les photos et le partage plus facile des vidéos que vous enregistrez.

Une source a déclaré que le Google Pixel 5 utilisera un chipset légèrement plus bas que l’un ou l’autre, sous la forme du Snapdragon 765. Il s’agit d’un processeur qui n’est que légèrement différent de la variante G, mais il est également plus ancien.

Je peux confirmer via ma propre source que le Pixel 5 utilisera un Snapdragon 765. Pas de téléphone avec un processeur de haut niveau de Google cette année. 19 mai 2020

Nous avons également entendu dire que le Google Pixel 5 pourrait avoir une fonction de charge sans fil inversée, selon le code Android 11 trouvé dans une version bêta du développeur. Cela vous permettrait d’allumer d’autres appareils, comme des écouteurs, une montre ou un autre téléphone, en utilisant le Pixel 5 comme tapis de chargement.

Cette fonctionnalité peut cependant être un peu une perte d’énergie, alors la société a-t-elle trouvé un moyen de résoudre notre plus gros problème concernant le Pixel 4?

Eh bien, peut-être, parce que nous avons également entendu parler d’un « mode ultra-basse consommation » qui pourrait arriver au téléphone ainsi qu’au Pixel 4. Ce mode désactivera probablement une multitude de fonctionnalités du téléphone telles que le suivi de l’emplacement et applications de synchronisation automatique, afin de garder votre combiné en marche aussi longtemps que possible.

Enfin, il semble que le radar Soli présent dans le Pixel 4 ait peut-être disparu dans le Pixel 5. Cela signifierait qu’il n’y a pas de navigation mains libres, mais la plupart des gens ont trouvé que cette fonctionnalité ne fonctionnait pas très bien, il est donc peu probable que beaucoup s’en soucient. L’absence pourrait également faire baisser le coût du téléphone.

Revenez pour plus d’informations et de fuites sur Google Pixel 5, car nous sommes clairement un peu tôt dans le processus pour voir quelque chose de concret. Cela devrait changer au cours des prochains mois, voire des semaines, alors que la fabrication des prototypes de Google Pixel 5 se poursuit.

Google, l’année dernière, a en fait fourni sa propre « fuite » du Pixel 4 dans l’ombre en juin, afin que nous puissions croiser les doigts pour gâcher sa propre surprise en ce qui concerne le Pixel 5. Restez à l’écoute pour plus de mises à jour au fur et à mesure. .

Ce que nous voulons voir dans le Google Pixel 5

Le Google Pixel 4 s’est affiné sur son prédécesseur, mais il laissait beaucoup à désirer dans certains domaines très évidents (lire: la batterie du Pixel 5 doit s’améliorer). Mais il y a aussi des fonctionnalités et des avantages que Google n’a toujours pas mis dans son téléphone phare. Voici tout ce que nous voulons voir dans le Google Pixel 5.

1. Développez la batterie du Google Pixel 5

La durée de vie de la batterie du Google Pixel 5 va-t-elle s'améliorer?

De loin, le plus gros reproche à propos du précédent téléphone Google Pixel était sa courte durée de vie de la batterie. Bien que la capacité ne soit pas nécessairement indicative du temps nécessaire pour que le pourcentage atteigne zéro, la batterie de 2800 mAh est petite selon les normes de 2020 – et de nombreux utilisateurs ont trouvé la batterie en train de mourir avant la fin de la journée.

Le Google Pixel 4 XL s’est un peu mieux comporté avec sa capacité de 3700 mAh, mais même cela n’a duré qu’un peu plus d’une journée. Si Google veut jouer avec les grands garçons du téléphone, il doit suivre les batteries de 4000 mAh et plus.

2. Ramenez le lecteur d’empreintes digitales

(Crédit d’image: Future)

Le Google Pixel 4 n’a pas de scanner d’empreintes digitales monté à l’arrière comme le Pixel 3, ni de capteur de doigt intégré à l’écran comme de nombreux smartphones haut de gamme en tant que sauvegarde biométrique. Tout ce qu’il y avait, c’était la reconnaissance faciale, et … ce n’était pas le meilleur.

Certains peuvent trouver cela plus facile à utiliser, mais d’autres sont probablement frustrés de devoir regarder leur téléphone jusqu’à ce qu’il se déverrouille. Dans le Pixel 5, nous préférerions à la fois la reconnaissance faciale et un capteur d’empreintes digitales physique ou monté sur écran. Heck, il suffit de mettre un bouton à l’arrière – nous ne sommes pas pointilleux. Nous voulons juste être confortables.

3. Ajoutez un objectif ultra-large au Pixel 5

(Crédit d’image: Future)

Google, nous arrivons à genoux pliés. Nous supplions. Nous plaidons. Faites comme tous les autres produits phares d’Android en 2020 et offrez-nous un objectif ultra-large sur le Google Pixel 5.

L’ajout d’un téléobjectif était très bienvenu, justifiant de nombreux espoirs qu’un deuxième objectif améliorerait la photographie de portrait du Pixel et élargirait sa polyvalence. Mais le téléphone pourrait être tellement meilleur et avoir une portée beaucoup plus étendue, avec un appareil photo ultra-large. Nous pouvons et nous rêverons encore.

4. Donnez au Pixel 5 un emplacement microSD

(Crédit d’image: Future)

Un minimum de 64 Go de stockage et un maximum de 128 Go? Est-ce une farce? Les incitations pas si subtiles de Google aux utilisateurs de décharger leur stockage sur le cloud sont assez flagrantes. Les gens stockent localement pour des raisons – en particulier lorsqu’ils ne disposent pas d’un signal fiable. Il est frustrant de ne pas étendre à peu de frais ce qui est généralement l’inclusion automatique la plus facile dans un smartphone Android.

Honnêtement, nous doutons qu’un emplacement pour carte microSD fasse partie du Google Pixel 5 – il ne figurait dans aucun téléphone Pixel précédent, ni ne faisait partie de la série Nexus. Mais il y a de nombreuses raisons de souhaiter un emplacement pour carte microSD.

5. Restez fidèle au design étrange

(Crédit d’image: Future)

Les smartphones Google Pixel 4 ont vraiment l’air un peu étrange par rapport à leurs prédécesseurs à double finition et à une seule teinte. Ils sont à dos nu, à l’exception d’un bloc d’appareil photo au style discutable, avec une finition en verre mat recouverte d’un cadre en caoutchouc sur les bords. C’est une esthétique étrange et distincte.

Et, bien sûr, il y avait un retour à une lunette de barre supérieure au lieu d’une encoche. Dans l’ensemble, les appareils Pixel 4 sont loin des téléphones Android « conventionnels » – loin des téléphones phares élégants presque plein écran proposés par Samsung ou Huawei, mais sacrément s’ils ne sont pas uniques et particuliers sur un marché de noir brillant rectangles.