Les frères et sœurs Hargreeves surpuissants se retrouvent toujours à sauter d’un désastre apocalyptique à un autre. Cependant, depuis qu’ils ont évité la fin du monde pour la deuxième fois, la saison 3 de The Umbrella Academy (qui n’a pas encore été officialisée par Netflix), est sur le point de leur donner un tout nouveau dilemme à traiter, basé sur le dernier épisode de la saison. 2 – une réalité complètement nouvelle (spoilers pour la saison 2 suivez).

Le plan du gestionnaire de prendre en charge la chronologie contrôlant la Commission Temps étant contrecarré, la finale de la saison 2 de The Umbrella Academy a vu Luther, Diego, Allison, Klaus, Five et Vanya revenir à leur époque d’origine. Ou alors ils pensaient …

Cette version du présent était subtilement différente de celle dont ils se souvenaient, avec leur père de substitution Sir Reginald Hargreeves toujours en vie et un tout nouveau supergroupe connu sous le nom de The Sparrow Academy en résidence dans son manoir. Qu’est-ce que tout cela peut signifier?

La saison 3 de la Umbrella Academy semble inévitable et répondra, espérons-le, à toutes ces questions brûlantes sur les délais parallèles, les visiteurs extraterrestres et la façon dont les enfants Hargreeves ont obtenu leurs pouvoirs en ce jour fatidique en 1989. Continuez à lire et spéculez sur ce que vous pouvez vous attendre à voir. quand la saison 3 de The Umbrella Academy arrive …

Netflix n’a pas encore donné son feu vert officiel à The Umbrella Academy saison 3, mais ce n’est sûrement qu’une question de temps.

Bien que la plate-forme de streaming n’ait pas annoncé de chiffres officiels pour la deuxième aventure télévisée de la famille Hargreeves, la première saison a été l’une de ses émissions les plus regardées en 2019. Et avec des critiques sur le site d’agrégation Rotten Tomatoes donnant à la saison 2 des scores critiques et d’audience encore plus élevés que ses prédécesseur, il est raisonnable de supposer que la nouvelle série a attiré le même nombre de téléspectateurs. Si tel est bien le cas, l’annulation semble beaucoup moins probable qu’une troisième saison.

Netflix attend généralement au moins un mois après le début d’une nouvelle saison pour confirmer un renouvellement.Nous nous attendons donc à ce qu’une troisième saison soit confirmée vers début septembre. Un écart de 18 mois entre les saisons est devenu la norme pour les émissions Netflix, nous sommes donc susceptibles de voir The Umbrella Academy saison 3 au début de 2022 – bien que si les restrictions relatives aux coronavirus retardent la production, nous devrons peut-être attendre un peu plus longtemps.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? La troisième saison de l’adaptation à succès de Netflix de la bande dessinée Dark Horse de Gerard Way et Gabriel Bá sur les super-héros dysfonctionnels de la famille Hargreeves.Où puis-je le regarder? Comme les deux saisons précédentes de The Umbrella Academy, une troisième saison serait disponible exclusivement sur Netflix.Quand puis-je le regarder? Si Netflix suit la forme précédente, l’ETA probable pour la saison 3 de The Umbrella Academy est début 2022.

Bande-annonce de la saison 3 de la Umbrella Academy: y en a-t-il un?

Alors que la saison 2 vient de sortir, il est un peu tôt pour une bande-annonce de la saison 3 de The Umbrella Academy – en fait, nous n’en verrons probablement pas avant la seconde moitié de 2021. Mais ne soyez pas surpris si nous nous amusons. vidéo pour annoncer le renouvellement de la série – le récapitulatif qui a précédé la saison 2 était une affaire typiquement excentrique, et nous nous attendrions à quelque chose dans le même esprit lorsque la confirmation viendra.

Attendez-vous à ce que les frères et sœurs Hargreeves d’origine reviennent dans la saison 3 de The Umbrella Academy. (Crédit image: Netflix)

Que pouvons-nous nous attendre à voir dans la saison 3 de The Umbrella Academy?

Avec deux apocalypses de fin du monde déjà évitées, il y a de bonnes chances que la prévention d’une sorte d’armageddon soit à l’ordre du jour de la saison 3 de The Umbrella Academy. Tout le reste serait décevant.

Au-delà de cela, nous ne savons pas grand-chose, mis à part le fait que cela plongera les frères et sœurs Hargreeves dans un autre monde inconnu.

Après avoir passé la première saison dans leur pays natal 2019 et visité le début des années 1960 pour la durée de la saison 3, les Hargreeves se retrouveront désormais dans une version parallèle de leur présent d’origine. Bien qu’ils aient apparemment surmonté bon nombre de leurs problèmes les uns avec les autres, leur vie n’est pas sur le point de devenir plus facile.

Dans cette réalité, Sir Reginald Hargreeves – le père de substitution dont la mort a réuni les frères et sœurs dans la saison 1 – est toujours en vie. «Je savais que tu finirais par arriver», dit-il lorsque Luther, Diego, Allison, Klaus, Five et Vanya se matérialisent dans son manoir. Et il ne faut pas longtemps pour que son style de parentalité froidement célèbre se manifeste, car il révèle que la maison d’apparence familière «n’est pas votre maison», et que ce qu’ils avaient supposé être la Umbrella Academy est en fait l’Académie Sparrow.

Il s’avère que Hargreeves Sr dirige ce groupe alternatif de super-héros. Normalement, un cube vert flottant faisant partie de leur nombre attirerait l’attention, mais la plus grande surprise est l’identité du chef du groupe – c’est Ben ‘Number Six’ Hargreeves, le frère décédé qui est passé tardivement de l’autre côté en saison 2. Il s’avère qu’il est de retour en un seul morceau, le numéro un de la nouvelle équipe, et pas particulièrement accueillant pour les nouveaux arrivants chez lui: « Papa, qui sont ces connards? » il demande. Ne vous attendez pas à des familles heureuses dans The Umbrella Academy saison 3.

Un point positif pour le clan Hargreeves original est le fait que leurs pouvoirs semblent devenir plus forts – comme l’indique la capacité nouvellement découverte de Diego à arrêter beaucoup de balles dans la finale de la saison 2 «La fin de quelque chose».

«Ils grandissent tous en quelque sorte. J’aime penser au fur et à mesure que nous avançons que leurs pouvoirs évoluent également », a expliqué le showrunner Steve Blackman (rapporté par .). «Ils apprennent de nouvelles choses. Ils ont été formés jusqu’à l’âge de 14 ou 15 ans par un père très dysfonctionnel, mais la famille s’est effondrée avant de pouvoir terminer leur formation. Ils pourraient même découvrir à l’avenir que leurs pouvoirs sont plus forts lorsqu’ils sont ensemble. «

C’est un sacré changement dans la chronologie, donc la Commission Temps – maintenant dirigée par le gentil Herb – devra vraisemblablement s’impliquer à un moment donné. En effet, peut-être la Commission demandera-t-elle à présent à l’Académie des parapluies de les aider à restaurer la réalité, plutôt que de diriger leurs efforts vers leur élimination.

Sir Reginald Hargreeves est un extraterrestre? Attendez-vous à en savoir plus dans la saison 3 de la Umbrella Academy. (Crédit image: Netflix)

À quelles questions la saison 3 de la Umbrella Academy doit-elle répondre?

En seulement deux saisons, The Umbrella Academy a construit une mythologie d’une complexité intrigante, ce qui signifie de nombreuses questions auxquelles il faut répondre.

Nous ne savons toujours pas, par exemple, pourquoi 43 enfants sont nés de façon inattendue le 1er octobre 1989 de mères qui n’étaient pas enceintes au début de la journée. Ou même ce qui est arrivé à la plupart de ces enfants.

Nous connaissons les sept membres originaux de la Umbrella Academy, bien sûr, et il y a six autres nouveaux membres de la Sparrow Academy – en supposant que les mêmes enfants sont nés dans les deux délais, et que le cube flottant susmentionné est membre du groupe. Nous savons également que Lila, qui a fait un coureur dans « La fin de quelque chose », est l’un des 43, laissant 29 descendants (peut-être superpuissants) disparus. Ils attendent probablement d’être découverts par Hargreeves et / ou ses enfants.

Mais pourquoi Ben ne reconnaît-il pas ses frères et sœurs de l’ancienne chronologie, même si Sir Reginald le fait? Et pourquoi Ben n’est plus un esprit? « Il est vivant et pas un fantôme », a confirmé Justin H Min (qui joue Ben) lors d’un panel de la Cable Telecommunications Association for Marketing (rapporté par Syfy Wire). « J’espère que si nous obtenons une saison 3, vous verrez qu’il a une personnalité et une apparence assez différentes. »

Ailleurs, nous devons savoir pourquoi cette nouvelle chronologie est similaire, mais si différente, à l’original. Cela pourrait-il avoir quelque chose à voir avec les calculs que Five a faits pour envoyer sa cinquantaine d’années en 2019 tout en conservant sa forme adulte? Ou un nouvel antagoniste de la Commission Temps s’est-il mêlé de l’histoire? Est-ce que Claire, la fille avec laquelle Allison aspire à se retrouver, existe même dans cette version de la réalité?

Et nous ne sommes sûrement pas les seuls à nous demander pourquoi le super-groupe est maintenant connu sous le nom de Sparrow Academy – il pourrait bien y avoir des indices dans les 43 moineaux que Netflix a stratégiquement cachés tout au long de la saison 2 comme un ensemble épique d’œufs de Pâques à plumes.

Alerte spoiler: 43 moineaux sont cachés tout au long de la saison 2 de @UmbrellaAcad. Je parie que vous ne pouvez pas nous dire où ils sont tous. pic.twitter.com/YFM4WiapBTA6 août 2020

Ensuite, il y a les points d’interrogation sur l’autre grande révélation de la finale de la saison 2. Depuis qu’il a enlevé son masque humain, nous savons maintenant que Sir Reginald Hargreeves est une sorte d’alien. Sa trame de fond extraterrestre jouera sûrement un rôle majeur dans la saison 3 – si vous voulez des conseils, vous pouvez consulter la série de bandes dessinées Dark Horse qui a inspiré l’émission de télévision. Nous supposons également que la sombre organisation Majestic 12 qui voulait la mort du président John F. Kennedy est restée une épine aux côtés de Hargreeves au cours du demi-siècle suivant.

Il y a aussi quelques acteurs clés de 1963 qui sont susceptibles d’apparaître. Harlan, l’enfant qui a reçu des pouvoirs de télékinésie après que Vanya lui ait sauvé la vie, serait maintenant dans la soixantaine et est probablement quelque part. Sa mère, Sissy, est peut-être toujours en vie – que penserait Vanya de rencontrer son amant en tant que femme beaucoup plus âgée?

Au-delà de cela, l’assassin suédois survivant a-t-il trouvé une nouvelle vie heureuse avec les membres de la secte de Klaus? Allison retrouvera-t-elle une version plus ancienne de son mari, Raymond? Et Klaus pourrait-il avoir sa fin heureuse avec Dave? Dans cette version alternative de l’histoire, peut-être que l’amour de sa vie a survécu au Vietnam?

Quant au cube… Eh bien, il semble que nous en saurons plus sur son identité. « Je pense [the cube’s purpose] sera révélé dans la saison 3, si nous avons la chance d’être récupérés », a déclaré Blackman à TV Guide.

Nous rencontrerons un Ben très différent dans la saison 3 de The Umbrella Academy. (Crédit image: Netflix)

The Umbrella Academy Saison 3 Cast: qui nous nous attendons à revenir

Il va sans dire que les six membres survivants de la famille Hargreeves – Tom Hopper comme numéro un / Luther, David Castañeda comme numéro deux / Diego, Emmy Raver-Lampman comme numéro trois / Allison, Robert Sheehan comme numéro quatre / Klaus, Aidan Gallagher en tant que numéro cinq et Ellen Page en tant que numéro sept / Vanya – seront de retour en action.

Grâce à la nouvelle chronologie créée dans la finale de la saison 2, il y a également fort à parier que Colm Feore sera de retour en tant que fondateur de Umbrella Academy, Sir Reginald Hargreeves, avec Justin H Min comme le nouveau corporel Ben Hargreeves. Cela devrait également restaurer le chimpanzé parlant Pogo, ce qui signifie qu’Adam Godley aura beaucoup plus à faire que le petit rôle qu’il a joué dans la saison 2.

Alors que la huitième sœur Lila s’est échappée lors de la finale de la saison 2, il semblerait un gaspillage pour Ritu Arya de ne pas jouer un rôle majeur dans la saison 3 – d’autant plus que sa relation avec Diego doit être classée sous «affaires inachevées». Blackman l’a confirmé à Syfy Wire. «Elle a des affaires inachevées avec la famille. Nous pouvons donc dire en toute sécurité que ce n’est pas la fin de Lila Pitts. »

À la Commission Temps, nous pensons que Ken Hall sera de retour en tant que gentil agent Herb, maintenant qu’il est à la tête de l’organisation. La saison 2 Big Bad «the Handler» est revenue d’une balle dans la tête dans la saison 1, donc la mort apparente du personnage dans la saison 2 ne signifie pas nécessairement que la participation de Kate Walsh à la série est terminée.

La plus grande nouvelle de casting de la saison 3 dépendra sûrement de qui jouera le grand Harlan, et les cinq nouveaux membres humains de The Sparrow Academy qui étaient stratégiquement cachés dans l’ombre pendant « La fin de quelque chose ».

Quant à ce cube flottant… Nous pensons qu’un vaisseau spatial Borg de Star Trek est fait pour le rôle.