La sous-marque de Vivo en Chine, iQoo, nous a souvent surpris par ses excellents prix et ses fonctionnalités centrées sur les jeux. Il devrait le faire à nouveau avec l’iQoo 5 la semaine prochaine. En outre, il est également suggéré de répondre à toutes les préoccupations de son prédécesseur. Intrigué? Voici tout ce que vous devez savoir sur le produit phare à venir.

iQoo a été l’une des marques les plus disruptives de ces dernières années. L’iQoo 3, qui a fait ses débuts mondiaux en Inde, continue d’être le smartphone le moins cher d’Inde avec le chipset Snapdragon 865. Bien que nous ne sachions toujours pas si l’iQoo 5 sera disponible en dehors de la Chine, il s’annonce néanmoins comme un appareil passionnant.

Cette fois-ci, le téléphone est présenté sous le nom de «série iQoo 5», ce qui implique qu’il y aura plus d’un appareil.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le prochain produit phare; successeur de l’iQoo 3Quand arrive-t-il? 17 août en ChineCombien ça coûtera? Moins que les autres produits phares

Il est maintenant confirmé que la série iQoo 5 sera dévoilée en Chine le 17 août. Fait intéressant, iQoo India a publié un teaser (qui a été rapidement supprimé) qui, selon nous, était un indice du lancement indien de la série iQoo 5.

Le prix de l’iQoo 3 était de 3 598 CNY en Chine et de 36 999 roupies en Inde. Cependant, il a rapidement fait l’objet de baisses de prix et d’offres supplémentaires, ce qui le rend encore plus abordable. Nous nous attendons à ce que la série iQoo 5 soit légèrement plus chère en comparaison. Compte tenu du fait qu’il s’agira également de l’une des premières sur le marché avec certaines fonctionnalités, nous ne serions pas surpris si la variante supérieure va encore plus haut.

iQoo 5 fuites et actualités

(Crédit d’image: iQoo)

Les différences entre l’iQoo 5 et l’iQoo 5 Pro n’ont pas encore été détaillées. Nous pensons que les teasers font pour l’instant référence à l’appareil haut de gamme.

Le plus gros point de discussion est l’inclusion de la charge rapide de 120 W, qui peut charger le téléphone de 0 à plein en environ 20 minutes. Cette fonctionnalité est susceptible d’être limitée à la variante Pro, la version régulière obtenant une charge rapide de 55 W.

À l’intérieur, la série iQoo 5 sera alimentée par le chipset Snapdragon 865, ce qui est excellent pour les jeux. Les capacités 5G feront également la coupe. Les listes de référence suggèrent que les téléphones auront 8 Go de RAM et 128 Go de stockage, mais il y aura également d’autres configurations. iQoo a également confirmé que ceux-ci seront du type le plus rapide – RAM LPDDR5 et stockage UFS 3.1.

L’autre grande mise à niveau viendra avec l’écran. L’iQoo 3 avait un panneau de 60 Hz, ce qui est loin d’être idéal pour les téléphones de jeu haut de gamme. Il est confirmé que la série iQoo 5 prend cela jusqu’à un taux de rafraîchissement de 120 Hz et un échantillonnage tactile de 240 Hz.

En ce qui concerne la conception, nous pourrions obtenir un téléphone basé sur la série Vivo X50 avec une finition gris mat à l’arrière avec les caméras dans le coin. Il y aura également une édition spéciale du téléphone en partenariat avec BMW Motorsport avec une finition en fibre de carbone noire.