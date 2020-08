Le Samsung Galaxy S20 est le smartphone le plus haut de gamme et le plus impressionnant de la société à ce jour, mais nous rêvons déjà de ce que Samsung préparera pour la gamme Galaxy S30.

Maintenant que le Samsung Galaxy Note 20 est lancé, nous connaissons la vision de Samsung de ce qu’est un téléphone « premium » en ce moment – et cela nous donne un indice sur ce qui nous attend avec le Galaxy S30, auquel nous ne nous attendions pas avant le début de 2021. En attendant, lisez notre blog en direct Note 20 pour lire nos pensées au fur et à mesure du flux de révélation.

Les appareils Samsung Galaxy S30 seront certainement parmi les téléphones les plus excitants de 2021, donc le battage médiatique se construit déjà, et nous entendons même les premières rumeurs très précoces.

Vous les trouverez ci-dessous, et nous ajouterons à cet article chaque fois que de nouvelles informations seront disponibles, alors assurez-vous de revenir régulièrement si vous souhaitez rester à jour.

Vous trouverez également notre liste de souhaits pour le Samsung Galaxy S30 plus bas – ce sont les choses que nous attendons le plus du prochain téléphone Galaxy S de Samsung, afin de le rendre aussi bon que possible.

Dernière histoire: Le Galaxy S30 devrait être équipé d’un appareil photo de premier plan, mais l’appareil photo pourrait être rétrogradé par rapport au modèle Galaxy S20 d’une manière clé.

Couper à la chasse

Qu’Est-ce que c’est? Le successeur du Galaxy S20Quand est-il sorti? Probablement février 2021Combien cela coûtera-t-il? Probablement plus de 999 $ / 899 £ / 1499 AU $

Samsung dévoile toujours ses nouveaux modèles Galaxy S au début de l’année, et ces dernières années, il les a annoncés en février, puis les a vendus à partir de mars.Il est donc très probable qu’il fasse de même avec la gamme Samsung Galaxy S30.

Nous ne pouvons pas être beaucoup plus précis que cela, mais récemment, la société a évité le MWC (un salon professionnel qui a lieu à la fin du mois de février) et a lancé ses téléphones plus tôt dans le mois, ce qui est probable aussi en 2021.

Quant au coût de la gamme Samsung Galaxy S30, les téléphones seront probablement au moins aussi chers que la gamme Galaxy S20, ce qui signifie probablement un prix de départ pour le modèle de base d’au moins 999 $ / 899 £ / 1499 AU $, avec le Samsung Le Galaxy S30 Plus et le Samsung Galaxy S30 Ultra coûtent probablement encore plus cher.

La gamme Samsung Galaxy S20 est très chère (Crédit image: Future)

Samsung Galaxy S30 fuites et nouvelles

Au moment de la rédaction de cet article, nous n’avons pas entendu beaucoup de rumeurs sur le Samsung Galaxy S30, mais une chose que nous avons entendue est une affirmation selon laquelle le téléphone pourrait avoir un appareil photo intégré à l’écran, bien que Samsung évalue apparemment la faisabilité, donc cela ressemble à la technologie pourrait ne pas être prêt.

Nous avons également entendu dire que Samsung travaille sur un appareil photo de 150 MP pour les smartphones pouvant combiner neuf pixels en un, pour des prises de vue de 16 MP qui peuvent prendre beaucoup de lumière.

Nous accepterions cependant cette affirmation avec un côté sérieux de sel – il est très tôt pour les rumeurs S30, la source n’a pas d’antécédents, et même si Samsung travaille sur cette caméra, cela ne garantit pas que nous verrons dans la gamme Galaxy S30.

Cela dit, la revendication d’un vivaneau principal de 150MP est apparue à nouveau depuis, avec une autre source ajoutant qu’il pourrait être rejoint par un téléobjectif de 64MP, un snapper de macro 16MP ultra-large et 12MP, plus un capteur de profondeur, pour cinq capteurs au total . Bien que si cela est exact, il est probablement plus probable que le Samsung Galaxy S30 Ultra aura ces spécifications.

Plus récemment, nous avons entendu dire que le Samsung Galaxy S30 abandonnerait le capteur de temps de vol (ToF) du Galaxy S20. Apparemment, Samsung abandonne la technologie jusqu’à ce qu’il dispose d’un capteur capable de rivaliser avec celui qu’utilise Apple.

Ailleurs, il existe également un brevet Samsung (ci-dessous) détaillant la conception d’une caméra de smartphone avec six capteurs de caméra arrière. Cela comprendrait cinq objectifs grand angle et un téléobjectif, et chaque objectif serait inclinable individuellement, de sorte qu’ils pourraient pointer dans des directions différentes.

(Crédit d’image: Samsung / LetsGoDigital)

Cela aurait un certain nombre d’applications potentielles, de l’ajout d’un effet bokeh aux panoramas à l’amélioration potentielle des prises de vue en basse lumière et du HDR. Cependant, le brevet n’a pas été spécifiquement lié au Galaxy S30, nous ne comptons donc pas voir ce design.

Nous avons également des nouvelles sur le chipset, avec un benchmark suggérant que certaines versions du Samsung Galaxy S30 utiliseront un nouveau chipset Exynos 1000 avec des performances GPU jusqu’à trois fois plus rapides que le Snapdragon 865 – qui est le meilleur chipset Android au moment de la rédaction. Les acheteurs aux États-Unis recevront probablement un Snapdragon 875 à la place, qui est sûr d’être tout aussi rapide.

Une petite nouvelle sur le développement du Galaxy S30 est que Samsung aurait transféré ses fournisseurs de technologie d’écran à une société appelée BOE. Des rapports plus récents suggèrent que ce n’est plus le cas, et il est probable que la technologie de l’écran restera similaire au Galaxy S20 alors que Samsung continue de fabriquer ses propres écrans pour ses téléphones.

Nous avons entendu que Samsung avait des débats internes sur la question de savoir s’il pourrait cesser d’envoyer des câbles de charge avec certains de ses smartphones 2021, dans le but de réduire les déchets électroniques (car la plupart des gens ont déjà des câbles de charge).

Le Samsung Galaxy S30 pourrait certainement être l’un de ces téléphones. Les téléphones Galaxy précédents ont des câbles de charge qui ne correspondent pas à la vitesse de charge de l’appareil réel, donc beaucoup de gens en achètent déjà des séparés, et il est également possible que l’appareil soit totalement sans port. Nous devrons cependant attendre pour voir avec certitude.

Ce que nous voulons voir

Nous ne savons pas encore grand-chose sur le Samsung Galaxy S30, mais nous savons ce que nous en attendons, les éléments suivants étant en tête de notre liste.

1. Un prix plus raisonnable

Espérons que le Galaxy S30 ne coûtera pas autant que le S20 (Crédit image: Future)

Il est impossible de contourner le prix de la gamme Samsung Galaxy S20. Même le modèle de base vous coûtera beaucoup, avec des prix en hausse par rapport à l’année précédente et le Samsung Galaxy S20 Ultra créant presque une nouvelle catégorie de téléphones ultra-premium.

La situation n’est pas aidée par l’absence d’un Samsung Galaxy S20e ou d’un Samsung Galaxy S20 Lite – même s’il est possible qu’il y en ait un à un moment donné.

Dans tous les cas, nous aimerions voir une réduction des coûts pour les modèles 2021 ou un Samsung Galaxy S30 Lite aux côtés du reste de la gamme. Ou mieux encore, les deux.

2. Zoom 100x sur toute la plage

Le Samsung Galaxy S20 Ultra possède certaines des informations d’identification d’appareil photo les plus flashy que nous ayons vues sur un smartphone, soulignées par son zoom 100x.

Donc, pour la gamme Galaxy S30, nous aimerions voir cette fonctionnalité passer aux modèles plus abordables. Mais nous aimerions également le voir amélioré, car dans sa forme actuelle, la qualité n’est pas excellente, ce qui en fait plus une astuce de fête qu’une fonctionnalité que vous utiliserez beaucoup.

3. Une caméra à l’écran

Nous en avons assez de perforations (Crédit image: Future)

Les produits phares actuels de Samsung ont des découpes de caméra dans l’écran pour la caméra selfie, et nous pensons que c’est une solution plutôt inélégante, donc pour le Samsung Galaxy S30, nous aimerions vraiment que la caméra soit intégrée à l’écran, tout comme l’empreinte digitale. scanner.

Cela permettrait à Samsung de proposer un design véritablement tout écran sans avoir à recourir à une caméra pop-up (qui prend plus d’espace interne et est susceptible d’être plus vulnérable).

Nous ne sommes pas convaincus que nous verrons cela – cela dépendra probablement en grande partie du fait que la technologie est suffisamment bonne – mais ce serait certainement une fonctionnalité remarquable.

4. Un nouveau look

Le design de la gamme Galaxy S n’a pas beaucoup changé avec les modèles de 2020, et mis à part le remplacement d’une lunette pour un appareil photo perforé, le design n’a pas beaucoup changé depuis des années, nous dirions donc qu’il est temps pour Samsung de changez les choses avec la gamme Galaxy S30.

Une façon de le faire serait d’utiliser un appareil photo intégré à l’écran, comme mentionné ci-dessus, mais d’une manière ou d’une autre, nous voulons que les téléphones soient vraiment différents de la gamme Galaxy S20.

5. Le même chipset partout

Tous les Galaxy S20 ne sont pas égaux (Crédit d’image: Future)

Une caractéristique étrange de la gamme Samsung Galaxy S est que le chipset diffère selon l’endroit où vous vous trouvez dans le monde, certaines régions obtenant le chipset Snapdragon haut de gamme de Qualcomm de l’époque, et d’autres le chipset Exynos haut de gamme de Samsung.

Le problème est que ces chipsets sont rarement égaux. Que ce soit en termes de performances ou d’autonomie de la batterie, il y a généralement une différence. L’ampleur de la différence peut varier d’une année à l’autre, et ce n’est normalement pas trop important, mais il existe toujours une version plus faible du téléphone.

Nous aimerions donc voir Samsung utiliser le même chipset dans toutes les régions.

6. 120Hz à QHD +

Une autre particularité de la gamme Samsung Galaxy S20 est que vous pouvez avoir un taux de rafraîchissement de 120 Hz ou une résolution d’écran QHD +, mais pas les deux en même temps.

C’est plutôt restrictif, en particulier lorsque de nombreux autres téléphones – tels que le OnePlus 7T Pro et le Google Pixel 4 XL – ont au moins un taux de rafraîchissement de 90 Hz associé à QHD +, alors que sur les téléphones Samsung, vous devez descendre jusqu’à 60 Hz.

Il y a des rumeurs selon lesquelles Samsung pourrait supprimer la restriction avec une mise à jour logicielle, mais que ce soit le cas ou non, ce n’est pas une restriction que nous voulons voir sur la gamme Galaxy S30.

7. Un scanner plus lisse

Le scanner à l’écran de la gamme Samsung Galaxy S20 n’est pas mauvais, mais il n’est toujours pas aussi rapide ou fiable que les meilleurs scanners d’empreintes digitales physiques, c’est donc une autre chose que nous aimerions voir améliorée pour le Samsung Galaxy S30.

Nous voulons que cela fonctionne instantanément, à chaque fois, tout en étant sécurisé.