Cela fait plus d’une décennie que Metroid Prime 3: Corruption est sorti sur Wii. Cela étant, il est compréhensible que les fidèles fans de Samus soient un peu inquiets à la sortie du prochain titre. Les titres de nos guerriers de l’espace préférés ont eu leur part de hauts et de bas, mais comme Retro Studios est de nouveau aux commandes, il est probable que le quatrième titre soit quelque chose de spectaculaire à espérer.

Il reste probablement beaucoup de chemin avant la sortie de Metroid Prime 4, mais voici toutes les rumeurs et les faits que nous connaissons jusqu’à présent sur ce jeu.

Metroid Prime 4 a été annoncé pour la première fois à l’E3 2017, mais deux ans plus tard, début 2019, le directeur général de Nintendo, Shinya Takahashi, a expliqué dans une mise à jour de développement que « les progrès actuels du développement n’ont pas atteint les normes que nous recherchons dans une suite du Metroid. Série Prime. » Takahashi a poursuivi en disant que « Nintendo s’efforce toujours d’obtenir la plus haute qualité dans nos jeux; et dans la phase de développement, nous nous mettons au défi et nous nous demandons si le jeu est à la hauteur de cette qualité au quotidien. »

À partir de là, il a annoncé que Retro Studios, les développeurs qui étaient en charge de la trilogie originale, «redémarreraient le développement depuis le début». Bien que cette nouvelle signifie que nous devrons attendre un peu plus longtemps pour mettre la main sur le prochain jeu de Samus, il est beaucoup plus probable que Retro Studios sera en mesure de nous fournir l’expérience Metroid Prime que nous attendions. Bien que le retard soit vraiment nul, je préfère personnellement attendre une version de qualité du jeu plutôt que d’avoir accès à une version médiocre plus tôt.

Développement actuel de Metroid Prime 4

Le 14 août 2020, Retro Studios a tweeté qu’ils recherchaient un producteur principal pour rejoindre l’équipe Metroid Prime 4.

Nous recherchons un 𝗟𝗲𝗮𝗱 𝗣𝗿𝗼𝗱𝘂𝗰𝗲𝗿 pour nous rejoindre dans notre voyage pour développer Metroid Prime 4! #GameJobs #GameDev #GameDevJobshttps: //t.co/NWVPLGel3E pic.twitter.com/4hpOgw0Byg – Retro Studios (@RetroStudios) 14 août 2020

En cliquant sur le lien du tweet, vous êtes dirigé vers une liste de plusieurs offres d’emploi différentes pour le jeu, toutes répertoriées à Austin, au Texas.

L’histoire de Metroid Prime 4

Il serait logique que le quatrième jeu de la série Metroid Prime continue là où la trilogie s’est arrêtée, mais nous ne le saurons pas avec certitude tant que nous n’aurons pas appris plus d’informations sur Retro Studios ou Nintendo. Nous garderons les yeux ouverts et mettrons à jour cette section au fur et à mesure que nous en apprendrons plus.

Cela fait un certain temps depuis la sortie des trois premiers jeux, nous comprenons donc si vous ne vous souvenez pas de l’histoire qui s’est déroulée dans la trilogie originale. Les deux premiers jeux sortis sur Game Cube en 2001 et 2004, respectivement. Et puis le troisième est sorti sur Wii en 2007. Cela signifie que cela fait plus d’une décennie que le dernier jeu Metroid Prime est sorti. Ouais, ça fait longtemps.

Quelle est l’intrigue de la trilogie Metroid Prime?

Au cas où vous ne vous souvenez pas de l’histoire de la trilogie originale ou si vous n’avez peut-être jamais joué aux originaux, nous avons fourni un bref synopsis ci-dessous.

Metroid Prime – Samus atterrit sur Tallon IV après avoir suivi un signal de détresse d’une frégate pirate de l’espace. Là-bas, elle découvre une substance puissante appelée Phazon, qui nuit lentement à la planète. Après avoir saboté l’opération des pirates de l’espace, elle combat un Metroid muté, le titulaire de Metroid Prime. Il glisse l’ADN du costume de Phazon de Samus et devient Dark Samus.

Metroid Prime 2: Échos – La Fédération Galactique engage Samus pour localiser quelques Marines disparus. Elle arrive sur la planète Aether seulement pour découvrir qu’un météore a frappé la planète, l’infectée avec Phazon et créé une dimension parallèle terrifiante appelée Dark Aether. Les pirates de l’espace et Dark Samus se présentent en suivant le sentier Phazon. Samus entreprend de détruire ses ennemis et de débarrasser la planète de l’Éther noir. À la fin du jeu, elle semble avoir vaincu Dark Samus, mais le Phazon reste un problème à résoudre.

Metroid Prime 3: Corruption – Malheureusement, la Fédération Galactique utilise maintenant Phazon et a créé une combinaison PED spéciale pour Samus. Le fait est que cela corrompt lentement le porteur. Alors maintenant, Samus doit s’acquitter de ses tâches avec la menace constante de la corruption de Phazon. Samus apprend que Phazon est en fait créé par une planète sensible appelée Phaaze. Avec l’aide de quelques pirates de l’espace, Dark Samus atterrit sur Phaaze et tente de favoriser la propagation de Phazon. Samus bat Dark Samus dans un combat, puis détruit la planète. Cependant, étant donné à quel point il est difficile de tuer Dark Samus, nous ne serons vraiment pas surpris d’apprendre qu’elle est vivante dans le quatrième match.

Metroid Prime 4 fonctionnera-t-il avec les amiibo?

Il existe des figurines amiibo Metroid vraiment cool, mais certaines d’entre elles sont plutôt coûteuses à acquérir en ce moment:

Nous ne savons pas avec certitude si Retro Studios inclura une sorte de fonctionnalité amiibo dans Metroid Prime 4, mais il semble que les amiibo ne soient pas utilisés autant qu’ils l’étaient au cours des deux premières années de la durée de vie de la Nintendo Switch. Nous devrons simplement attendre et voir.

Combien coûtera Metroid Prime 4?

Il est très probable que le quatrième jeu aura un PDSF de 60 $, étant donné que c’est le prix typique pour les jeux lourds, AAA, Switch. Nous mettrons à jour si nous apprenons quelque chose de contraire.

Date de sortie de Metroid Prime 4

Nintendo n’a donné aucune indication sur la date de sortie de ce jeu. Cependant, étant donné que le jeu a été redémarré au début de 2019 et qu’il faut généralement entre trois et cinq ans pour qu’un jeu soit créé, nous supposons que nous ne verrons probablement pas le lancement de ce jeu avant entre 2022 et 2023.

Nous mettrons à jour si nous apprenons de nouvelles informations.