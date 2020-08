Suite à la dispute sur TikTok, le secrétaire d’État américain Mike Pompeo a déclaré mercredi que davantage d’applications chinoises pourraient être supprimées de l’App Store d’Apple et d’autres plates-formes. «Avec des sociétés mères basées en Chine, des applications comme TikTok et WeChat et d’autres, constituent des menaces importantes pour les données personnelles des citoyens américains, sans parler des outils de censure du contenu du Parti communiste chinois», a-t-il déclaré (via CNBC).

Effort de réseau propre pour restreindre la technologie chinoise

Le secrétaire d’État a ajouté que son département travaillera avec les départements du commerce et de la défense pour empêcher les fournisseurs de services de cloud chinois de collecter, stocker et traiter des données aux États-Unis. l’administration.

M. Pompeo a déclaré que les fabricants de téléphones chinois «non fiables» tels que Huawei seront interdits de préinstaller des applications de confiance et de les rendre téléchargeables via leurs magasins d’applications. En outre, les opérateurs chinois se verront interdire de se connecter aux réseaux de télécommunications américains. Il visera également à empêcher les entreprises chinoises d’avoir accès aux câbles réseau sous-marins. Le secrétaire d’État a précédemment décrit les entreprises technologiques chinoises telles que Huawei et ZTE comme des «chevaux de Troie du renseignement chinois».