Avertissement! Spoilers pour Deadpool # 6 ci-dessous!

Dead Pool n’a pas peur de trouver des solutions bizarres pour atteindre ses objectifs – même si cela signifie devenir un peu dégoûtant. Cependant, son dernier plan pour entrer dans le paradis des mutants gardé de Krakoa pourrait être son plan le plus grossier à ce jour, car le Merc with the Mouth se cachait à l’intérieur d’un mutant afin d’accéder à l’île.

Wade Wilson a vécu pas mal de choses au cours de ses récentes aventures. Il est devenu le roi des monstres après avoir été engagé pour tuer le roi des monstres d’origine. Il a également développé une romance avec l’un des chasseurs de monstres les plus impitoyables de l’univers Marvel. Maintenant, Deadpool a hâte de se rendre à Krakoa car même s’il n’est pas techniquement un mutant, les gens qui ont vu ses films pensent qu’il est un mutant – il mérite donc une chance de rejoindre les X-Men « snooty » dans l’île réservée aux mutants. C’est alors qu’il concocte l’un de ses plans les plus grossiers à ce jour.

Dans Deadpool # 6 de Kelly Thompson, Kevin Libranda, Chris Sotomayor et Joe Sabino, Deadpool recrute l’aide de Jelby, un mutant gélatineux qui peut transporter des choses infinies en lui. Deadpool saute dans sa bouche (avec Jeff the Land Shark) et se dirige vers Krakoa.

Le plan fonctionne à merveille, car Deadpool (couvert par Jelby) entre dans la porte de Krakoa à Washington Square et se retrouve sur l’île mutante sans aucune résistance … au début. Lorsque Deadpool décide de quitter Jelby sur l’île après s’être plaint de l’odeur, c’est alors que la sécurité des X-Men constate qu’un non-mutant s’est terminé à Krakoa. Armor, Storm, Magik, Beast et Wolverine sont parmi les mutants qui le confrontent immédiatement, avec Logan demandant « Wade. Qu’est-ce que l’enfer? » Deadpool n’a pas peur et dit aux X-Men qu’ils sont « des saccades tellement secrètes » et que les « fascistes » ont blessé ses sentiments. Magik n’apprécie pas les commentaires et lui donne un coup de coude en plein visage.

Étonnamment, Emma Frost dit à Deadpool qu’il aurait dû être invité sur l’île – mais lorsque Wade lui propose de trouver une maison d’été sur l’île, elle rejette gentiment son idée. Elle lui dit que tant qu’elle passera par les canaux appropriés la prochaine fois, il sera autorisé à revenir. Deadpool ne part pas facilement, combattant les X-Men jusqu’à ce que Rogue le convainc qu’il vaut mieux partir. De retour sur Monster Island, Deadpool dit que les mutants ne sont pas autorisés sur son île. C’est un compromis équitable compte tenu de l’hostilité (compréhensible) des X-Men envers Deadpool par effraction à Krakoa. Malheureusement, Deadpool a de plus gros problèmes à craindre car le problème se termine avec Elsa révélant qu’elle est mourante.

Le numéro était rempli de plaisir et d’humour de la part de Thompson et de Libranda. Ce volume de Deadpool a été aussi bon que la série du personnage ne l’a jamais été et le détour a été une aventure amusante qui a permis à Wade de résoudre certains de ses problèmes avec l’île réservée aux mutants des X-Men. Utiliser Jelby pour aller à Krakoa était dégoûtant, mais cela montre que même Dead Pool a des plans intelligents de temps en temps.

