Apple a publié aujourd’hui « Boys State » et « Ted Lasso », deux nouvelles émissions sur sa plateforme de streaming TV +.

« Boys State » est un documentaire politique qui couvre un programme annuel d’une semaine où 1 100 adolescents de 17 ans du Texas participent à un exercice simulé pour construire leur propre gouvernement d’État.

Les cinéastes Jesse Moss et Amanda McBaine suivent de près les tensions croissantes qui surviennent au sein d’une course au poste de gouverneur particulièrement fascinante, entraînant leurs caméras sur des adolescents inoubliables comme Ben, un archi-conservateur épris de Reagan qui déborde de confiance malgré les revers personnels, et Steven, un progressiste- enfant d’esprit d’immigrants mexicains qui défend ses convictions au milieu de la mer rouge. Dans le processus, ils ont créé un portrait complexe de la masculinité américaine contemporaine, ainsi qu’un microcosme de nos divisions politiques nationales souvent décourageantes qui parviennent néanmoins à semer des graines d’espoir.

Apple a acheté « Boys State » plus tôt cette année pour 10 millions de dollars. Le documentaire a remporté le Grand Prix du Jury du documentaire au Festival du film de Sundance 2020, et la veuve de Steve Jobs, Laurene Powell Jobs, est l’une de ses productrices exécutives.

« Ted Lasso » est une série comique de l’acteur et ancien de Saturday Night Live Jason Sudeikis, et fait revivre le personnage qu’il a joué pour la couverture de la Premier League anglaise 2013 de NBC Sports.

Sudeikis joue Ted Lasso, un petit entraîneur de football universitaire du Kansas embauché pour entraîner une équipe de football professionnelle en Angleterre, bien qu’il n’ait aucune expérience d’entraîneur de football.

Apple a régulièrement ajouté du nouveau contenu télévisuel à « Apple TV » + et hier, nous avons appris qu’Apple prévoyait de lancer dès la semaine prochaine un ensemble de chaînes « Apple TV » qui comprend CBS All Access et Showtime à un prix réduit.