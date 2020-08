Dans le récapitulatif des applications de cette semaine, nous avons mis en évidence l’application d’utilitaires «Decibel», l’application de santé et de remise en forme «Liftin ‘Workout Tracker» et l’application de productivité «Taskheat» comme trois applications qui méritent d’être vérifiées. Nous avons également compilé une liste des applications qui ont reçu des mises à jour majeures cette semaine.

Applications à vérifier

Décibel: sonomètre dB (iOS, gratuit) – Couplé à une interface simpliste et facile à naviguer, Decibel dispose de plusieurs fonctionnalités uniques qui en font un excellent moyen de surveiller les niveaux audio. Les utilisateurs ont la possibilité d’enregistrer et de partager des mesures de bruit avec des données de localisation et d’accéder à un test auditif, un dosimètre de bruit, un spectrogramme, etc. Le test auditif de l’application, effectué à l’aide d’un audiogramme, informe les utilisateurs de l’état de leur audition. Decibel est téléchargeable gratuitement et offre un accès aux fonctionnalités de base telles que le dB mètre, le dosimètre de bruit, l’analyseur de spectre audio et les tests auditifs. Les utilisateurs peuvent accéder à toutes les fonctionnalités de Decibel via un abonnement au prix de 7,99 $ par mois et 29,99 $ par an ou un achat unique de 49,99 $.

Suivi d’entraînement Liftin ‘ (iOS, gratuit) – Liftin ‘, une application qui permet aux utilisateurs de suivre facilement les entraînements, propose des graphiques et des statistiques qui facilitent la visualisation des progrès. Les données de l’application peuvent être sauvegardées sur iCloud et partagées avec l’application Santé native de l’iPhone. Liftin ‘est téléchargeable gratuitement, mais les utilisateurs ne peuvent suivre que cinq entraînements par mois. Pour suivre un nombre illimité de séances d’entraînement, les utilisateurs peuvent s’abonner à Liftin ‘Unlimited, au prix de 4,99 $ pour la première année, puis de 14,99 $ par an par la suite. En raison de la crise sanitaire mondiale actuelle, le développeur de l’application propose un essai gratuit d’un an aux nouveaux utilisateurs pour le reste du mois.

Taskheat (iOS et Mac, gratuit) – Taskheat permet aux utilisateurs de gérer visuellement les tâches via un organigramme ou une liste pratique. En plus de la possibilité d’afficher les tâches de manière organisée, les utilisateurs peuvent colorer les tâches pour des cas d’utilisation tels que des regroupements d’éléments ou des étiquettes de niveau de priorité. L’application enverra également des notifications lorsque des tâches sont dues dans un proche avenir. Le téléchargement de Taskheat est gratuit, mais un achat unique de 9,99 $ est requis pour accéder à l’application après la période d’essai de 14 jours. Taskheat tire parti de la fonction d’achats universels d’Apple, donc acheter l’application une fois permettra aux utilisateurs d’y accéder sur tous les appareils pris en charge.

Mises à jour de l’application

Podomètre ActivityTracker – ActivityTracker, une application qui suit les pas, les calories actives, la distance, etc., a reçu une mise à jour cette semaine avec plusieurs nouvelles fonctionnalités. En plus d’une nouvelle interface utilisateur, l’application dispose désormais d’une vue Tendances qui affiche les moyennes. La nouvelle vue Détails affiche les statistiques d’activité sur certaines périodes. La mise à jour introduit également un nouveau widget Aujourd’hui, une nouvelle vue principale et Paramètres, une application Apple Watch mise à jour, et plus encore.

Google Docs, Sheets et Slides – Google a annoncé cette semaine plusieurs nouvelles fonctionnalités à venir dans sa multitude d’applications de productivité. Google apportera Smart Compose, une fonctionnalité qui aide les utilisateurs à rédiger des documents plus rapidement et à réduire le risque d’erreurs d’orthographe et de grammaire, sur mobile dans les mois à venir. De plus, Google améliore l’interface utilisateur pour les commentaires et les actions dans les applications. Les trois applications bénéficieront également d’une variante du mode sombre sur iOS dans les mois à venir.

WhatsApp – WhatsApp a annoncé cette semaine qu’il déploierait une nouvelle façon pour les utilisateurs de vérifier les messages transmis pour la désinformation. Les messages qui ont été transférés via une chaîne de cinq personnes ou plus afficheront un bouton en forme de loupe à côté d’eux dans le fil de discussion, et en appuyant sur le bas, les utilisateurs seront invités à choisir s’ils souhaitent rechercher sur le Web pour essayer de trouver un résultat de nouvelles ou d’autres sources d’informations pour soutenir le contenu reçu.

