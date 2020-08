Google a lancé le SMS 2.0, une évolution naturelle de la norme historique qui s’est distinguée au fil des années par la présence de fonctions limitées à l’envoi de messages courts de 160 caractères maximum. Ceux qui en voulaient plus ont choisi le MMS, souvent imposé avec un coût minimum de 50 centimes d’euro.

Cependant, l’évolution de la messagerie a conduit à la vengeance de chat gratuit quelle méthode de communication bidirectionnelle asynchrone préférée par le public mobile. Sur la base des préférences universelles des utilisateurs, la maison Mountain View a décidé de déchirer WhatsApp et tous les autres rivaux avec un Mise à jour que vous avez peut-être déjà mais dont vous ne savez peut-être rien. Voici ce qui est arrivé.

SMS 2.0: la nouvelle mise à jour est déjà arrivée, vérifiez maintenant

Les clients du réseau TIM, WindTTre, Vodafone, Iliad et MVNO sont appelés pour vérifier la présence de SMS 2.0 que BigG a appelé à juste titre «Fonctionnalité de chat». Ce nom se trouve dans les paramètres de l’application Android Messages et représente la rupture nette avec le passé limitatif des messages sur le réseau GSM.

En allant sur le chemin indiqué ci-dessus, nous pouvons savoir si notre opérateur a décidé de rendre publiques les fonctionnalités avancées de messagerie qui reposent sur l’utilisation de multiples fonctionnalités que nous allons découvrir immédiatement.

Nouvelles fonctionnalités de message Android

Les fonctionnalités sont celles généralement utilisées pour les services de messagerie instantanée les plus connus. Ceux-ci inclus:

bavarder: privé et groupe

enrichissements: emojis, GIF, autocollants statiques et dynamiques, smileys animés

partage: photos, vidéos, notes audio, documents

supplémentaire: coches pour l’envoi et la lecture des messages

L’application se comporte donc comme une sorte de WhatsApp mais avec plusieurs atouts dans sa manche qui font une grande différence. Entre autres, la possibilité d’exploiter Google Duo pour l’utilisation directe de appels et appels vidéo.

Avantages de SMS 2.0

L’avantage le plus clair de ce système est que tous les utilisateurs d’Android ont définitivement cette plate-forme de communication. Chaque smartphone, en fait, ne peut s’empêcher d’utiliser les SMS.

La deuxième différence avec les autres plates-formes réside dans l’utilisation du réseau GSM 2G dont la couverture est de 100%. La solution permet donc messages sans WiFi ou 4G avec la certitude que le contenu arrive toujours à destination dans un délai très court.

Les anciens messages jouent encore un rôle essentiel dans nos vies. Nous pensons aux systèmes d’authentification à deux facteurs utilisés pour divers services Web tels que l’e-banking et le commerce électronique. Avec la version mise à jour, la plate-forme est renforcée et devient résolument conviviale. Informez-vous immédiatement si vous disposez des fonctions et si non, attendez les retours de votre opérateur téléphonique.