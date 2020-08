Qui peut dire ce que Fin du monde? Beaucoup pensent qu’elle a déjà commencé avec les événements cruciaux qui ont marqué et continuent de marquer l’humanité. Il faut se préparer au fameux apocalypse? Les recherches effectuées au fil des ans reposent sur théories et prophéties qui ont affecté des millions d’êtres humains, y compris des érudits et de simples amoureux de l’occulte.

A ce jour, différents courants de pensée basés sur l’analyse de des théories vieilles de plusieurs centaines d’années. Parmi les plus célèbres, il semble impossible de ne pas mentionner celui de Maya, largement connu pour le célèbre 21/12/2012 ainsi que celui de Ézéchiel qui avait anticipé les événements catastrophiques dans le livre de la Genèse.

Des prophéties qui ont rencontré un franc succès en ces semaines où le monde traverse une situation vraiment tragique d’un point de vue sanitaire, environnemental et social. La fonte des glaciers pérennes, les incendies de la forêt amazonienne et, plus récemment, le Coronavirus sont tous des événements qui ont été liés au coucher du soleil.

Apocalypse et fin du monde: c’est pourquoi les prophéties ne restent que des théories

En résumé, on peut donc dire que les anciennes révélations peuvent être considérées comme une sorte de fausses nouvelles primales.

La panique et l’anxiété se sont répandues parmi les peuples du monde entier qui, en cette année 2020 troublée, continuent de vivre leur vie à l’abri des adversités du moment. Là Prophétie maya a été démenti dans plusieurs transes, après un renouveau en juillet en raison d’une mauvaise interprétation du calendrier grégorien. Rien ne s’est passé.

Il en va de même pour le prophétie d’Ézéchiel qui avait parlé du retour des poissons rouges dans la mer Morte. Événement vraisemblablement crédité par les clichés du journaliste israélien Noam Bedeince qui n’a pas convaincu vu le manque de clarté des images.