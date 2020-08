Dans une démarche surprenante plus tôt ce mois-ci, Apple a confirmé que la sortie de son iPhone 12 avait été retardée de septembre à quelque part en octobre.

Cela signifie que les fans d’Apple devront attendre plus longtemps que d’habitude pour mettre la main sur un modèle d’iPhone 12 ou d’iPhone 12 Pro de nouvelle génération très attendu.

La sortie pourrait être retardée, mais nous savons déjà à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur les nouveaux modèles d’iPhone à venir d’Apple grâce à une série de fuites remontant à la fin de 2019.

Les fans d’Apple avaient sans aucun doute le sentiment que la série iPhone 12 allait être retardée, mais c’était toujours une surprise d’entendre les dirigeants d’Apple le confirmer lors du récent appel de résultats de la société. Les versions d’iPhone ont été retardées avant, après tout, mais la société n’a pas confirmé un retard de l’iPhone à l’avance depuis 2010, lorsque la société a confirmé que le modèle d’iPhone 4 blanc avait été retardé en raison de problèmes de fabrication. Cette fois-ci, le retard est également lié au développement et à la fabrication, mais ce n’est pas un problème de construction comme ce fut le cas avec l’iPhone 4. Cette fois-ci, nous devons remercier une pandémie mondiale pour le lancement tardif du nouvel iPhone.

Bien que nous ne sachions toujours pas quand, en octobre, Apple prévoit de lancer ses nouveaux modèles d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro, il existe de nombreuses informations que nous connaissons. En fait, il y a de très bonnes chances à ce stade que nous sachions à peu près tout ce qu’il y a à savoir sur les appareils eux-mêmes. Et maintenant, nous pouvons jeter un autre regard sur ce que l’on pense être une approximation très proche de la conception finale de l’iPhone 12 Pro d’Apple grâce à une nouvelle vidéo récemment publiée sur YouTube.

Grâce à une série de fuites qui ont débuté en décembre de l’année dernière par Ming-Chi Kuo, analyste de TF International Securities, nous en savons beaucoup sur les nouveaux modèles d’iPhone à venir d’Apple. Kuo est le fuyant Apple le plus précis de tous les temps, et il donne au monde des informations précoces sur presque tous les nouveaux produits majeurs d’Apple.

Dans le cas de la prochaine série iPhone 12, Kuo a annoncé en décembre 2019 qu’il y aurait quatre nouveaux modèles d’iPhone 12 cette année. Deux seront des modèles d’iPhone 12, un avec un écran de 5,4 pouces et un avec un écran de 6,1 pouces, puis Apple lancera également deux modèles haut de gamme, l’iPhone 12 Pro et l’iPhone 12 Pro Max. À l’époque, Kuo a également ajouté que les deux modèles d’iPhone 12 seraient équipés de caméras à double objectif tandis que les téléphones iPhone 12 Pro étaient équipés de caméras arrière à triple objectif, et il a déclaré que les quatre modèles seraient dotés d’écrans OLED et d’un support 5G.

En ce qui concerne le design de l’iPhone 12, Kuo avait également beaucoup à dire dans ce département. Il a déclaré que les nouveaux modèles arboreront des écrans crantés avec le même aspect général que la série iPhone 11 à l’avant, mais que les bords seraient en métal plat comme les anciens iPhone 4 et 5 au lieu d’un métal arrondi comme tous les iPhones phares d’Apple depuis 2014 D’après le son, le nouvel iPhone 12 ressemblera à un iPad Pro miniaturisé. Bien sûr, nous n’avons pas à nous contenter d’imaginer à quoi pourrait ressembler l’appareil.

De nombreux graphistes ont créé des images et des vidéos qui tentent de visualiser les nouveaux designs d’iPhone 12 et d’iPhone 12 Pro d’Apple. Maintenant, le dernier vient de MotionFox, qui a créé une vidéo de maquette iPhone 12 Pro qui a été publiée sur la chaîne YouTube ConceptsiPhone. Cela ne sera probablement pas une représentation parfaite des nouveaux modèles d’iPhone à venir d’Apple – les objectifs de la caméra arrière autres que le capteur LIDAR devraient ressembler davantage aux objectifs de l’iPhone 11 et de l’iPhone 11 Pro, par exemple – mais il semble être assez proche et c’est magnifique. Découvrez-le dans la vidéo ci-dessous.

Zach Epstein travaille dans et autour des TIC depuis plus de 15 ans, d’abord dans le marketing et le développement commercial avec deux opérateurs de télécommunications privés, puis en tant qu’écrivain et rédacteur en chef couvrant l’actualité économique, l’électronique grand public et les télécommunications. Le travail de Zach a été cité par d’innombrables publications d’information aux États-Unis et dans le monde. Il a également été récemment nommé l’un des 10 meilleurs «influenceurs mobiles puissants» au monde par Forbes, ainsi que l’un des 30 meilleurs experts de l’Internet des objets du magazine Inc.