Apparemment, ces dernières années, le Performance de la Tesla Model 3 nous a montré différent défis d’accélération vraiment plein d’émotions. De nombreux challengers ont tenté de lutter contre la voiture électrique de Elon Musk dans cette course spéciale, mais n’ont souvent pas eu le succès espéré avant de partir. Nous devons tous témoigner défis jusqu’au dernier centime avec Audi RS6, Honda NSX, Lamborghini Huracan et dans un défi « à six roues » sans précédent contre le Zéro SR / F. Aujourd’hui, revenons à parler de cette splendide voiture électrique et course de dragsters, mais cette fois contre une autre moto fantastique, à savoir la japonaise Yamaha R6.

Tesla Model 3 Performance: la Yamaha R6 semble être un excellent challenger, mais l’électrique d’Elon Musk l’emporte à nouveau

Malheureusement, nous ne connaissons pas l’année de production de la R6 dans la vidéo, mais dans tous les cas, nous parlons d’un vélo qui dans son dernier modèle a une puissance de 118 PS pour un poids à vide de seulement 190 kilogrammes. Vraiment pas mal.

Malgré toutes ces excellentes qualités mises dans l’assiette par la moto japonaise, la Tesla Model 3 Performance a encore gagné. L’électrique américaine semble avoir un véritable éclair qui réduit les espoirs de quiconque y fait face à l’os.

Malgré cela, faire un départ presque parfait avec une Tesla est nettement plus simple par rapport à une moto. En plus du départ, même dans le reste de la course, la Yamaha R6 n’a pas pu atteindre l’électrique américaine pour franchir à nouveau la ligne d’arrivée pour la énième fois.

Voici la vidéo du défi: