Selon Big Commerce, la principale raison pour laquelle les gens abandonnent un panier est le coût d’expédition.

Près de la moitié des clients du commerce électronique enquêtent sur leurs futurs achats via les plateformes sociales

Le référencement, le courrier électronique et les visites directes sur le site sont les principales sources de trafic pour ces types de pages.

Aujourd’hui, l’expérience est essentielle pour capter efficacement les consommateurs. Ce n’est pas seulement l’une des techniques de marketing les plus utiles pour interagir avec des publics au Mexique et dans d’autres pays. Depuis des années, on constate que c’est l’un des éléments les plus cruciaux pour donner vie aux marques. Sans compter qu’il a un poids fondamental au sein des chaînes numériques. Pour le cas spécifique du commerce électronique, l’expérience du client est un terme crucial.

Et c’est que plusieurs agents s’accordent à dire que le moyen le plus rapide de ruiner un projet dans le commerce électronique est une mauvaise expérience utilisateur. Selon Namogoo, une mauvaise expérience d’achat est répertoriée comme le principal risque dans le commerce électronique. Et Forbes affirme que les entreprises qui n’ont pas suffisamment investi dans ce concept en paient le prix pendant la pandémie. Par conséquent, il est pratique de relever les défis que partage ECN:

Peu d’informations sur les produits disponibles dans le commerce électronique

Il n’y a rien de plus frustrant pour les gens que de ne pas avoir une idée claire de ce qu’ils achètent. Et c’est beaucoup plus important dans le commerce électronique. Contrairement aux magasins physiques, les gens ne peuvent pas voir physiquement, ni même tester et évaluer ce qu’ils vont acheter et emporter chez eux. Les marques doivent donc mettre toutes les données possibles sur leurs articles. Cela comprend des descriptions détaillées, des photos et d’autres informations.

Éliminez les exigences pour finaliser l’achat

Il convient de préciser que l’idée de base du commerce électronique est de faciliter l’achat. En ce sens, il est essentiel que tous les avantages possibles soient accordés aux clients lors de l’expérience de vente. Par exemple, c’est toujours une mauvaise idée de forcer les gens à créer un compte avant de pouvoir commander ou acheter quelque chose. Il est également très important de fournir des options pour les méthodes de paiement et les dates et méthodes de livraison afin que les gens soient satisfaits.

Notes connexes

Résolvez les défis logistiques dans le commerce électronique

Certes, l’établissement d’une chaîne d’expédition et d’approvisionnement peut être un cauchemar. Et il n’est pas toujours bon marché de créer un système qui assure la livraison la plus rapide possible au consommateur. Mais tout bon service de commerce électronique doit avoir des délais raisonnables pour que les gens puissent mettre la main sur ce qu’ils ont acheté. Si cela n’est pas possible, le moins que vous puissiez faire est d’investir pour rendre le processus plus transparent, en vous montrant exactement où se trouve votre colis à tout moment.

Écrans de chargement longs sur site

Il faut reconnaître qu’il existe encore une méfiance générale envers le commerce électronique. D’une part, parce qu’il existe encore de nombreuses légendes urbaines de double accusation, de fraude, etc. Si la boutique en ligne de la marque ne répond pas rapidement, cela contribue à renforcer ces craintes. Même si le consommateur est un acheteur en ligne passionné, la plupart des gens n’attendront pas quelques secondes pour qu’une page se charge. Il faut donc investir dans les serveurs et la bande passante.

Sécurité du commerce électronique

Et en parlant de risques comme la fraude et les doubles frais, il est essentiel que l’entreprise investisse dans un écosystème sécurisé de transactions. Des éléments minimaux tels que le protocole HTTPS et éviter de demander des données personnelles qui ne sont pas totalement nécessaires est le début d’un bon commerce électronique. Mais il est également essentiel d’établir des barrières qui empêchent les agents malveillants d’accéder aux informations des clients. Moins il y a de bugs, mieux ce sera pour la marque à l’avenir.

Mauvaises politiques de remboursement ou manque de garanties à l’acheteur

L’élément le plus fondamental de l’expérience d’achat en ligne est peut-être lié à la protection des consommateurs. Il est inévitable qu’il y ait des désagréments ou des aversions dans l’un ou l’autre produit. Lorsque cela se produit, les acheteurs doivent être très clairs sur ce qu’ils peuvent faire pour retourner le produit pour un remplacement ou un remboursement. Et ces mesures doivent toujours privilégier la satisfaction et la sécurité des publics.

ABONNEZ-VOUS AU CONTENU PREMIUM POUR SEULEMENT 299 $