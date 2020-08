Les cofondateurs de The Closing Docs, Stephen Arifin (à gauche) et Mark Fiebig. (Clôture des photos de Docs)

La pandémie cause beaucoup de stress aux locataires et aux propriétaires. Les documents de clôture veulent vous aider.

La startup de Seattle vend des logiciels de vérification des revenus aux gestionnaires immobiliers, les aidant à mieux comprendre la capacité de leurs locataires à payer le loyer. La société voit la demande au milieu de la crise économique.

«Parce que nous offrons un accès instantané à l’historique des revenus à la minute près, nous ne soutenons pas seulement les décisions d’approbation des candidats et les considérations de renouvellement des locataires existants, nous offrons également aux gestionnaires immobiliers et aux locataires un outil pour communiquer objectivement sur l’état actuel des revenus». a déclaré Mark Fiebig, co-fondateur de The Closing Docs. «Nos données fournies aux deux parties soutiennent ces négociations de manière constructive.»

Le logiciel de la startup se connecte au compte bancaire d’un candidat pour analyser son historique de dépôts et organise les données dans un rapport de revenus. Il offre son propre service indépendant de vérification des revenus; les données peuvent également être intégrées dans une application de location en ligne.

La société, âgée de 3 ans, prend en charge plus de 700 000 unités gérées par des propriétaires et fournit également une vérification des revenus aux prêteurs offrant des prêts aux acheteurs de véhicules.

Fiebig, entrepreneur en série et gestionnaire d’immeubles de placement, a lancé The Closing Docs en 2017 avec Stephen Arifin, ancien ingénieur chez Microsoft. La société fait partie d’un groupe croissant de startups fintech dans la région de Seattle. Nous avons rencontré les fondateurs pour en savoir plus sur The Closing Docs pour cette édition de Startup Spotlight.

Que fait votre entreprise? Donnez-nous votre argumentaire de 2 à 3 phrases. Les documents de clôture fournissent une vérification automatisée des revenus aux gestionnaires immobiliers et aux prêteurs. En accélérant la conclusion des contrats et en éliminant la fraude, nous avons considérablement réduit les périodes de vacance et les cycles de souscription, obtenant l’approbation des candidats en quelques minutes, et non en quelques jours ou semaines.

L’inspiration nous a frappés quand: Le moment ah-ha est venu où les clients potentiels se sont rendu compte de la même chose: ils attendaient des jours que les candidats soumettent les informations requises.

Un bon marché est plus important qu’un bon produit. Lorsque vous avez les deux, vous avez décroché l’or.

VC, Angel ou Bootstrap: Amorcer. Collecter des fonds demande beaucoup de temps et de concentration. Nous avons décidé d’autofinancer les opérations et d’allouer de l’énergie à la place de recruter des clients en tant qu’investisseurs. Ça marche.

Notre «sauce secrète» est: Véritable ajustement du marché. Au cours des décennies de vente de solutions technologiques, je n’ai jamais expérimenté la mise en œuvre de nouveaux clients lors des premiers appels téléphoniques et en 30 minutes.

Le geste le plus intelligent que nous ayons fait jusqu’à présent: Rester concentré sur un seul problème très spécifique et difficile dans un marché géant. Un nombre incalculable de clients nous a suppliés de mettre en œuvre des fonctionnalités supplémentaires pour eux. S’il est difficile de réduire les revenus supplémentaires, nous sommes certains que c’est la bonne chose à faire.

La plus grosse erreur que nous ayons commise jusqu’à présent: Les conditions du contrat de partenariat précoce pourraient nous être plus favorables.

Quel chef d’entreprise ou cadre voudriez-vous le plus travailler dans votre coin? Mark: Warren Buffett. Il semble comprendre parfaitement les forces qui motivent la nature humaine et mieux nous savons comment les gens sont câblés, plus nous pouvons servir leurs intérêts avec précision.

Stephen: Bill Gates. Son étonnante capacité à articuler et à transmettre sa vision lui permet de conduire et de faire évoluer les principaux segments du marché de la technologie à la fois techniquement et culturellement.

Notre activité de team building préférée est: Recruter plus de revenus et boire de la bière. Parfois en même temps!

La principale chose que nous recherchons lors de l’embauche est: Des gens intelligents et intéressants qui apportent des idées uniques. Des gens qui n’ont pas peur de l’échec. Une adéquation culturelle en phase avec notre vision culturelle. La première équipe jette les bases de l’entreprise.

Quel est le conseil que vous donneriez à d’autres entrepreneurs débutants: Confirmez pourquoi quelqu’un achètera ce que vous voulez fabriquer avant de le fabriquer. Un bon marché est plus important qu’un bon produit. Lorsque vous avez les deux, vous avez décroché l’or.