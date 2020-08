Maurizio Vecchione. (Photo de l’Alliance mondiale pour la santé de Washington)

– L’ancien EVP d’Intellectual Ventures Maurizio Vecchione a été nommé président et chef de la direction de la Washington Global Health Alliance, basée à Seattle, une organisation à but non lucratif dont la mission est de connecter et d’informer la communauté mondiale de la santé de Washington. La Washington Global Health Alliance a également annoncé le vice-président du système de santé Henry Ford, K.R. Prabha en tant que nouveau président du conseil.

Chez Intellectual Ventures depuis 2013, Vecchione a dirigé Global Good, une collaboration à caractère humanitaire entre la société de technologie et de portefeuille de brevets basée à Bellevue, Washington et le co-fondateur de Microsoft, Bill Gates. Il est également actuellement directeur de l’innovation pour le Terasaki Institute for Biomedical Innovation, basé à Los Angeles, en Californie.

– La start-up de logiciels de conformité cloud de Seattle, Shujinko, a élargi son équipe de direction avec trois nouveaux dirigeants:

• Jason Kelleghan en tant que vice-président des ventes. Kelleghan était plus récemment directeur des ventes chez Reciprocity, fabricant de logiciels d’audit et de suivi.

• Rick Harwood en tant que vice-président de l’ingénierie. Hardwood a passé huit ans chez Starbucks, plus récemment en tant que directeur de l’ingénierie des plateformes numériques.

• Brett Goodwin en tant que vice-président du marketing. Goodwin a rejoint Shujinko l’année dernière en tant que responsable du marketing produit. Il a auparavant dirigé le marketing chez MessageYes, Qumulo et Skytap.

Shujinko a levé 7,5 millions de dollars l’année dernière et s’est séparé de Pioneer Square Labs en 2018.

– Clay Magouyrk a été nommé nouveau vice-président exécutif en charge d’Oracle Cloud Infrastructure, signalant les ambitions plus larges de Redwood Shores, en Californie, de défier Amazon. Magouyrk, un ancien ingénieur d’Amazon, est basé à Seattle, où Oracle dispose d’un centre d’ingénierie. Lis l’histoire.

Hanson Hosein (à gauche) et Ekin Yasin. (Photo de l’Université de Washington)

– Le Dr Ekin Yasin a été nommé directeur du programme d’études supérieures sur le leadership en communication de l’Université de Washington. Yasin a rejoint la faculté de l’UW en 2013 et a été codirecteur du programme «Comm Lead» pendant l’année scolaire 2019-2020.

«Je crois vraiment que Comm Lead est le degré de l’avenir», a déclaré Ekin. «Depuis que j’ai rejoint le programme 2016, je suis impressionné par la communauté vraiment diversifiée et axée sur les objectifs. Dans les années à venir, mon objectif sera de bâtir sur nos bases solides en veillant à rester à jour dans un environnement de carrière en voie de mondialisation et de diversification. Par-dessus tout, Comm Lead servira de laboratoire pour les pratiques de communication et de leadership de pointe et socialement responsables de notre monde.

La transition du leadership était prévue pour les deux dernières années. Hanson Hosein, qui a dirigé le programme au cours des 13 dernières années, passera à un rôle de co-fondateur cette année universitaire. Il continuera à soutenir la sensibilisation, la collecte de fonds et le programme du programme.

Hosein, président de HRH Media Group et journaliste primé, restera également l’hôte de la série de retransmission en direct «Co-Existing with COVID-19» de l’université et dans son rôle de partenaire de rassemblement public pour le Centre pour un public informé de l’UW .

« Hanson n’est pas un universitaire de formation », a déclaré le Dr David Domke, ancien président du département de communication, dans un communiqué. «C’est un inventeur, un entrepreneur, un créateur. Il a suivi un jeune programme de master professionnel avec du potentiel et l’a conduit à la grandeur. Il a bien embauché et a ensuite collaboré de manière à élever tout le monde. Il a fait quelque chose que peu ont fait: vivre et prospérer à l’intersection d’une université de recherche et d’un monde professionnel qui exige des livrables hier. Il a incarné Comm Lead et nous sommes tous chanceux.

John Connors. (Photo d’allumage)

– John Connors, partenaire d’exploitation chez Fuse Venture Partners et ancien directeur financier de Microsoft, a rejoint le conseil d’administration de Symend. Basée à Calgary, en Alberta, Symend est une plate-forme utilisant la science du comportement et l’IA pour engager des clients à risque.

«C’est l’entreprise à la croissance la plus rapide à laquelle j’ai jamais fait partie, avec une hyper croissance au cours des 18 derniers mois», a déclaré Connors.

Il siège également actuellement aux conseils d’administration des startups de Seattle Icertis, Tempered et KenSci ainsi que des sociétés multinationales Nike et Splunk. Connors était auparavant un partenaire de longue date chez Ignition et cet été a rejoint Fuse, une nouvelle société de Seattle créée par d’anciens investisseurs d’Ignition.

– La start-up cloud de Seattle, Pulumi, a embauché Jay Wampold au poste de directeur marketing. Wampold était plus récemment CMO chez CommerceIQ et auparavant responsable marketing chez Cloudability, Qumulo, Amazon Web Services et Chef.

Richard Ladner. (Photo UW)

– Richard Ladner, professeur émérite de l’Université de Washington Allen School, est le récipiendaire 2020 du Prix du service public du National Science Board pour un individu. Le prix récompense les personnes qui ont apporté une contribution significative à la compréhension du public de la science et de l’ingénierie.

Mathématicien de formation et membre fondateur du groupe de recherche sur la théorie du calcul de la Allen School, Ladner a passé la dernière partie de sa carrière à rechercher des technologies accessibles et à plaider en faveur d’un élargissement de l’accès à l’informatique pour les étudiants handicapés. À la Allen School, le programme d’informatique et d’ingénierie de l’UW nommé en l’honneur du regretté co-fondateur de Microsoft, Paul G. Allen, Ladner a encadré de nombreux étudiants qui ont également axé leur carrière sur la recherche sur l’accessibilité.

Il a pris sa retraite en 2017 et reste engagé avec la communauté Allen School.

– La société canadienne d’énergie de fusion commerciale General Fusion a nommé Klaas de Boer à la présidence de son conseil d’administration. Il est actuellement associé directeur chez Entrepreneurs Fund et a participé à la première ronde de financement en capital de risque pour l’entreprise de Vancouver, en Colombie-Britannique.

Boer siège au conseil d’administration de General Fusion depuis 2009 et remplace le président sortant Fred Buckman, qui continuera de siéger en tant qu’administrateur. General Fusion compte Jeff Bezos, PDG d’Amazon, parmi ses soutiens.