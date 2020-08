Si vous achetez un produit ou un service évalué indépendamment via un lien sur

Amazon offre aux acheteurs une occasion très rare d’acheter du désinfectant pour les mains Purell, qui est maintenant de nouveau en stock après avoir été épuisé la semaine dernière.

En plus de cela, vous pouvez trouver une alternative fantastique en stock dès maintenant avec la même formulation que Purell de Medex. Il est bien moins cher que Purell actuellement, et il provient d’une marque de confiance vendue par de grands magasins comme Whole Foods et CVS.

Certaines personnes veulent un désinfectant pour les mains encore plus puissant que Purell pour les aider à se protéger du nouveau coronavirus, et maintenant le spray désinfectant pour les mains SupplyAID avec une teneur en alcool de 80% est également disponible.

Avez-vous vu la page sur les coronavirus du CDC récemment? Sinon, vous devez absolument vous rendre là-bas et prendre note de tous les conseils importants sur la façon de vous protéger et de protéger votre famille contre le nouveau coronavirus. Il est important de savoir, bien sûr, mais il y a quelques points en particulier auxquels vous devez vraiment prêter une attention particulière. Tout d’abord et avant tout, vous devez porter un masque facial chaque fois que vous sortez, que ce soit pour aller au supermarché ou simplement pour vous promener dans le quartier. Les masques simples à 3 plis comme les masques anti-coronavirus les plus vendus d’Amazon sont plus que suffisants pour faire le travail la plupart du temps – vous n’avez pas besoin d’un respirateur N95 de qualité médicale car vous pratiquerez également une distanciation sociale stricte. Vous pouvez acheter des masques faciaux MagiCare KN95 très populaires au prix le plus bas jamais utilisé dans des situations à haut risque comme dans les transports en commun ou dans les petits magasins.

En plus des masques faciaux, il y a quelque chose dont vous avez besoin et qui est tout aussi important: un désinfectant pour les mains. Purell est toujours impossible à trouver dans la plupart des magasins, bien sûr, mais il y en a une tonne en stock en ce moment sur Amazon. Tout d’abord, Amazon lui-même vend des caisses massives de 250 bouteilles Purell à une remise incroyablement profonde. C’est à peu près un approvisionnement à vie, même en cas de pandémie. Si vous n’avez pas besoin de beaucoup mais que vous souhaitez tout de même charger, vous trouverez également plusieurs vendeurs qui proposent aujourd’hui 12 paquets de bouteilles Purell de 16 oz.

PURELL Advanced Hand Sanitizer Refreshing Gel, Clean Scent, 1 fl oz Flip-Cap Bottle (Paquet de 25… 276,94 $ pour 250 bouteilles Disponible sur Amazon

Purell Advanced Gel désinfectant pour les mains, flacon rabattable, 16 oz, 70% d’alcool (caisse de 12) 177,62 $ pour 12 bouteilles de 16 oz Disponible sur Amazon

Purell Advanced Hand Sanitizer 16 Oz Flip Top Bottle (Case of 12) 182,49 $ pour 12 bouteilles de 16 oz Disponible sur Amazon

Vous trouverez également ci-dessous des kits de recharge Purell de 2 litres (voici une liste alternative pour le moment où celui-ci sera épuisé), des recharges Purell de 1 litre et 24 paquets de bouteilles Purell de spécifications militaires.

Support de table avec gel désinfectant pour les mains avancé, comprend (2x) recharges de 1000 ml 89,95 $ pour le support et 2 litres Disponible sur Amazon

Kit de support de table PURELL Quick, support de table en carton ondulé style poussoir et 2 sacs à main PURELL NXT… 89,95 $ pour support et 2 litres Disponible sur Amazon

GOJO Recharge de 1000 ml Purell NXT Désinfectant pour les Mains 39,92 $ Disponible sur Amazon

Bouteille militaire de désinfectant instantané pour les mains FST, 3 oz. Bouteille, parfum de citron, vendu en 1 carton, 24 Eac… 96,50 $ pour 24 bouteilles Disponible sur Amazon

Croyez-le ou non, vous pouvez également acheter un désinfectant pour les mains sur Amazon, qui est encore plus puissant que Purell. Le désinfectant pour les mains le plus puissant que vous puissiez obtenir sur Amazon est le spray désinfectant pour les mains SupplyAID à 80% d’alcool, qui est disponible dès maintenant pour seulement 17,46 $ par paquet de 2 bouteilles de 16 oz.

SupplyAID RRS-HS8 Gel désinfectant pour les mains à 80% d’alcool avec aloès apaisant… 17,46 $ pour 2 bouteilles Disponible sur Amazon

Vous pouvez également acheter dès maintenant 6 paquets de désinfectant pour les mains Suave, qui a été très populaire auprès de nos lecteurs.

Le désinfectant pour les mains Suave à base d’alcool tue 99,9% des germes 10 oz, paquet de 6 26,94 $ pour 6 bouteilles Disponible sur Amazon

Si vous voulez un excellent désinfectant avec la même formulation et la même teneur en alcool à 70% que Purell mais pour moins d’argent, vous devez absolument consulter le désinfectant pour les mains Medex. Les packs de 12 sont actuellement en vente au prix de 39,99 $ lorsque vous coupez le coupon sur la page du produit, et Medex est une grande marque vendue dans les grands magasins tels que Whole Foods, CVS, Costco et 7-Eleven.

Medex Hand Sanitizer 70% + Alcohol, Tue 99,99% 39,99 $ pour 12 bouteilles Disponible sur Amazon

Enfin et surtout, vous pouvez obtenir un grand «bocal à poisson» de 36 bouteilles de désinfectant pour les mains Wish avec 70% d’alcool pour 57,99 $. C’est seulement 1,61 $ par bouteille pour un désinfectant pour les mains de grande marque qui durera facilement des années, même en cas de pandémie.

Désinfectant pour les mains Wish 2 oz format de poche 36 unités par pot Fishbowl 57,99 $ pour 36 bouteilles Disponible sur Amazon

