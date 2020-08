Les forces de l’ordre aux États-Unis et au Royaume-Uni ont inculpé trois personnes soupçonnées d’être responsables du piratage massif de Twitter qui a pris le contrôle des comptes de politiciens, de célébrités et de personnalités éminentes de l’industrie de la technologie dans le but d’escroquer des gens du monde entier à l’aide de Bitcoin.

Les trois hommes suspects comprennent un homme de 19 ans du Royaume-Uni, un jeune de 22 ans d’Orlando et un adolescent de Tampa, en Floride. L’adolescent de 17 ans a été arrêté la semaine dernière à Tampa et il fait face à 30 accusations de crime pour son rôle dans le piratage.

Bien qu’il soit le plus jeune du groupe, l’adolescent de Floride était en fait le chef de file de l’arnaque au piratage et il est poursuivi à l’âge adulte car la loi de la Floride permet aux mineurs d’être inculpés comme des adultes dans des affaires de fraude financière. Cependant, les experts en sécurité n’ont pas été surpris par cela, car la nature amateur de l’opération ainsi que la volonté de ses membres de discuter du piratage avec des journalistes en ligne allaient à l’encontre de la manière dont les cybercriminels opèrent généralement.

Aux États-Unis, les enquêteurs de l’Internal Revenue Service (IRS) ont pu identifier deux des pirates simplement en analysant leurs transactions Bitcoin, y compris celles qu’ils ont essayé de garder anonymes.

Suite de piratage Twitter

Le mois dernier, le groupe de jeunes hackers a pris le contrôle des comptes de grandes personnalités publiques et d’entreprises telles que Joe Bide, Barack Obama, Elon Musk, Jeff Bezos, Apple et d’autres. Ils ont ensuite utilisé la popularité de ces comptes et leurs dizaines de millions d’abonnés pour envoyer une série de tweets dans lesquels ils ont dit aux utilisateurs qu’ils recevraient le double de leur argent s’ils envoyaient des bitcoins à une adresse spécifique en ligne.

Le piratage a duré plusieurs heures et pour empêcher plus de comptes compromis de tweeter le message, Twitter a suspendu tous les comptes vérifiés avec une coche bleue d’envoyer des tweets.

Le géant des médias sociaux a récemment déclaré que le piratage était le résultat d’une attaque de spear-phishing. Contrairement à une attaque de phishing traditionnelle où les escrocs envoient un message frauduleux pour essayer de récolter autant d’informations d’identification que possible, dans une attaque de spear-phishing, les pirates adoptent l’identité d’une personne connue de leur cible pour augmenter les chances de succès.

Alors que le récent piratage de Twitter était le premier du genre, les attaquants derrière lui n’ont fini par gagner qu’environ 120000 $ en bitcoins de leurs victimes. Espérons que d’autres n’essaient pas de suivre leurs traces maintenant que ceux qui sont derrière le piratage ont été arrêtés par les forces de l’ordre.

Via The Guardian