Pour les clients de l’opérateur téléphonique TIM, une série de changements et d’augmentations tarifaires est prévue, principalement en ce qui concerne la téléphonie fixe. À partir du 1er octobre 2020, les conditions contractuelles pour les clients fixes privés seront modifiées.

A partir du 1er octobre 2020, les conditions économiques de certaines offres sur les lignes téléphoniques cuivre subiront des modifications tarifaires avec des augmentations jusqu’à 2 euros par mois.

Les clients du réseau fixe TIM concernés par les modifications contractuelles précitées ont été informés par une communication spécifique dans la facture TIM reçue ce mois-ci.

Hausse des tarifs TIM, voici l’actualité des prix

Le coût de l’abonnement mensuel aux offres ALL VOICE, ALL VOICE avec réduction de fidélité, ALL VOICE avec réduction spéciale et VOICE SANS LIMITES augmentera de 1,90 € par mois. Le coût de l’abonnement aux offres ALL VOICE SUPERSPECIAL et ISDN LINE augmentera de 2 euros par mois.

A partir du 1er octobre 2020 le coût du service Qu’est-ce, qui vous permet d’afficher le numéro de l’appelant sur l’écran de votre téléphone, augmentera de 1 euro par mois. Donc après la baisse en avril 2019 de 3,13 euros à 3 euros, le nouveau prix mensuel sera de 4 euros.

Le coût de l’abonnement mensuel aux services « Appel en attente », « Conversation à trois » et « Renvoi d’appel » augmentera de 84 centimes d’euros par mois (TVA incluse).

Dans le cas où deux des services susmentionnés seraient actifs, le prix global augmentera de 77 centimes d’euro par mois. Dans le cas où les trois services susmentionnés seraient actifs, le prix global augmentera de 69 centimes d’euro par mois.

Si le client TIM concerné n’a pas l’intention d’accepter les modifications contractuelles, conformément à l’article 70, paragraphe 4 du Code des Communications Electroniques, il a le droit de résilier le contrat même en passant à un autre opérateur, sans pénalités ni frais de désactivation, en donnant un préavis dans les le 30 septembre 2020.