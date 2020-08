Zoom a annoncé un changement majeur dans la manière dont les clients pourront acheter et utiliser les offres de la plateforme. Cela pourrait signifier un changement radical pour les utilisateurs du monde entier.

La société de visioconférence a déclaré qu’elle ne vendrait plus directement ses produits aux utilisateurs de certains marchés et qu’elle passerait plutôt à un modèle de partenariat. On pense que le mouvement ne sera effectué qu’en Chine pour le moment. Cependant, cela pourrait avoir des conséquences majeures pour les milliers d’entreprises dans le monde qui se sont appuyées sur Zoom pendant le verrouillage.

Zoom renouvelle sa stratégie de marché

Les changements entreront en vigueur le 23 août et toucheront les produits nouveaux et améliorés dans toute la Chine continentale. Zoom avait interrompu les abonnements en ligne des clients il y a plusieurs mois, la société tentant de simplifier son modèle commercial.

« Dans le passé, notre modèle de commercialisation en Chine comprenait des ventes directes, des abonnements en ligne et des ventes à des partenaires », a déclaré CNBC. «Nous passons maintenant à un modèle réservé aux partenaires avec la technologie Zoom intégrée aux offres des partenaires, qui vous fournira un meilleur support local».

On ne sait pas si cette décision sera bientôt reproduite sur d’autres marchés, mais Zoom a gagné en popularité dans le monde entier, les entreprises étant contraintes de prendre des mesures de travail à domicile. La nouvelle intervient peu de temps après le lancement de Zoom Hardware as a Service (HaaS), en partenariat avec de nombreux fabricants de matériel tiers pour les offres Zoom Phone et Zoom Rooms HaaS.