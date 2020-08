Ce n’est un secret pour personne que les influenceurs sont devenus un point d’inspiration pour beaucoup. Bien qu’il existe encore de nombreux doutes sur cette profession née de l’ère numérique, la réalité est qu’il existe de nombreuses célébrités de la nouvelle génération qui se distinguent par leurs revenus élevés.

L’activité autour de ces personnalités influentes n’est rien de moins et semble croître d’année en année.

Les chiffres des influenceurs

Comprendre les chiffres du marketing d’influence est essentiel pour savoir ce qui est en jeu.

Une étude signée par Instascreener, qui indique que les dépenses consacrées à ces stratégies ont augmenté de 83% entre 2018 et 2019. Uniquement sur Instagram, les marques nord-américaines allouées 314 millions de dollars à cette discipline.

Cette tendance est logique si l’on considère que 70% des décisions d’achat des consommateurs sont guidées par les recommandations de personnes qu’ils considèrent comme leurs pairs, selon une étude récente de Collective Bias.

C’est pourquoi, selon un rapport d’eMarketer, 71% des professionnels pensent que le marketing d’influence peut contribuer à accroître la notoriété de la marque.

De plus, 67% des spécialistes du marketing pensent que cela les aide à atteindre des publics plus spécifiques.

Dans cet esprit, il n’est pas surprenant qu’il existe des influenceurs capables de générer des revenus importants avec un seul post.

De cette façon, selon la société Heartbeat un micro-influenceur, (avec entre 5000 et 10000 abonnés) gagner environ 150 $ en espèces pour une annonce et 100-150 $ de plus en valeur ajoutée pour l’expédition d’un produit ou d’un service gratuit, tandis qu’un macro-influenceur peut facturer jusqu’à 1000 $ pour une annonce.

Le clin d’œil de l’influenceur

Les chiffres sont impressionnants en eux-mêmes et bien que cela dépende beaucoup du charisme que l’influenceur peut avoir devant la caméra, la réalité est que derrière beaucoup de ces célébrités, il y a une équipe derrière qui rend la génération constante de contenu possible.

La vérité est que les assistants des influenceurs sont peu reconnus et maintenant une offre d’emploi a révélé les conditions dans lesquelles ces collaborateurs opèrent.

Depuis Twitter, une vacance pour pourvoir le poste d’assistant d’influence a commencé à gagner en pertinence, ce qui se distingue par les heures de travail, les conditions salariales et les obligations à couvrir.

👀👀👀 https://t.co/pwnPXrHMlB pic.twitter.com/rjAO2lnpp1 – Taylor Lorenz (@TaylorLorenz) 31 juillet 2020

L’offre indique que le travail consiste à travailler avec un influenceur (dont le nom n’est pas mentionné) qui vit à Los Angeles, aux États-Unis, et compte plus de 10 millions de followers sur ses réseaux sociaux.

Bien que l’offre promette initialement un quart de travail à temps partiel, la vérité est qu’elle clarifie en outre qu’une des conditions est que l’assistant «doit être chez l’influenceur huit heures par jour».

Parmi les conditions, il est précisé que l’intéressé doit «habiter à 40-60 minutes de Los Angeles» et être disponible par téléphone «24 heures sur 24».

Entre tâches et salaire

Parmi les tâches à couvrir, il convient de mentionner que le contrat doit « nettoyer, cuisiner, communiquer avec les producteurs vidéo et autres équipes de tournage, enquêter et préparer la pré-production des vidéos et effectuer toutes les tâches personnelles requises par le Youtuber ». .

Mais ce n’est pas le plus surprenant. Parmi les compétences requises, il est précisé que la personne sélectionnée devra «mettre de côté toutes ses émotions ou affaires privées, puisque vous aurez affaire à des affaires très privées», en plus de «avoir la capacité d’être le ‘mauvais’, de supprimer les sentiments , gérer des conversations intenses et vous ressaisir instantanément des erreurs. Il faut rester sobre mais sociable et accueillant dans un cadre haut de gamme. Vous ne pourrez pas prendre de photos, publier sur vos réseaux sociaux ou vouloir (ou sembler vouloir) être célèbre », ajoute l’offre insolite. De plus, le demandeur doit être disponible pour voyager «n’importe où et à tout moment».

En ce qui concerne la rémunération et le salaire, après avoir précisé que les vacances seraient minimes, la vacance garantit que le salaire serait de 25 à 30 dollars (environ 559 à 671 pesos) de l’heure.

Compte tenu des conditions, les critiques n’ont pas cédé et la seule chose que ce type de situation met en évidence est l’urgence de réglementer plus en détail le travail des influenceurs et des tranquilles qui les soutiennent.

