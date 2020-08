Le leaker Twitter DongleBookPro a partagé des photos inédites de certains prototypes d’iPhone 2G.

Prototypes d’iPhone 2G, avec des fonctionnalités inédites pic.twitter.com/Ukn8yNqkR7 – Dongle (@DongleBookPro) 8 août 2020

Les photos révèlent non seulement la conception du prototype, mais également un logiciel de test interne sympa. La conception des prototypes est à peu près la même, à l’exception de quelques millimètres de différence dans la hauteur des commutateurs de sourdine. Un ajout intéressant est une cloche de notification gravée dans l’un des commutateurs de sourdine, le bouton mécanique pour couper le son de l’iPhone est l’une de ses fonctionnalités d’origine les plus anciennes.

Obtenez un iPhone SE avec le service Mint Mobile pour 30 $ / mois

Du point de vue du design, les photos révèlent à quel point la bande noire emblématique de l’iPhone d’origine à l’arrière du téléphone était un pilier de toutes les premières versions.

Faites un voyage dans le passé avec notre hommage original à l’iPhone:

L’iPhone d’origine, nommé M68 et numéro de modèle iPhone1,1, avait un écran de 3,5 pouces à 320×480 et 163ppi, une radio de données quadri-bande 2G EDGE, Wi-Fi 802.11b.g, Bluetooth 2.0 EDR et un appareil photo 2 mégapixels. Il était alimenté par un processeur Samsung 1176JZ (F) -S basé sur ARM et une carte graphique PowerVR MBX Lite 3D, avec une batterie de 1400 mAh, et avait 128 Mo de RAM à bord, ainsi que 4 Go ou 8 Go de stockage Flash NAND. L’iPhone peut également être chargé – et synchronisé avec iTunes – via le même connecteur Dock à 30 broches que l’iPod incroyablement populaire d’Apple.

L’iPhone d’origine a fait ses débuts le 9 janvier 2007 et un modèle de stockage de 4 Go coûtait 499 $. Plus tard cette année-là, 8 Go sont devenus le stockage de base et son prix a été ramené à 399 $. Sur seulement quatre opérateurs dans quatre pays, l’iPhone d’Apple a vendu 6 millions d’unités avant d’être remplacé par l’iPhone 3G.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.