Des vidéos pratiques du Galaxy Note 20, du Galaxy Z Fold 2, du Galaxy Tab S7, du Galaxy Buds Live et du Galaxy Watch 3 ont été divulguées avant l’événement de presse Unpacked de Samsung, en ligne uniquement, mercredi.

Les clips confirment la conception des nouveaux produits Galaxy, confirmant les récentes fuites, ainsi que certaines de leurs nouvelles fonctionnalités.

Tous les nouveaux produits Samsung seront disponibles à la commande en ligne et en magasin dans les jours et semaines à venir, les Note 20 et Note 20 Ultra devant être lancées immédiatement après la conférence de presse.

Samsung dévoilera un tas de nouveaux produits mercredi, lors de son deuxième événement Unpacked de l’année. La conférence de presse n’aura pas d’audience en raison de la pandémie du nouveau coronavirus, tout comme la plupart des événements technologiques cette année. Bien que cela puisse être une nouveauté pour les événements Samsung, une chose qui n’a pas changé pendant la crise sanitaire est les fuites de Samsung. Nous savons déjà tout sur le produit principal à sortir aujourd’hui, la série Galaxy Note 20, et tous les autres appareils ont été présentés dans de nombreux rapports au cours des dernières semaines. Le Galaxy Fold 2 pliable, la tablette Galaxy Tab S7, les écouteurs sans fil Galaxy Live Buds et le portable Galaxy Watch 3 ont tous été divulgués en détail avant l’événement de presse. Et il s’avère que vous n’avez pas à attendre que Samsung présente ces appareils, car plusieurs clips pratiques présentant les nouveaux gadgets sont désormais disponibles sur YouTube pour que tout le monde puisse en profiter, après avoir été publiés sur Twitter par le célèbre leaker. Evan Blass.

Galaxy Note 20 et Note 20 Ultra

Les deux téléphones Note 20 offriront de nombreuses mises à niveau par rapport à leurs prédécesseurs, mais les deux appareils devraient être assez chers. Le Note 20 Ultra obtient le meilleur package matériel des deux, et le Note 20 comportera de nombreux compromis, selon divers rapports. Les vidéos qui suivent incluent des teasers officiels et des vidéos pratiques de Samsung, ainsi que des vidéos pratiques Note 20 provenant d’autres sources.

Galaxy Z Fold 2

Le successeur du malheureux Galaxy Fold, le Z Fold 2 devrait être un bien meilleur combiné pliable. Il a des écrans plus grands, même s’il y a un détail gênant sur l’écran pliable que vous remarquerez immédiatement dans les rendus de presse et les clips vidéo. Un panneau en verre ultra-mince (UTG) couvrira l’écran, rendant le Fold 2 beaucoup plus durable que son prédécesseur. Le téléphone sera toujours cher et nous ne devrions pas nous attendre à une baisse de prix significative pour les appareils pliables bientôt.

Galaxy Tab S7 et Tab S7 +

Samsung n’a pas renoncé à créer ses propres rivaux iPad Pro, et la série Galaxy Tab S7 est la meilleure tablette Android à laquelle vous puissiez penser. L’appareil est disponible en deux tailles, tout comme l’iPad Pro, et possède son propre stylet, tout comme son prédécesseur. À l’arrière, il y a un appareil photo à double objectif et la tablette fonctionne avec ses propres couvercles de clavier. Comme les iPad Pro, les nouvelles tablettes Tab de la série S seront plus chères que votre tablette Android moyenne

Galaxy Buds Live

Les Galaxy Buds Live avec leur nouveau design en forme de haricot sont les derniers écouteurs sans fil de Samsung. Ils sont destinés à rivaliser avec les AirPods Pro, bien sûr. Outre la conception originale, les écouteurs Buds Live devraient prendre en charge les fonctionnalités de suppression du bruit. Les écouteurs seront disponibles en trois couleurs, correspondant à la palette de couleurs de la série Note 20. Les Buds Live devraient être offerts gratuitement avec des précommandes Note 20 sur certains marchés.

Montre Galaxy 3

La vidéo pratique suivante couvre tous les appareils Galaxy que Samsung est sur le point de dévoiler, y compris la toute nouvelle montre intelligente Galaxy Watch 3. La montre a le travail le plus difficile de tous, car elle doit rivaliser avec l’Apple Watch, la meilleure smartwatch fabriquée à ce jour et la smartwatch que la plupart des gens veulent acheter. Quelle que soit la qualité de la Watch 3, elle ne correspond toujours pas à l’Apple Watch. Peu importe ce que fait Samsung, il ne sera pas en mesure de rendre une montre aussi bonne qu’Apple. Il manque tout simplement de contrôle sur le matériel et les logiciels des appareils portables et des smartphones pour offrir le même type d’intégration profonde qu’Apple.

Chris Smith a commencé à écrire sur les gadgets comme passe-temps, et avant même de le savoir, il partageait son point de vue sur les technologies avec des lecteurs du monde entier. Chaque fois qu’il n’écrit pas sur les gadgets, il échoue lamentablement à s’en éloigner, bien qu’il essaie désespérément. Mais ce n’est pas nécessairement une mauvaise chose.