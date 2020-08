Dans les articles à la une de cette semaine: iOS 14 beta 4 est disponible pour les développeurs et les utilisateurs de la version bêta publique, un nouvel iMac, le nouveau rôle de Phil Schiller chez Apple et bien plus encore. Continuez à lire pour toutes les plus grandes nouvelles de cette semaine.

Après plusieurs mois de rumeurs, Apple a officiellement lancé cette semaine un nouvel iMac 27 pouces. Bien que le nouvel iMac présente le même design que son prédécesseur, il intègre pour la première fois les derniers processeurs Intel de 10e génération, un stockage SSD sur toute la carte, la puce de sécurité T2 et une webcam 1080p.

Le modèle de base comprend un processeur à six cœurs, 8 Go de RAM, un GPU Radeon Pro 5300 et un SSD de 256 Go. Les nouveaux iMac 27 pouces commencent à 1799 $ et sont disponibles à la commande et à l’expédition cette semaine.

En ce qui concerne l’iMac 21,5 pouces, le seul changement qu’Apple a apporté est que la configuration de base comprend désormais un SSD, bien que vous puissiez passer à un Fusion Drive en tant qu’option de construction à la commande si vous voulez simplement le plus de stockage possible sur le prix le plus bas.

Par ailleurs, Apple a annoncé mardi que Phil Schiller passera à un nouveau rôle de Apple Fellow. Schiller a longtemps occupé le poste de vice-président senior du marketing mondial d’Apple, mais la plupart de ces responsabilités seront désormais occupées par Greg Joswiak d’Apple.

En tant que Apple Fellow, Schiller continuera à diriger Apple Events et l’App Store, mais Joswiak occupera désormais le poste de vice-président senior du marketing mondial. Schiller dit que son nouveau rôle lui permettra de passer plus de temps avec sa famille et de poursuivre «quelques projets personnels» qui lui tiennent à cœur. Lisez l’annonce complète d’Apple ici.

Les tests bêta des derniers systèmes d’exploitation d’Apple se sont poursuivis cette semaine. iOS 14 beta 4 a été publié pour les développeurs et les bêta-testeurs publics, apportant plusieurs nouvelles fonctionnalités, notamment la prise en charge de l’API de notification d’exposition COVID-19. Il existe également de nouveaux widgets pour l’application TV, vous permettant d’afficher et d’accéder rapidement à votre file d’attente Up Next.

Enfin, Apple a également publié la quatrième version bêta de développeur de macOS 11 Big Sur avec prise en charge de la visualisation de YouTube en 4K dans Safari. Apple a également publié la première version bêta publique de macOS 11 Big Sur cette semaine, permettant au grand public d’essayer les nouvelles fonctionnalités avant la sortie officielle à tous cet automne.

