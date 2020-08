Un astéroïde nouvellement détecté a été repéré par une paire d’écolières en Inde.

Les deux adolescents ont trouvé l’astéroïde sur des images recueillies par un télescope à Hawaï.

L’astéroïde est actuellement en orbite près de Mars, mais cette orbite va changer et le rapprocher de la Terre dans environ un million d’années.

Quand j’avais 14 ans, ma plus grande réalisation était probablement liée au fait de prendre l’air d’une rampe avec mon vélo. Pour deux adolescents très talentueux en Inde, rien de moins qu’une découverte astronomique révolutionnaire n’est une petite pomme de terre. Le duo, qui a de grandes aspirations pour son avenir scientifique, a repéré un astéroïde jusque-là non détecté se dirigeant vers notre planète.

À l’aide d’images capturées à partir d’un télescope exploité par l’Université d’Hawaï, Vaidehi Vekariya et Radhika Lakhani ont réussi à localiser l’astéroïde, qui porte le label scientifique HLV2514, ne s’aventurera pas près de la Terre pendant un certain temps, mais maintenant c’est à la NASA de confirmer son l’existence ainsi que son orbite.

Les deux étudiants ont étudié à Space India, un institut privé où ils ont accès à une multitude de ressources scientifiques, notamment des images capturées par le télescope Pan-STARRS d’Hawaï. À l’aide de ces données, les élèves ont repéré l’astéroïde et, d’après ce que nous savons actuellement de son orbite, il se dirige vers la Terre.

Comme beaucoup d’astéroïdes qui «visitent» notre planète à une distance sûre, cet astéroïde ne devrait pas toucher notre planète, alors qu’il disparaîtra dans environ un million d’années. La roche spatiale navigue actuellement près de Mars, mais finalement, son orbite traversera celle de la Terre, même si elle sera probablement à une distance d’environ 10 fois celle de la distance entre la Terre et la Lune. Pourtant, c’est suffisamment proche pour que l’astéroïde soit considéré comme un «objet proche de la Terre» et le place sur la liste de surveillance de la NASA.

«Nous avons démarré le projet en juin et nous avons renvoyé notre analyse il y a quelques semaines à la NASA. Le 23 juillet, ils nous ont envoyé un e-mail confirmant que nous avions identifié un objet géocroiseur », a déclaré Vekariya dans une interview à ..

La NASA surveille tous les objets géocroiseurs par prudence. Lorsqu’un objet d’une certaine taille est projeté pour passer par la Terre à une distance modérée, son orbite est tracée et les scientifiques prévoient ensuite où il voyagera dans le futur. Un astéroïde peut manquer la Terre de loin aujourd’hui, mais une fois qu’il fait quelques passages supplémentaires autour du Soleil, il pourrait revenir nous mordre, alors les scientifiques font de leur mieux pour exclure de tels événements bien à l’avance.

À l’avenir, une fois que la NASA aura confirmé l’existence de l’astéroïde et son orbite, les élèves auront peut-être l’occasion de lui donner un nom approprié. En tant qu’ancien de 14 ans, je ne peux qu’imaginer à quel point ils doivent être excités.

Mike Wehner a rendu compte de la technologie et des jeux vidéo au cours de la dernière décennie, couvrant les dernières nouvelles et les tendances de la réalité virtuelle, des appareils portables, des smartphones et des technologies futures.

Plus récemment, Mike a occupé le poste de rédacteur technique chez The Daily Dot et a été présenté dans USA Today, Time.com et d’innombrables autres sites Web et imprimés. Son amour de

le reportage est juste après sa dépendance au jeu.