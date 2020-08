Le débat sur la circulation des voitures et son impact sur la pollution atmosphérique est toujours d’actualité. Ces derniers mois, des volontés politiques bipartites ont émergé pour tenter de limiter la vente et la production de voitures avec la fourniture à diesel, considérée comme plus nocive que les voitures à essence en ce qui concerne l’impact direct sur l’environnement.

Diesel, on pense à un équilibre total avec les coûts de l’essence

Les indiscrétions qui arrivent de ce côté laissent très peu heureux tous les Italiens qui ont ou qui vont s’équiper d’une voiture diesel. À la Ministère de l’environnement, en fait, on est à l’étude proposition de loi qui vise à égaliser les tarifs, les coûts et les droits d’accise entre l’essence et le diesel. En pratique, si aujourd’hui, dans les stations-service, il y a une différence de prix importante entre le vert et le diesel (environ 0,30 centime), à ​​l’avenir ce ne sera peut-être plus le cas.

Evidemment, l’augmentation des coûts du diesel aurait une conséquence: décourager les nouveaux acheteurs de voitures diesel et orienter ces derniers vers des voitures avec source de courant, hybride ou même essence.

Avant de passer à l’alarmisme et aux protestations, il faut considérer qu’il est encore question d’un projet de loi. Par conséquent, à ce jour, aucune loi n’assimile les coûts de l’essence à ceux du diesel. Cependant, il convient de rappeler que le ministère de l’Environnement évaluera une telle démarche à la fin du mois d’août. Par conséquent, une telle nouveauté deviendra déjà réalité avec la prochaine loi de finances, attendue comme chaque année à l’automne.