Le tout premier Supershow annuel du téléthon Kerwin Frost a lieu ce week-end en direct de Los Angeles sur un écran près de chez vous. Plein de performances musicales, d’apparitions d’influenceurs de la culture pop et même d’une vente aux enchères de célébrités en direct, l’événement de 12 heures est dédié à la collecte de fonds pour le camp Know Your Rights. Kerwin Frost vise à collecter 5 millions de dollars au cours de la prestation qui servira à la libération et au bien-être des communautés noires et brunes de plusieurs manières, notamment par le biais de camps de jour pour les jeunes, d’un fonds de défense juridique et également d’un fonds de secours en cas de pandémie.

Parmi les artistes et stars invitées figurent Anderson.Paak, Asap Ferg, A-trak, Beck, DMC (de Run DMC), Jaden Smith, Kehlani, Lil Nas X, Lil Yachty, Mac Demarco, Major Lazer, Miguel, Yo Gabba Gabba , et plus.

Kerwin Frost Telethon Supershow: quand et où

Le Supershow du Téléthon Kerwin Frost sera mis en ligne le dimanche 16 août à 12 h. EST / 9 h PST. Vous pourrez regarder l’avantage sur quelques plates-formes différentes, notamment via la chaîne YouTube Kerwin Frost, sur TikTok et sur Twitch. Des liens seront mis à disposition sur le site Internet du Kerwin Frost Telethon Supershow dimanche matin. Si vous rencontrez des difficultés pour accéder à ces sites en raison d’une restriction de localisation dans votre région, vous devrez peut-être vous pencher sur l’un de ces meilleurs services VPN.

Comment regarder la diffusion en direct de Kerwin Frost Telethon Supershow

Le premier Supershow annuel du téléthon Kerwin Frost est diffusé en direct via YouTube, Twitch et TikTok Live, ce qui signifie que vous avez une variété d’options pour regarder l’avantage ce dimanche via votre téléphone, votre smart TV, votre tablette ou votre ordinateur. . Vous pouvez trouver des liens directs à regarder sur ces plateformes via le site Web Kerwin Frost Telethon Supershow une fois le spectacle commencé.

Là encore, si vous rencontrez des difficultés pour observer l’avantage, vous devrez peut-être vous pencher sur un service VPN. Certains sites peuvent être bloqués en raison de votre emplacement, mais un VPN vous permet de changer votre emplacement virtuellement afin que vous puissiez accéder à plus de contenu comme le Kerwin Frost Telethon Supershow. Notre préféré est ExpressVPN, mais il existe de nombreux services VPN bon marché parmi lesquels choisir.