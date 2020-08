L’expérience traditionnelle des concerts est peut-être terminée pour 2020, mais les fans de musique se lamentent avec de nouvelles expériences virtuelles et des performances en ligne qui n’auraient peut-être pas été possibles autrement. C’est passionnant de voir où cette ère de concerts virtuels amène le public, et Aly et AJ sont l’un des nombreux groupes du monde entier à profiter d’une période aussi mémorable de l’histoire.

Ce week-end, Aly et AJ invitent les fans à regarder leur nouveau concert spécial Aly et AJ: Live at the Bowery Ballroom en direct pour la première fois avec une projection spéciale qui vous permettra de regarder avec les filles. Live at the Bowery Ballroom emmène les fans de l’arrière de la salle, les mettant dans la perspective d’un membre d’équipage sur la scène – et vous marquerez même un siège au premier rang au début de la représentation. Live at the Bowery Ballroom a été enregistré plus tôt cette année au Bowery Ballroom de New York le 26 février 2020, où Aly et AJ se sont produits dans un lieu à guichets fermés.

Après la première, Aly et AJ participeront à une session spéciale de questions-réponses pendant 30 minutes où les détenteurs de billets auront la possibilité de poser toutes les questions qu’ils pourraient avoir. Pour vous assurer que vous êtes prêt à regarder l’émission au fur et à mesure de sa diffusion, consultez ci-dessous des informations sur le moment où elle commence, comment marquer un billet et comment la regarder.

Aly et AJ « Live at the Bowery Ballroom »: quand et où

Aly et AJ’s Live at the Bowery Ballroom premières en direct le samedi 15 août à 22 h. HE / 19 h PT via Shindig. Vous devrez acheter un billet pour 9,99 $ pour y accéder, bien que les membres du fan club Aly et AJ The Sanctuary y aient accès gratuitement avec leur nom d’utilisateur et leur mot de passe Sanctuary. Si vous ne pouvez pas accéder à Shindig en raison d’une restriction de localisation dans votre région, vous devrez peut-être consulter l’un de ces meilleurs services VPN.

Comment regarder la diffusion en direct d’Aly et AJ en direct au Bowery Ballroom

Live at the Bowery Ballroom est diffusé via Shindig, auquel vous pouvez accéder à l’aide de votre navigateur Web ou de l’application Shindig. Cela signifie que vous pourrez facilement regarder sur votre ordinateur, smartphone ou tablette. Assurez-vous simplement d’acheter un billet à Shindig avant la diffusion du concert samedi soir.

Là encore, si vous rencontrez des difficultés pour accéder à Shindig, vous devrez peut-être rechercher un service VPN. Certains sites peuvent être bloqués en raison de votre emplacement, mais un VPN vous permet de changer de position virtuellement afin que vous puissiez accéder à plus de contenu comme le concert du samedi soir. Notre préféré est ExpressVPN, mais il existe de nombreux services VPN bon marché parmi lesquels choisir.