Un autre film de Disney précédemment prévu pour une sortie en salles saute complètement les théâtres et se dirige vers le premier service de streaming de Disney. Une adaptation de K.A. Le roman primé d’Applegate du même nom, The One and Only Ivan, est centré sur un gorille à dos argenté nommé Ivan qui vit au centre commercial Exit 8 Big Top et à Video Arcade dans une cage avec un éléphant et un chien.

Avec Bryan Cranston jouant le propriétaire d’Ivan Mack, le film met en vedette Ramón Rodríguez et Ariana Greenblatt, ainsi que les talents vocaux d’Angelina Jolie, Danny DeVito, Helen Mirren, Chaka Khan et Sam Rockwell. Bien que le film devait initialement sortir en salles le 14 août 2020, sa sortie a été repoussée d’une semaine et sur le service de streaming Disney +.

Le seul et unique Ivan: quand et où?

The One and Only Ivan sortira le vendredi 21 août à 3 h HE / minuit PT uniquement sur Disney +. Vous pourrez diffuser le film n’importe où à l’aide de l’application Disney +, y compris sur les smartphones, les téléviseurs intelligents et votre ordinateur.

Quels programmes et quels films Disney + propose-t-il?

Avec The One and Only Ivan, Disney + propose une large sélection de contenus tournés autour des animaux et de leurs gardiens. Il existe également une modeste sélection de documentaires et d’émissions pour vous emmener dans les coulisses de films comme Star Wars et les films d’animation Pixar. Les membres peuvent regarder à peu près tous les films d’animation Disney, y compris La Reine des Neiges et Le Roi Lion, ainsi que les films de super-héros Marvel, les films originaux de Disney Channel et les séries télévisées comme The Proud Family, les documentaires National Geographic, etc.

Comment obtenir un essai gratuit de Disney +?

Malheureusement, Disney + n’offre pas d’essai gratuit pour le moment. Alors que le service offrait auparavant aux nouveaux abonnés un essai gratuit de 7 jours, ce n’est plus le cas. Heureusement, Disney + est l’un des services de streaming les plus abordables et quasiment essentiel pour les ménages avec enfants.

Combien coûte Disney +?

Disney + est l’un des services de streaming les plus abordables à ce jour, ce qui est sauvage compte tenu de tout ce qu’il a à offrir déjà après seulement sept mois de disponibilité dans certains pays. Avec les conversions de devises, il existe des variations de prix en fonction du pays dans lequel vous vivez (6,99 $ / 5,99 £ / 8,99 AU $), bien que vous puissiez économiser et réduire encore le coût mensuel en payant pour une année complète d’abonnement à la place. Vous pouvez obtenir le récapitulatif complet des tarifs mensuels et annuels de Disney + dans votre pays via ce guide Disney +.

Un autre forfait Disney + propose des services de streaming Hulu et ESPN + à partir de seulement 12,99 $ par mois. Si vous êtes déjà abonné à l’un de ces services, vous pourriez économiser de l’argent chaque mois en achetant cette offre groupée.

