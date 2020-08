Dimanche soir? Cela signifie qu’il est temps de faire un autre voyage à Dutton Ranch et Paramount Network pour le dernier épisode du drame à succès de Kevin Costner, Yellowstone. Continuez à lire pendant que notre guide explique comment regarder la saison 3 de Yellowstone en ligne et diffuser l’épisode 9, « Meaner Than Evil », de ce néo-occidental acclamé par la critique de n’importe où dans le monde.

Yellowstone saison 3

Les nouveaux épisodes de la saison 3 de Yellowstone sont diffusés le dimanche soir à partir du 21 juin à 21 h HE / PT sur Paramount Network. Vous pouvez regarder la chaîne sans câble gratuitement – rendez-vous simplement sur le site Web de Paramount. L’inscription complète vous oblige à enregistrer les détails de votre fournisseur de télévision – mais ils vous donneront un pass gratuit 24 heures en échange d’une adresse e-mail et d’une date de naissance valides. L’accès est limité aux États-Unis, mais les résidents à l’étranger peuvent utiliser un VPN comme ExpressVPN à regarder comme d’habitude.

C’est vrai. Costner joue actuellement dans une émission sur une famille d’éleveurs, sur une chaîne dont vous n’avez peut-être pas entendu parler, et vous devez absolument ignorer vos meilleurs instincts et la regarder.

Faites le saut de la foi, car démentir la prémisse potentiellement peu prometteuse est une histoire complexe de fermiers de sixième génération essayant de protéger leur propriété et leur mode de vie pendant une période de bouleversement dans l’Ouest américain.

Costner joue John Dutton, le patriarche d’une famille qui habite le plus grand ranch des États-Unis. Mais la vie de son clan est loin de l’idéal pittoresque du Midwest qui est annoncé dans les brochures touristiques. Au lieu de cela, les Duttons ont constamment du mal à défendre leurs frontières contre des promoteurs immobiliers sans scrupules soutenus par Wall Street, à entretenir des relations avec leurs voisins amérindiens et à négocier le développement de Yellowstone par le gouvernement américain en tant que premier parc national des États-Unis.

Pour ajouter à l’intrigue cette année, la saison 3 de Yellowstone devrait présenter un nouveau méchant joué par Josh Holloway – alias Sawyer of Lost fame / infamy. Dans l’ensemble, Yellowstone est aussi authentique que les néo-westerns, une grande partie de la série étant tournée dans un ranch du Montana.

Donc, si vous ne l’avez pas déjà fait, il est temps de monter dans le wagon – suivez notre guide pendant que nous vous expliquons comment regarder Yellowstone en ligne et diffuser chaque nouvel épisode de la saison 3 dès sa sortie chaque dimanche aux États-Unis, même si vous ‘ vous n’êtes pas dans le pays à l’époque.

Comment regarder Yellowstone saison 3 en ligne aux États-Unis gratuitement

La saison 3 de Yellowstone a débuté le dimanche 21 juillet et ne pourrait pas être plus facile à regarder pour ceux qui sont aux États-Unis. L’émission est diffusée à 21 h HE / PT sur Paramount Network, qui fait partie de la plupart des forfaits de câble et peut également être regardée en direct en ligne directement sur le site Web de la chaîne.

L’inscription complète vous demandera de soumettre les détails de votre fournisseur de télévision pour vérification – mais Paramount vous donnera un avant-goût de ce qui est proposé quoi qu’il arrive, en offrant un Pass gratuit de 24 heures. Rendez-vous ici, cliquez sur «Afficher tous les fournisseurs», puis sur «Démarrer le pass 24 heures». Tout ce dont vous avez besoin est une adresse e-mail et une date de naissance et vous pourrez regarder Yellowstone saison 3 en ligne directement depuis Paramount sans payer un centime. Neat, hein?

Pour ceux qui veulent un accès complet au réseau Paramount sans câble, il est inclus dans le forfait Blue de Sling TV, qui coûte normalement 30 $ par mois mais est actuellement en offre pour seulement 20 $ – ou en profitant de cette offre d’essai GRATUITE. Il propose également les saisons 1 et 2 de Yellowstone à regarder à la demande, ce qui en fait un excellent choix pour les fans et les débutants.

Comment regarder Yellowstone depuis l’extérieur de votre pays

Comme nous venons de l’expliquer, il est très simple pour quiconque aux États-Unis de regarder Yellowstone sur Paramount Network – mais l’émission n’est pas largement disponible ailleurs.

C’est ennuyeux lorsque vous venez des États-Unis et que vous pourrez normalement regarder la saison 3 de Yellowstone chez vous. Heureusement, il existe une solution sous la forme d’un VPN. Ce logiciel astucieux modifie votre adresse IP afin que vous puissiez accéder à tout le contenu que vous auriez normalement à la maison – n’importe où dans le monde.

Bien qu’il existe des centaines de VPN parmi lesquels choisir, nous recommandons toujours ExpressVPN. En plus d’être rapide, simple et facile à installer, il est également compatible avec une multitude d’appareils – Amazon Fire TV Stick, Apple TV, Xbox, PlayStation, iOS et Android pour n’en nommer que quelques-uns des principaux.

De plus, la garantie flexible de remboursement de 30 jours d’ExpressVPN est difficile à contester. Mieux encore, vous pouvez acheter un plan annuel pour un 49% de réduction et 3 mois supplémentaires GRATUITS – une offre géniale pour un logiciel essentiel.

Une fois installé, sélectionnez l’emplacement de votre pays d’origine et cliquez simplement sur Se connecter pour regarder la saison 3 de Yellowstone depuis n’importe où sur terre.

Voir l’offre

Comment regarder Yellowstone en ligne gratuitement

Vous pouvez regarder Yellowstone sur la plupart des grands marchés télévisés et dans certains cas, il est même possible de regarder Yellowstone en ligne gratuitement – ne comptez pas sur les derniers épisodes de la saison 3 dès leur sortie aux États-Unis.

Au Royaume-Uni, par exemple, vous pouvez diffuser gratuitement Yellowstone via la plate-forme à la demande de Channel 5, My5. Cela signifie qu’il ne coûte pas un sou pour regarder Yellowstone en ligne – bien que vous devriez être en possession d’une licence de télévision britannique valide. À part cela, cependant, vous êtes prêt à partir – My5 ne vous oblige même pas à vous inscrire avant de regarder.

Le seul vrai problème, par conséquent, est que seule la saison 1 de Yellowstone est actuellement disponible sur My5 au Royaume-Uni. Mais bon … c’est gratuit, non?!

De retour en Amérique, le nouveau service de streaming NBC Peacock propose les saisons 1 et 2 de Yellowstone à la demande. Le tout premier épisode de la série est disponible à regarder gratuitement, tandis que le reste relève du plan Premium de 4,99 $ de Peacock. Cela dit, l’offre d’essai de 7 jours de la plate-forme signifie qu’elle est également effectivement gratuite.

