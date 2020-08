La semaine du requin est à nos portes. La semaine bien-aimée d’émissions et de spéciaux infestés de requins de Discovery Channel est de retour pour une autre ronde ce mois-ci, et maintenant que tout le monde pratique la distanciation sociale et reste à la maison, elle s’annonce comme l’une des semaines de requins les plus parlées de tous les temps.

Discovery Channel lance l’événement 2020 avec un spécial qu’il faut voir pour le croire. Dimanche 9 août, Tyson vs Jaws: Rumble on the Reef où Mike Tyson affrontera un grand requin blanc – vraiment. Plus tard dans la semaine, Discovery Channel diffusera d’autres nouvelles émissions spéciales telles que Shaqattack, Will Smith: Off the Deep End, Adam Devine’s Secret Shark Lair, Tiger Shark King, Sharks of Ghost Island, et bien plus encore.

Shark Week 2020: quand et où

La semaine des requins 2020 de Discovery Channel commence à 20 h. le dimanche 8 août et jusqu’au dimanche 16 août. De nouvelles émissions spéciales spécifiques aux requins seront diffusées entre 20 h. et 23h30 chaque soir pendant la semaine des requins. Vous pouvez trouver le calendrier complet de ce qui est diffusé sur le site Web de Discovery Channel.

Si vous n’avez actuellement pas accès pour regarder Discovery Channel à la maison, vous avez de la chance car la plupart des principaux services de diffusion télévisée en direct aux États-Unis incluent la chaîne pour les membres. Cependant, si vous n’êtes pas aux États-Unis, vous devrez peut-être utiliser un VPN pour accéder à ces services. Nous verrons comment faire cela ci-dessous.

Comment regarder la Shark Week 2020 aux États-Unis

Discovery Channel est disponible sur les services de diffusion en direct les plus populaires aux États-Unis, notamment Hulu avec Live TV, Sling TV, YouTube TV, Fubo TV et Philo. Cependant, notre préféré de tous est facilement Sling TV. Les plans commencent à seulement 30 $ par mois et vous pouvez obtenir un essai gratuit de 3 jours du service afin que vous puissiez regarder une partie de Shark Week gratuitement. Discovery Channel est disponible avec le package Sling Blue, ainsi que le package Orange + Blue. N’oubliez pas de vérifier le reste du service et de désactiver le renouvellement automatique avant la fin de la période d’essai de 3 jours si vous décidez de ne plus l’utiliser.

Sling est une excellente option pour diffuser des chaînes de télévision en direct. Ses plans commencent à seulement 30 $ par mois et il existe actuellement une offre qui vous rapporte votre premier mois pour seulement 20 $. Commencez dès maintenant un essai gratuit de 3 jours pour regarder Shark Week gratuitement à partir de dimanche avec le forfait Sling Blue.

Un autre excellent choix est Hulu avec Live TV. Ce service offre un essai gratuit de 7 jours, ce qui est juste assez de temps pour regarder l’intégralité de Shark Week 2020 sur Discovery Channel et pour découvrir toutes les autres chaînes disponibles. La liste des chaînes disponibles varie en fonction de l’endroit où vous vivez, bien que la plupart des abonnés reçoivent plus de 65 chaînes avec l’abonnement mensuel.

Hulu avec Live TV vous donne accès à la diffusion en direct de Discovery Channel. Si vous souhaitez regarder, vous aurez besoin d'un abonnement. Heureusement, un essai gratuit de 7 jours vous donne plus qu'assez de temps pour vérifier le service et regarder Shark Week quand il commence le dimanche 9 août. Les plans commencent à 55 $ par mois.

Comment regarder Shark Week 2020 en direct de n’importe où

Si vous êtes déjà aux États-Unis, vous ne devriez pas avoir beaucoup de mal à regarder Discovery Channel sur Sling TV, et l’essai de 3 jours le rend gratuit même si vous n’êtes pas actuellement membre. Cependant, pour ceux qui vivent ailleurs, regarder Shark Week 2020 pourrait être un peu difficile. Heureusement, un VPN vous aidera à accéder à Sling TV et à d’autres sites, où que vous soyez, afin que vous puissiez le regarder pendant sa diffusion.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick, Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous maintenant à ExpressVPN et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options abordables?

Encore plus de services VPN sont en vente en ce moment si vous souhaitez comparer ExpressVPN à d’autres.

Où que vous soyez dans le monde, un VPN est l'un des moyens les plus simples de regarder Discovery Channel sur Sling TV ou un autre service de streaming.

