La quête de la gloire de la Ligue des champions atteint sa grande finale ce soir alors que le Bayern Munich, cinq fois vainqueur, affronte le Paris Saint-Germain, finaliste pour la première fois. Lisez la suite pour savoir comment regarder ce match crucial entre le PSG et le Bayern Munich, où que vous soyez dans le monde.

La finale retardée par le coronavirus de ce soir se déroulera sur le site neutre de l’Estádio da Luz de Benfica, sans fans. La finale devait initialement se dérouler au stade olympique Atatürk à Istanbul, en Turquie, en mai, le lieu et la date ayant changé en raison de la pandémie. L’UEFA a décidé de terminer la compétition en huitièmes de finale de matchs à élimination directe au Portugal.

Lorsque le jeu a repris ce mois-ci, le PSG a éliminé Atalanta en quart de finale avec une victoire 2-1 avec deux buts tardifs de Marquinhos et Eric Maxim Choupo-Moting nécessaires pour réussir. Lors de leur dernière sortie, les Parisiens ont marqué trois buts sans réponse pour voir l’équipe de Bundesliga RB Leipzig en demi-finale, ce qui a valu à l’équipe une place dans sa première finale de Ligue des champions de son histoire.

L’équipe française a remporté un triplé national cette saison avec les trophées de Ligue 1, Coupe de France et Coupe de la Ligue déjà dans le cabinet. Cela étant dit, la Ligue des champions est la compétition qu’ils convoiteront le plus, surtout si l’on considère le talent du club et le montant d’argent investi par les propriétaires.

Le Bayern Munich a également connu un succès national depuis la pause de saison forcée. L’équipe a remporté la ligue allemande au galop cette saison, remportant un huitième titre consécutif en Bundesliga. FCB a également remporté le DFB-Pokal pour le doublé national.

L’équipe de Hans-Dieter Flick a non seulement semblé impressionnante dans son pays d’origine, mais elle a également été une force en Europe, battant Chelsea 7-1 en Premier League au total en huitièmes de finale et humiliante Barcelone de la Liga en quart de finale. avec une victoire 8-2. Ils ont également dépassé Lyon 3-0 en demi-finale pour arriver à une 11e finale de la Ligue des champions.

Lisez la suite pour plus de détails sur la façon d’obtenir une diffusion en direct de ce choc final de la Ligue Europa entre le PSG et le Bayern Munich avec notre guide ci-dessous.

PSG vs Bayern Munich: où et quand?

La finale de la Ligue des champions se joue à huis clos sur le terrain neutre de l’Estádio da Luz, à Lisbonne, au Portugal.

Le coup d’envoi est prévu pour 20 h (WEST), heure locale aujourd’hui, le 19 août. Cela en fait également un départ à 20 h BST pour ceux qui écoutent du Royaume-Uni et d’Irlande et un coup d’envoi à 15 h HE / 12 h PT pour les gens qui se connectent depuis Si vous cherchez à regarder le match en Australie, c’est un coup d’envoi à 5 heures du matin, lundi matin.

PSG vs Bayern Munich en ligne depuis l’extérieur de votre pays

Nous avons des détails sur tous les diffuseurs américains, britanniques, australiens et canadiens de la Ligue des champions plus bas dans ce guide. Si vous avez l’intention de regarder PSG vs Bayern Munich mais que vous vous trouvez loin de chez vous, vous rencontrerez des problèmes en essayant de diffuser votre couverture nationale en ligne depuis l’étranger, car elle sera probablement géo-bloquée.

C’est là que l’utilisation de l’un des meilleurs choix de VPN (réseau privé virtuel) peut être une bouée de sauvetage. Ils vous permettent de changer virtuellement le FAI de votre ordinateur portable, tablette ou mobile pour un autre qui est de retour dans votre pays d’origine, vous permettant de regarder comme si vous y étiez.

Les VPN sont incroyablement faciles à utiliser et ont l’avantage supplémentaire de vous offrir une couche de sécurité supplémentaire lorsque vous surfez sur le Web. Il existe de nombreuses options et nous recommandons ExpressVPN comme notre choix n ° 1 en raison de sa vitesse, de sa sécurité et de sa facilité d’utilisation. Il peut être utilisé sur une vaste gamme de systèmes d’exploitation et d’appareils (par exemple, iOS, Android, Smart TV, Fire TV Stick,

Roku, consoles de jeux, etc.). Inscrivez-vous à ExpressVPN

maintenant maintenant et profitez d’une réduction de 49% et de 3 mois GRATUITS avec un abonnement annuel. Ou essayez-le avec sa garantie de remboursement de 30 jours. Vous recherchez d’autres options? Voici quelques alternatives actuellement en vente.

Peu importe où vous vous trouvez dans le monde, un VPN est l’un des moyens les plus simples de regarder PSG vs Bayern Munich. Participez à cette offre maintenant!

À partir de 6,67 $ par mois chez ExpressVPN

Comment regarder PSG vs Bayern Munich en ligne aux États-Unis

CBS Sports est récemment devenu le foyer exclusif de langue anglaise de la Ligue Europa et de la Ligue des champions aux États-Unis. Ce dernier match entre le PSG et le Bayern Munich est disponible en streaming en direct via CBS All Acces. Le coup d’envoi de ce match aura lieu à 15 h HE / 12 h HP.

Alternativement, TUDN a une couverture en espagnol du jeu et vous pouvez utiliser FuboTV pour regarder en direct.

Vous pouvez regarder la finale de la Ligue des champions via CBS All Access. Inscrivez-vous maintenant et profitez d’un essai gratuit de 7 jours.

À partir de 5,99 $ / mois chez CBS All Access

Si cela ne vous dérange pas (ou préférez) de regarder la diffusion espagnole du match, Fubo est une excellente option pour vous connecter et regarder l’action en direct de n’importe où, que ce soit votre téléphone, tablette, ordinateur ou télévision.

À partir de 55 $ chez Fubo

Comment diffuser PSG vs Bayern Munich en direct au Royaume-Uni

Le match final de la Ligue des champions sera diffusé sur BT Sport, le détenteur des droits exclusifs de la compétition au Royaume-Uni. Pour les téléspectateurs britanniques, BT Sport diffuse GRATUITEMENT la finale de la Ligue des champions via son application, son site Web et sa chaîne YouTube.

BT Sport propose également un pass mensuel pour seulement 25 £ qui vous donne accès à la A-League australienne, à la Ligue 1 française, à la Ligue des champions féminine de l’UEFA, aux événements de l’UFC, etc.

Comment diffuser PSG vs Bayern Munich en direct au Canada

DAZN est le détenteur des droits pour les matchs en direct de la Ligue des champions cette saison au Canada et présentera le match final avec le coup d’envoi prévu à 15 h HE / 12 h HP.

Le réseau en ligne uniquement propose un essai gratuit d’un mois qui vous permettra de regarder la Ligue des champions sans payer un centime. Si vous décidez de conserver DAZN, vous paierez 20 $ par mois ou un abonnement annuel de 150 $. L’application DAZN dédiée est disponible pour les téléphones et tablettes iOS et Android, ainsi que pour Amazon Fire TV, Android TV, Chromecast, Apple TV et la plupart des téléviseurs intelligents modernes. Les Canadiens à l’extérieur du pays peuvent suivre la route VPN ci-dessus et se connecter avec une connexion DAZN tout de même.

Diffusion en direct de Séville vs Inter Milan en direct en Australie

Si vous prévoyez de regarder la finale de la Ligue des champions en Australie, vous devrez être abonné à Optus Sports, car le réseau détient les droits exclusifs de diffusion en direct de la compétition Down Under.

Le coup d’envoi en Australie est à 5 heures du matin AEST aux petites heures du lundi matin.

Nous pouvons gagner une commission pour les achats en utilisant nos liens. Apprendre encore plus.