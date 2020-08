Employés candidats, dans le sens des aiguilles d’une montre à partir du coin supérieur gauche: Chris Kohout, Ryan Agresta, Abby Woodard, Stephanie Bai, Matt Rubright et Emma Turin.

Une nouvelle startup de Seattle gagne du terrain et l’attention des investisseurs pour son idée d’entreprise qui repense le processus de recommandation des candidats à un poste.

Candidat PDG Ryan Agresta. (Photo du candidat)

Candidate aide les startups en démarrage à travers le pays à pourvoir des postes avec un modèle unique qui étend les références d’employés au-delà du réseau interne de l’entreprise.

Les employeurs paient des frais pour publier des offres d’emploi sur la plateforme Candidate. Les référents approuvés soumettent des personnes qualifiées issues de leurs réseaux professionnels et personnels. Si leur contact est embauché, les entreprises paient le candidat, ce qui donne environ 80% des frais au référent – entre 2 400 $ et 4 000 $. Le candidat garde le reste comme revenu.

Ascend, Maveron, BAM Ventures, Voyager Capital, Vulcan Capital et des investisseurs providentiels ont participé à un tour de table de 1 million de dollars pour le candidat plus tôt cette année.

La société est dirigée par le PDG Ryan Agresta, qui gérait auparavant les opérations de la start-up logistique de Seattle Convoy et a également passé du temps chez Uber et Amazon.

«Les références d’employés sont la source n ° 1 des meilleures embauches», a déclaré Agresta. «Mais les programmes de parrainage existants ne font qu’inciter les propres employés d’une entreprise à trouver des talents – garantissant que toute homogénéité existante est amplifiée et limitant considérablement la portée géographique et sociale. Les sites d’offres d’emploi sont apparus comme la solution pour étendre la portée de l’entreprise, mais ont abouti à un jeu de soumission de CV basé sur les chiffres qui enterre les recruteurs dans des candidats non pertinents et frustre les talents avec des listes expirées et un manque de réponse.

Une maquette d’un exemple de poste sur Candidate.

Le candidat affronte des milliers d’autres agences de recrutement traditionnelles. Agresta a déclaré que leur modèle de tarification des «frais de placement» n’a pas changé, même avec l’augmentation des salaires technologiques au cours de la dernière décennie.

«Plutôt que de passer en revue des centaines de curriculum vitae et d’effectuer des dizaines d’écrans, les employeurs peuvent utiliser Candidate pour obtenir une petite poignée de références sélectionnées et vérifiées», a-t-il ajouté. «Cela se traduit par un gain de temps pour les employeurs et une meilleure qualité à une fraction du coût des autres services de placement direct.»

Le candidat a quatre autres employés, dont l’ingénieur fondateur Chris Kohout; la chef de file du marché, Stephanie Bai; le responsable du développement des affaires, Matt Rubright; responsable des opérations Emma Turin; et la responsable du recrutement Abby Woodard.