L’un des effets du contexte mondial difficile auquel nous avons été confrontés en 2020 est l’accélération de la consommation de contenu vidéo en streaming, en promouvant des plateformes telles que Netflix, Amazon Prime Video, Disney + et les arrivées récentes Peacock et HBO Max.

À cet égard, il suffit de passer en revue les données récentes de JustWatch, via Statista, qui révèlent que dans des pays comme l’Espagne, les téléspectateurs en quarantaine ont augmenté de 108 pour cent, tandis que les nations du Mexique et des États-Unis ont augmenté de plus de 30 pour cent.

Les analystes soulignent que c’est une tendance qui se poursuivra dans les mois suivants, de sorte que tous les services chercheront la plus grande part possible d’un marché qui représente des revenus supérieurs à 51 mille 617 millions de dollars globalement, selon les données de Statista.

Un ADN puissant pour rivaliser

Alors que Netflix est le leader de l’industrie avec plus de 192 millions d’abonnés et des revenus dépassant 6 milliards de revenus (T2), ce qui s’est passé mardi révèle que Disney Il a tout le potentiel pour écraser sérieusement la soi-disant guerre du streaming.

Cela est dû au fait que la société basée à Burbank, en Californie, a publié ses résultats financiers, qui mettent en évidence des données telles que ses revenus s’élevaient à 11,8 milliards de dollars, moins que prévu par les analystes qui attendaient 12,7 milliards, alors que son bénéfice net était mille 099 millions, sous le 3 mille 952 millions rapporté un an plus tôt.

Cela s’explique en grande partie par le fait que presque toutes ses divisions ont déclaré des revenus inférieurs; le plus profond était celui de parcs qui était moins pour 5 mille 592 millionstandis que le studios de cinéma est tombée 2 mille 098 millions. Ceux qui étaient favorables étaient les divisions de médias qui a seulement rapporté 151 millions moins et celui de Direct-to-Consumer & International elle était la seule à avoir gagné en battant de presque 100 millions ce qui a été rapporté un an plus tôt.

Dans ce contexte, et malgré le fait que cette fois, leurs chiffres n’étaient pas spectaculaires, Disney a réussi à convaincre les investisseurs car après avoir donné leurs résultats, ils ont gagné plus de 4,2 pour cent dans le négoce après les heures d’ouverture de l’indice NYSE de la Bourse de New York et une grande partie est pour son service de streaming.

Croissance accélérée

Pour les analystes, la croissance accélérée de leur service en concurrence avec Netflix C’est le facteur qui éclipse les résultats médiocres des trois derniers mois et un signe clair qu’il peut maintenir ce rythme pour le reste de l’année.

Ceci à cause de Disney + signalé 57,5 millions d’abonnés à la fin de la période considérée, mais au mois de juillet, il en a ajouté trois autres millions de plus, de sorte que la plate-forme s’accumule déjà 60,5 millions. Cela dépasse de loin les propres estimations de la société qu’elle espérait atteindre entre 60 et 90 millions dans cinq ans, s’ils maintiennent le rythme, il pourrait dépasser 100 millions en moins de deux ans.

De plus, ce nombre a déjà atteint Disney (en tant qu’entreprise) si nous ajoutons les clients de ses services Hulu (35,5 millions) et ESPN (8,5 millions), selon les données de l’entreprise elle-même.

Ajouter ou pas, Disney + est déjà le troisième service de contenu de streaming vidéo pénétration du marché, seulement derrière Vidéo Amazon Prime qui en a 150 millions d’abonnés, et de Netflix qui ont déclaré plus de 193 millions dans le monde.

Un pari risqué mais avec du potentiel

Cependant, il convient de noter que la plate-forme Amazon et la plate-forme Los Gatos California travaillent en bonne place en termes de commercialisation est concerné et son productions sont de plus en plus pertinentes parmi le public, la réalité est que la maison de Mickey Mouse a du muscle qui peut équilibrer les échelles.

D’une part, la prise de conscience de Disney et l’accessibilité relative de son service, puisqu’il est moins cher que ses rivaux, pourraient lui donner un avantage concurrentiel sur des marchés comme le Mexique et l’Amérique latine, même dans lequel il a déjà annoncé qu’il arrivera en novembre.

En outre, et comme une autre clé dans votre rapport financier. Bien que l’on pense que la pandémie a vaincu Mulan une fois informé qu’il sera publié en Disney +, la société a certainement une grande expérience ici.

« Nous voyons cela comme une opportunité de présenter ce film incroyable à un large public, actuellement incapable d’aller en salles, et en même temps d’améliorer encore la valeur et l’attrait d’un abonnement Disney + », a-t-il déclaré. Bob Chapek, PDG de Disney lors de la présentation aux investisseurs.

Selon les informations, le film réalisé par Niki Caro abandonner les panneaux d’affichage pour se rendre à Disney + le 4 septembre mais pour un prix supérieur de 29,99 $ (environ 679 pesos). Bien que cela paraisse un peu cher, sachez que la firme sait très bien gérer les promotions et il est probable qu’elle viendra avec quelque chose qui la renforce.

Le mouvement surprise avec Mulan révèle que Disney peut parier sur les premières de méga-productions directement sur sa plateforme de streaming. C’est un pari risqué, oui, mais si cela fonctionne, cela pourrait ouvrir la voie à l’entreprise pour construire une nouvelle façon de générer des revenus millionnaires et, dans le processus, dominer la guerre du streaming.

