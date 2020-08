The Rise of Skywalker (2019), le dernier film de la saga Star Wars, a été vendu comme conclusion de l’histoire de Luke Skywalker et la lignée des Chevaliers Jedi. Bien que le film ait rapporté 1,102 million de dollars au box-office contre un budget de 275 millions de dollars, le film n’a jamais convaincu la majorité des fans de la franchise ou les critiques.

Cela a amené Disney, actuel propriétaire de la marque Star Wars, à réfléchir à la meilleure façon de corriger l’incohérence du dernier film. Pour ce faire, il pourrait avoir un atout dans sa manche: produire un film dédié à Luke Skywalker, l’un des grands Jedi de la saga.

Cette histoire se concentrerait sur l’étape de la vie de ce personnage dix ans après ce qui s’est passé dans Le dernier Jedi et avant le réveil de la force. Cette histoire révélerait pourquoi Luke a tourné le dos à la Force et s’est exilé pendant que Kylo Ren (Adam Driver) se tournait vers le côté obscur.

George Lucas de retour?

Et ce ne serait pas la seule chose: Disney penserait à ramener George Lucas et se passer de Kathleen Kennedy. George Lucas est le cerveau de Star Wars et l’architecte de l’une des franchises les plus réussies de l’histoire du cinéma et du divertissement. Son arrivée pourrait une fois de plus ouvrir la possibilité aux bandes de récupérer quelque chose d’une essence qui a été perdue depuis que Lucas Film est passé entre les mains de Disney.

Après le grand échec de la dernière trilogie Star Wars (celle consacrée à la lignée Skywalker), on a pensé à un moment où le film était remis entre les mains des frères Russo. Cependant, maintenant, la possibilité a transcendé que ce soit Lucas lui-même qui pourrait diriger le projet.

Avant cette nouvelle, il était également apparu que le personnage de Rey Skywalker pourrait avoir un spin-off qui marquerait le début d’une nouvelle histoire. Cependant, étant donné les mots de Lucas lui-même disant que les derniers opus de la saga n’ont pas été à son goût, ledit projet pourrait être mis de côté afin que Lucas prenne les rênes avec une nouvelle trilogie de son propre point de vue et avec le style qui l’a fait. Star Wars est devenu une icône culturelle.

Cette nouvelle trilogie reprendrait les idées que George Lucas avait pour les épisodes VII, VIII et IX, que Disney a abandonnées pour se lancer dans une série de bandes qui ont affecté l’image de la saga devant ses milliers d’adeptes à travers le monde.

Un projet Star Wars qui n’a jamais vu le jour

Avant que Lucas ne vende Lucas Film à Disney, il avait un projet ambitieux en main qui était parqué avant la vente de sa société de production. C’était une production esthétique cyberpunk appelée Star Wars: Underworld. Lucas avait l’intention de faire une série d’action en direct pour laquelle des scripts pilotes ont même été écrits.

Pour la création de ce nouvel univers, Lucas a tenu des rencontres avec divers écrivains du Skywalker Ranch, Le lieu de travail de Lucas, pour rebondir les idées et construire cet univers lié à la saga originale. Des personnages tels que Boba Fett, Han Solo, Lando Calrissian, Chewbacca et Darth Vader, entre autres, devaient façonner une histoire qui reprenait les caractéristiques du cinéma gangster, du noir et du cyberpunk.

Le projet a duré 400 épisodes et Lucas a donné aux écrivains une liberté créative absolue pour écrire chaque chapitre. Tout visait à devenir quelque chose de jamais vu à la télévision.

Malheureusement, un an après ces rencontres, Lucas a vendu sa société de production à Disney et les histoires écrites entre ce groupe de créatifs ont été laissées dans un coffre en attendant d’être sauvées.

