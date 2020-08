Source: Western Digital

Les disques durs externes sont un outil essentiel pour vous faciliter la vie en ligne. Cependant, avec autant de types différents sur le marché, il est difficile de savoir quel disque dur externe vous convient. Que vous cherchiez à stocker des fichiers importants pour votre entreprise ou simplement à libérer de l’espace de stockage pour votre dépendance au jeu, nous vous recommandons le bureau WD Elements car il est équipé d’une grande quantité de stockage et est compatible avec plusieurs consoles de jeu.

Meilleur dans l’ensemble: WD Elements Desktop

Source: Western Digital

Le disque dur externe WD Elements Desktop offre une abondance d’espace de stockage allant de 2 To à 10 To. Ce disque dur est extrêmement polyvalent car il est compatible avec les consoles de jeux, les PC et les ordinateurs portables. Si vous êtes un joueur à la recherche d’espace supplémentaire sur votre console ou si votre PC ralentit en raison d’un disque dur plein, le bureau WD Elements est fait pour vous. Au lieu de supprimer des fichiers, branchez le disque dur externe WD Elements Desktop sur votre appareil et commencez immédiatement à transférer les fichiers. C’est aussi facile que ça.

Une fois que vous avez déballé le bureau Elements de sa boîte, branchez-le et il est prêt à être utilisé. Son stockage haute capacité permet des transferts de données rapides, vous ne serez donc pas assis toute la journée à attendre que vos fichiers se déplacent et que vos appareils reviennent à leur capacité de fonctionnement optimale.

Mesurant 1,8 par 5,3 par 6,5 pouces, le bureau Elements ne constitue pas le meilleur disque dur à transporter pendant que vous travaillez hors site; cependant, il est fait pour être extrêmement durable. Il a une tolérance aux chocs intégrée ainsi qu’une garantie de fiabilité à long terme. En outre, le lecteur lui-même est protégé à l’intérieur d’un boîtier durable pour plus de précaution.

Vous n’aurez pas à vous soucier de la rupture d’Elements Desktop en basculant ou en tombant accidentellement de votre bureau. Cela dit, Elements Desktop n’offre aucune autre fonctionnalité de sécurité telle qu’un code d’accès ou un logiciel de protection.

Avantages:

À bas prix

Grande quantité de stockage

Compatible avec les consoles de jeux et les ordinateurs

Durable

Les inconvénients:

Aucune fonction de sécurité

Pas compact

Meilleur dans l’ensemble

Bureau WD Elements

Disque dur de bureau durable.

Ce disque dur est extrêmement durable et compatible avec plusieurs consoles de jeux et ordinateurs.

Meilleur portable: Disque dur externe portable WD 2 To Elements

Source: Western Digital

Le disque dur externe portable WD 2TB Elements est presque parfait pour les photographes, les vidéastes, les joueurs et tous ceux qui souhaitent stocker et éditer des fichiers en déplacement. Ce disque dur externe portable compact est conçu pour une utilisation à l’intérieur et à l’extérieur du bureau.

Mesurant seulement 4,35 x 3,23 x 0,59 pouces, cet appareil peut facilement être rangé dans votre sac à dos ou votre sac à main. Non seulement le disque dur externe portable WD 2 To Elements améliore les performances de votre PC en libérant de l’espace, mais il est également rapide. Connectez-vous à un port USB 3.0 et profitez du transfert rapide de fichiers volumineux tels qu’un film HD.

Cet appareil est formaté et compatible avec Windows 10, Windows 8.1 et Windows 7, et il est rétrocompatible avec USB 2.0. Cependant, certains clients mentionnent qu’ils ont dû acheter des câbles USB supplémentaires pour que cet appareil fonctionne de manière optimale.

Si vous emportez le disque dur externe portable WD 2 To Elements avec vous dans une aventure en plein air pour capturer les moments les plus cruciaux de votre carrière de photographe, vous pouvez être tranquille en sachant que ce disque dur portable est extrêmement durable. Équipé d’un boîtier résistant aux chocs et robuste, votre appareil et vos informations restent en sécurité.

Avantages:

Petit et compact

Idéal pour une utilisation en déplacement

Résistant aux chocs

Les inconvénients:

Peut nécessiter des câbles USB supplémentaires

Meilleur portable

Disque dur externe portable WD 2 To Elements

Idéal pour une utilisation en déplacement

Parfait pour ceux qui ont besoin d’un accès rapide à leurs fichiers à l’intérieur et à l’extérieur du bureau.

Meilleur stockage: WD My Book

Source: Western Digital

Le WD My Book est un disque dur externe de bureau hautement fiable conçu pour stocker un grand nombre de fichiers multimédias, y compris des photographies, des vidéos, de la musique, des documents, etc. WD My Book est équipé d’une protection par mot de passe et peut être associé à Apple Time Machine ou WD Backup pour protéger vos fichiers.

Si vous recherchez un moyen peu coûteux de stocker toutes les vidéos et tous les jeux que vous téléchargez quotidiennement, alors ce disque dur est peut-être le bon pour vous. Il transfère facilement des fichiers jusqu’à 5 gigabits à des vitesses USB 3.0 rapides.

Le WD My Book peut stocker des millions de photos et des milliers d’heures de vidéos, vous n’aurez donc pas à vous soucier de la suppression ou de la mise à jour de vos fichiers pendant un certain temps! Le logiciel de stockage WD Backup vous permet de planifier des sauvegardes automatiques afin que vous puissiez vous assurer que vos fichiers sont en sécurité et enregistrés.

Mesurant 6,7 x 1,9 x 5,5 pouces et pesant 2,02 livres, ce disque dur est conçu pour s’asseoir sur votre bureau plutôt que pour être transporté pour un accès en déplacement. Il a également besoin de son propre adaptateur secteur pour fonctionner. Ce disque dur est livré avec un câble USB 3.0, un adaptateur secteur, les logiciels WD Backup, WD Security et WD Drive Utilities ainsi qu’un guide d’installation rapide. Il est compatible avec Windows et Mac.

Avantages:

Dispose d’une quantité décente d’espace de stockage

Peut être associé à Apple Time Machine et WD Backup

A une garantie de 2-3 ans

Les inconvénients:

Pas assez compact pour être transporté dans votre poche

Nécessite un adaptateur secteur externe

Meilleur stockage

WD My Book

Compact à l’extérieur. Puissant à l’intérieur.

Stockez d’énormes quantités de fichiers et de documents avec ce disque dur de bureau

Idéal pour les jeux: WD Black 5TB P10 Game Drive

Source: Western Digital

Si vous recherchez un disque dur externe capable de répondre à tous vos besoins en matière de jeu, le lecteur de jeu WD Black 5 To P10 est peut-être exactement ce dont vous avez besoin. Conçu spécifiquement pour les joueurs, ce disque dur externe est compatible avec Playstation, Xbox, PC et Mac, vous permettant de jouer et d’économiser sur plusieurs consoles. Avec les 5 To d’espace intégrés, ce disque dur peut enregistrer jusqu’à 125 jeux.

Le lecteur de jeu WD Black 5 To P10 est doté d’un SSD NVMe intégré, parfait pour tous les joueurs qui souhaitent mettre à niveau ou renforcer leur PC. Ce disque dur de jeu externe est compatible USB 3.0 et est équipé d’un câble USB 3.0 vers USB. Certains utilisateurs mentionnent que ce lecteur peut être un peu bruyant; cependant, lorsque vous jouez, cela devient moins perceptible.

Mesurant 4,65 x 3,46 x 0,82 pouces et ne pesant que 0,51 livre, ce lecteur est petit et compact. Il n’a jamais été aussi pratique d’emporter vos jeux avec vous où que vous alliez. Construit avec la qualité Western Digital Black, vous pouvez vous assurer que le lecteur de jeu WD Black 5 To P10 est durable et résistant aux chocs. Vos fichiers enregistrés seront protégés contre les chutes accidentelles ou les chocs sur ce disque dur.

Avantages:

Conçu pour les joueurs

Qualité WD Black

Enregistrez jusqu’à 125 jeux

Petit et compact

Idéal pour les jeux

Lecteur de jeu WD Black 5 To P10

Disque dur externe conçu pour les joueurs

Ce disque dur externe est spécialement conçu avec la qualité WD Black pour les joueurs. Il peut stocker jusqu’à 125 jeux.

Meilleur sans fil: WD My Passport Wireless Pro

Source: Western Digital

Le WD My Passport Wireless Pro est un disque dur portable sans fil qui est presque parfait pour les photographes, les vidéastes, les joueurs et tous ceux qui cherchent à stocker et éditer des fichiers multimédias en déplacement. Le My Passport Wireless Pro offre un streaming 4K sur les capacités Wi-Fi 802.11ac. En d’autres termes, il offre des performances à haute vitesse.

La fonction Wi-Fi vous offre également la possibilité de modifier rapidement vos fichiers multimédias via votre smartphone, tablette ou ordinateur portable. Grâce au Wi-Fi, vous pouvez décharger, modifier et diffuser vos fichiers multimédias haute définition sur votre téléphone, tout ordinateur ou tablette qui est un PC ou un MAC, et même sur votre Smart TV. Si ce ne sont pas des options pour vous, n’hésitez pas à profiter de l’application mobile My Cloud compatible.

Si votre travail ou votre passion vous oblige à vous absenter du bureau pendant de nombreuses heures de la journée, ce disque dur peut être le choix parfait car il est livré avec une banque d’alimentation intégrée de 6400 mAh, ce qui signifie qu’il offre un tout – autonomie d’un jour: 10 heures pour être exact. Le My Passport Wireless Pro est livré avec un port disponible pour charger d’autres appareils, tels que votre téléphone portable, ainsi.

Mesurant 4,9 x 4,9 x 0,86 pouces, le My Passport Wireless Pro est beau et compact. Il est petit et facile à transporter tout en offrant de nombreuses fonctionnalités intégrées. Le My Passport Wireless Pro est disponible dans différentes capacités allant de 1 To à 4 To, et le coût varie en fonction de la capacité.

Avantages:

Énorme quantité de batterie

Compatible avec le smartphone

Charge également d’autres appareils

Petit et compact

Les inconvénients:

Un peu cher

Meilleur sans fil

WD My Passport Wireless Pro

Disque dur externe portable et sans fil

Ce disque dur externe portable sans fil est compatible avec les smartphones, ordinateurs portables, tablettes, PC et Mac.

En bout de ligne

Avoir un disque dur externe à portée de main pour stocker vos fichiers supplémentaires ou libérer de l’espace sur vos appareils est un excellent moyen de garantir le bon fonctionnement de votre ordinateur ou de vos consoles de jeu. Non seulement cela augmentera la productivité, mais cela gardera également vos fichiers organisés et en un seul endroit pratique.

En ce qui concerne les meilleurs disques durs externes Western Digital, nos meilleurs choix intègrent la taille, la facilité d’utilisation et la capacité. Cependant, en ce qui concerne le meilleur dans l’ensemble, nous recommandons le bureau WD Elements car il offre une grande quantité de stockage à un prix abordable. Ce disque dur externe est idéal pour une utilisation au bureau, pour stocker des fichiers multimédias ou pour libérer de l’espace pour les joueurs.

Crédits – L’équipe qui a travaillé sur ce guide

Camille Sanghera est un écrivain indépendant qui aime utiliser le pouvoir des mots pour donner une voix aux individus et aux objets. Quand elle ne se contente pas d’écrire, vous pouvez trouver ses pistes de course avec ses chiens ou écrire des livres de fiction et d’auto-assistance.

