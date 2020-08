Docker a averti les utilisateurs de son intention de supprimer 4,5 Po d’images de conteneurs qui n’ont pas été utilisées depuis six mois ou plus.

La société est désormais en mesure de libérer de l’espace sur ses serveurs car elle a récemment ajouté une clause 2.5 étendue à ses conditions d’utilisation qui lui donne le droit de supprimer les images inactives.

Docker est actuellement le plus grand référentiel d’images de conteneurs au monde et la société stocke plus de 15 Po de données. Dans une nouvelle FAQ sur la conservation des conteneurs, la société a expliqué pourquoi elle supprimera bientôt 4,5 Po d’images de conteneurs, en disant:

«Après une analyse détaillée des images de conteneurs stockées sur Docker Hub, nous avons constaté que 4,5 Po des données n’avaient pas été poussées ou extraites dans les 6 mois ou plus. Nous prenons cette décision pour optimiser les opérations et rendre le service Docker Hub encore plus puissant pour les développeurs et les équipes de développement du monde entier qui utilisent le service pour créer et expédier des applications. »

Rétention d’image du conteneur

La nouvelle politique de rétention d’image des conteneurs de Docker entrera en vigueur le 1er novembre de cette année et tous les conteneurs qui n’ont pas été poussés ou retirés dans les six mois ou plus peuvent être supprimés par l’entreprise pour optimiser son service Docker Hub.

Cependant, la politique de rétention d’image de l’entreprise ne s’applique qu’aux utilisateurs de l’offre gratuite. Ceux qui ont des plans Pro ou Team auront une rétention d’image illimitée et n’auront pas à se soucier de pousser ou de tirer des images de conteneurs tous les quelques mois pour éviter que leurs données soient supprimées.

Les utilisateurs du niveau gratuit qui ont des images dormantes ont jusqu’en novembre pour recommencer à travailler dessus ou ils peuvent également passer à un plan Pro pour les particuliers à 5 $ par mois ou à un plan d’équipe pour les organisations à 7 $ par mois. Docker a également mis un nouveau tableau de bord à la disposition des utilisateurs pour leur permettre de voir facilement lesquelles de leurs images sont inactives.

Docker a donné à ses utilisateurs plus de temps qu’assez pour éviter de supprimer les images de leurs conteneurs inactifs et même le passage à un forfait payant reste une option raisonnable compte tenu du prix mensuel abordable du service.

Via le registre