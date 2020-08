Jeux de la génération

Alors que nous approchons du lancement de la PS5 et de la Xbox Series X, TechRadar revient sur les jeux qui ont rendu cette génération formidable. L’entrée de cette semaine? Dragon Age: Inquisition.

Les jeux aiment un dragon. Ils sont gros, ils sont bruyants, ils volent et ils vous lancent d’énormes boules de feu. Ce sont des dinosaures incendiaires avec des ailes, la luftwaffe de George R. R. Martin, la matière des rêves et des cauchemars.

Le problème est que la plupart des jeux se trompent. Quelques heures après avoir joué à Skyrim, par exemple, vous arrivez à un point où ils tombent du ciel, se couchent sur votre épée et meurent. Ou ils sont transportés par avion dans un jeu pour augmenter les enjeux lorsque les développeurs ne peuvent pas être incités à évoquer un méchant plus original et plausible – comme le moment où GTA clone True Crime: Streets of LA (un titre mondial ouvert par ailleurs relativement fondé) met la puissance de votre pistolet contre un dragon chinois.

Dragon Age: Inquisition, cependant, obtient ses dragons juste. Le dernier très bon jeu créé par BioWare, ses bêtes écailleuses existent dans la zone des boucles d’or de la création des dragons. Chacun est unique, chaque monstrueux, mais chacun est également conquérant avec un peu de patience et de planification.

(Crédit d’image: Bioware)

Entrez le dragon

Dragon Age: Inquisition dans son ensemble, est l’un des meilleurs RPG traditionnels des temps modernes, injustement négligé à la lumière des récents champions tels que Divinity: Original Sin 2. Il a tout le charme de ce qui a jadis rendu BioWare génial – un swashbuckling, des chamailleries un casting de personnages à aimer et à détester, un monde gigantesque plein de secrets et de décors distincts à explorer, et le vernis premium pour donner vie à ce monde de haute fantaisie.

Ce n’est jamais mieux que de chasser l’un de ses 10 dragons. BioWare est connu pour sa construction du monde, mais la façon dont il présente chacun de ces boss épiques est une classe de maître dans la construction et le suspense.

Prenez le premier dragon que vous êtes susceptible de rencontrer, le Ferelden Frostback, dans la région semi-ouverte des Hinterlands. Vous pouvez entendre quelque chose au loin, mais vous n’êtes pas sûr de ce que cela peut être, bien qu’il y ait des preuves à travers le paysage d’un destructeur fougueux faisant des ravages. En voyageant vers le nord, vous rencontrerez une grotte pierreuse menant à un gouffre carbonisé et brûlant. Ça n’a pas l’air bien. Au moment où vous êtes sur le point de quitter le gouffre, quelque chose de gigantesque passe au-dessus de votre tête, provoquant un éboulement dans le canyon. Naviguez sur son chemin et vous vous ouvrez sur le repaire du dragon – un immense espace en forme d’arène avec une flèche rocheuse et un lieu de nidification à flanc de falaise. C’est le domaine de Frostback, et vous aurez la chance de sortir d’ici vivant.

Il y a un réel sentiment de drame dans la bataille qui s’ensuit – quelque chose qui peut être perdu dans les RPG de ce type basés sur des partis. Le dragon est majestueux et dangereux, s’envolant vers le soleil brûlant, avant de vous lancer des boules de feu géantes en fusion, de s’écraser au sol avec un fouet de la queue et d’envoyer ses sbires dragonling vers n’importe lequel de votre groupe qui pourrait être en difficulté.

(Crédit d’image: BioWare)

Bien qu’il soit accessible tôt dans le jeu, c’est un véritable défi – il est peu probable que vous puissiez le vaincre lors de votre première rencontre, alors vous marquez l’emplacement, partez dans la nature et, une fois que vous en avez quelques-uns plus de conquêtes à votre actif, vous revenez. Bien que jamais facile même après un peu de mise à niveau, vous revenez avec des connaissances et de l’expérience, et vous êtes tombé le … euh … est tombé la bête. C’est exaltant et dûment gratifiant – certains des meilleurs butins du jeu ne peuvent être trouvés qu’en conquérant ces batailles.

Et de penser qu’il y en a neuf autres à venir, de ceux qui volent à travers une tempête de foudre côtière à un nidifiant et attendant sa proie dans un amphithéâtre géant ressemblant à un Colisée.

Près de six ans après sa sortie, nous attendons avec impatience le Dragon Age 4, toujours retardé, mais les souvenirs de ces batailles de dragons ne se sont pas estompés entre-temps. Il est peut-être temps que vous alliez à une autre chasse, pour le bon vieux temps.