Une autre semaine est derrière nous, ce qui signifie une semaine de moins en 2020. J’en ai assez de cette année, n’est-ce pas? Quoi qu’il en soit, plongeons directement dans ce qui s’est passé la semaine dernière (indice: il y a plus de controverse Epic contre Apple).

Rappelez-vous comment je parlais de l’ensemble Epic contre Apple brewhaha dans la chronique de la semaine dernière? Eh bien, l’intrigue s’épaissit, les gars! Honnêtement, l’intrigue continuera probablement à s’épaissir au fil des semaines. Alors, voici ce qui s’est passé la semaine dernière concernant Epic contre Apple: Apple met fin aux comptes de développeur d’Epic et bloque l’accès aux outils de développement d’Epic, ce qui a conduit Epic à déposer une ordonnance restrictive contre Apple pour essayer d’empêcher cela, Epic rassemble également des partisans. (comme Spotify et Sonos) pour son affaire contre les politiques injustes d’Apple sur l’App Store, Apple fait appel à son propre avocat auprès de grands noms qui ont défendu Apple contre Samsung et Qualcomm, et toute l’affaire Epic contre Apple a été nommée un nouveau juge, qui est préside également deux autres affaires antitrust contre Apple. Phew! Oh, et maintenant, Apple a officiellement répondu aux allégations d’Epic en révélant qu’Epic Games voulait un « accord spécial » pour Fortnite.

Ok, attendez, je pense que c’est toute l’actualité au moment d’écrire ces lignes – il y a certainement eu beaucoup, ça c’est sûr.

On peut affirmer qu’Epic essaie d’améliorer les choses pour tous les développeurs de l’App Store, car il est bien connu qu’Apple le gouverne d’une main de fer. Mais encore une fois, j’ai du mal à me sentir mal pour Epic quand ils ont violé les conditions d’utilisation de l’App Store en essayant de contourner le système de paiement intégré de l’App Store – après tout, c’est l’App Store d’Apple, et ils définissent les règles. Et si Epic prétend essayer d’apporter l’égalité pour tous les développeurs de l’App Store, alors pourquoi essayaient-ils d’obtenir un traitement spécial, comme cela vient d’être révélé vendredi après-midi? La dernière fois que j’ai vérifié, «juste et égal» n’implique pas un traitement spécial.

Je ne suis en aucun cas un expert juridique, mais toute cette affaire est un énorme gâchis pour les deux parties. Cela est particulièrement vrai pour la partie où Apple menace de bloquer l’accès à Unreal Engine, qui est utilisé par de nombreux autres développeurs pour les jeux, y compris les titres Apple Arcade. J’espère que tous ces autres jeux utilisant Unreal Engine continueront de rester jouables, mais s’ils sont bloqués, je ne sais pas comment cela va se passer. Je suppose que nous le saurons une fois que l’audience sur l’ordonnance de non-communication commencera demain.

Mais assez sur le truc Epic contre Apple. Septembre approche et les gens aux yeux d’aigle ont repéré un « test » YouTube sur la chaîne d’Apple pour le 10 septembre. Alors qu’Apple a déjà organisé des événements le 10 septembre les années précédentes, cette date tombe un jeudi de cette année, ce qui ne semble pas endroit. Normalement, Apple organise des événements les lundis ou mardis, selon de quel événement il s’agit. Je suis un peu sceptique à ce sujet, et notre propre Bryan M. Wolfe a rédigé un bel éditorial sur ce sujet, alors assurez-vous de le lire si vous ne l’avez pas déjà fait. Je m’attends pleinement à un événement en septembre, avec le lancement des iPhones plus tard en octobre (ou même plus tard), mais la date de l’événement? Ouais, je ne sais pas pour celui-là, les gars.

Si vous êtes très impatient d’iPhone 12, alors peut-être que cette vidéo de concept de bande-annonce pour iPhone 12 satisfera votre faim pour le moment.

Un autre mouvement qui n’est pas si surprenant est le fait qu’Apple a renommé la station de radio Beats 1 sur Apple Music en Apple Music 1. Bien que je sois abonné à Apple Music, je n’écoute pas fréquemment les stations de radio, mais ce mouvement n’est pas choquant. Il semble qu’Apple s’éloigne de la marque Beats depuis un certain temps maintenant (AirPods et HomePod, n’importe qui?), Et Bryan M. Wolfe a écrit un autre excellent éditorial sur la transition transparente du nom Beats. Alors qu’Apple Music 1 n’est qu’un changement de nom, Apple a également ajouté deux nouvelles stations: Apple Music Hits et Apple Music Country. Donc, si vous voulez trouver de nouveaux jams, essayez de les écouter.

Et même si je suis pointilleux sur les écouteurs que j’utilise régulièrement, il est toujours important de noter que les écouteurs bon marché ≠ les écouteurs bon marché. Notre propre Luke Filipowicz a écrit un excellent article sur le fait que la plupart des gens n’ont pas besoin de dépenser beaucoup d’argent pour un casque de qualité.

Quoi qu’il en soit, c’est tout pour les gens de cette semaine. Jusqu’à la prochaine fois!

-Christine Romero-Chan

