Est né EA Play, le nouveau service d’abonnement qui combine les avantages des précédents EA Access et Origin Access Basic, tandis qu’Origin Access Premier est désormais transformé en EA Play Pro. Ceux qui décident de s’abonner pourront bénéficier d’une série de Contenu exclusif qui ajoutera un peu plus de plaisir et de compétitivité à leurs sessions de jeu, telles que défis en jeu complet avec des prix, du contenu téléchargeable et un accès gratuit à certains des meilleurs titres d’Electronic Arts, tels que Les Sims 4, Need for Speed ​​Heat, Titanfall 2, Battlefield, Star Wars Battlefront et Plants vs Zombies.

EA Play, un service d’abonnement qui offre un accès anticipé à FIFA 21

Au-delà de cela, les membres EA Play bénéficieront également d’avantages supplémentaires. Une nouveauté très intéressante concerne les joueurs de FIFA 21, qu’ils peuvent obtenir un accès anticipé au test à partir du 1er octobre. Ils pourront accéder aux défis de pré-lancement et débloquer une variété de bonus et d’avantages pour toute la saison.

Il sera également possible d’essayer une série de nouveaux jeux sélectionnés pour un maximum de 10 heures, avec la possibilité de sauvegarder votre progression au cas où – à l’avenir – vous décideriez d’acheter l’un des titres précédemment testés; et bénéficiez d’une réduction de 10% sur l’achat de passes de saison, de packs de points et de DLC.

L’abonnement mensuel a EA Play prévoit un coût de 3,99 euros, tandis que l’abonnement au plan Pro coûte 14,99 euros par mois, Ou bien 99,99 euros par an. EA Play est désormais disponible sur Xbox One, Playstation 4 est PC via Origin, mais à partir du 31 août prochain, le service sera également lancé sur Steam pour PC.